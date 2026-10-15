Súlyos vereség után szólalt meg a német kancellár: nem az a kérdés, hogy lemondok-e

Merz pártja, a CDU jelentős vereségeket szenvedett a szeptemberben két keletnémet tartományban tartott helyi választásokon. Míg Szász-Anhaltban 17 százalékkal csak második lett a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párttal szemben, amely 43 százalékot szerzett, Mecklenburg–Elő-Pomerániában még a parlamentbe sem sikerült bejutnia. A vereségekért sokan Merzet tették felelőssé, és nőtt a nyomás rajta, hogy mondjon le.

Nem fogok

– mondta most a Financial Times-nak. Hozzátette:

Ez nem az a kérdés, amit felteszek magamnak. A fő dolog az, hogy a kormány képes lesz-e alapvető reformokra a társadalombiztosítási rendszerünkben. Határozottan elkötelezett vagyok arra, hogy ezt megtegyük.

A német gazdaság gyengélkedése kapcsán a kancellár azt mondta, a nemzetközi befektetők sokkal optimistábbak a gazdaság perspektíváit illetően, mint a német lakosság. Merz szerint az emberek kételkednek abban, hogy a kormány keresztül tudja-e vinni a reformokat, de ő több optimizmust akar adni nekik, mert Németország fundamentumai „kivételesen jók”.

A kancellár megjegyezte, egyetlen befektető sem mondta neki, hogy a közvélemény-kutatásokban már első helyen álló AfD miatt el akarja hagyni Németországot. Hozzátette, nem nagy rajongója a „tűzfal” fogalmának, melyet arra használnak a német közbeszédben, hogy a mérsékelt pártok nem akarnak együttműködni a szélsőjobboldalinak tartott AfD-vel.

Ha van tűzfal, akkor mi vagyunk a tűzfal. Biztosítjuk, hogy nem működünk együtt ezzel a párttal. El akarják hagyni az EU-t, a NATO-t, fel akarják adni Ukrajna támogatását. Nincs közös alap

– fogalmazott Merz.

Hozzátette azonban, nem biztos benne, hogy a jelenleg 30 százalékon álló párt már elérte az üvegplafont.

A kancellárt annak kapcsán is kérdezték, hogy az AfD-hez hasonlóan euroszkeptikus és oroszbarát Marine Le Pen jövő tavasszal nagy eséllyel győzhet a francia elnökválasztáson.

Ha ez megtörténik, megpróbáljuk megtalálni az együttműködés útjait

– fogalmazott Merz.

Ukrajna támogatásáról a német vezető azt mondta, azt nem fogják feladni, mert ennek az egész kontinens politikai rendjére rettenetes hatása lenne. Szerinte ha a megfelelő dolgot teszik, Ukrajna nem veszti el a háborút.

Merz megkérdőjelezte az Egyesült Államok és Oroszország közötti dízelalku hatékonyságát. Azt mondta, érti, hogy az amerikaiaknak problémája van a dízel árával, de az áremelkedés az egyik kimenetele a Közel-Keleten folytatott „borzalmas háborúnak”.

Hozzátette, az, hogy Donald Trump amerikai elnököt megtartsák Ukrajna támogatójának és Európa szövetségesének, folyamatos kihívást jelent.

Ez mindennapos munka. Soha nem tudhatod, mi történik másnap. De eddig még elbírtunk vele

– fogalmazott Merz.

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