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Szivárognak a felvételek: ripityára lőtték az orosz légibázist, fél tucat szupermodern vadászbombázó is odaveszhetett
Globál

Szivárognak a felvételek: ripityára lőtték az orosz légibázist, fél tucat szupermodern vadászbombázó is odaveszhetett

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Az ukrán haditengerészet az éjszaka Neptun rakétákkal mért csapást a Voronyezsi területen található boriszoglebszki katonai repülőtérre, ahol állításuk szerint hat Szu–34M vadászbombázót találtak el – közölte az ukrán fegyveres erők haditengerészetének sajtószolgálata. Friss műholdfelvételek legalább két harci repülőgép megsemmisítését igazolják, míg a hellyel-közzel megbízható orosz források nem erősítették meg a veszteségeket, de nem is tagadják.

A beszámoló szerint a támadás során a repülőgépek kiszolgálásához használt földi berendezések is megsemmisültek, a repülőtér területén pedig másodlagos detonációkat és tüzet észleltek.

A legfrissebb műholdfelvételeken legalább

két, megsemmisült Szu-34-es látható, illetve még kettő parkolóállás, amelyeket súlyos tüzek érintettek.

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Elképzelhető, hogy az orosz személyzet a roncsokat már eltakarította a területről, így a támadásban legalább négy harci repülőgép érintett. További kettő gép állítólag súlyos károkat szenvedett.

Beszédes az orosz Fighterbomber Telegram-csatorna reakciója is, amely alapvetően jó kapcsolatot ápol az orosz légierővel. A posztjában egyáltalán nem foglalkozik a hat repülőgépről szóló állítással, ehelyett a probléma megoldását részletezi: a harci gépeket legalább 400 kilométerre hátrébb kell vonni, megfelelő búvóhelyeket kell építeni. Sőt, azt is tanácsolja a legénységeknek, hogy gyorsan takarítsák el vagy rejtsék el a roncsokat, mielőtt az ukrán műholdak lefotóznák őket.

A Szu–34M az orosz Szu–34-es vadászbombázó korszerűsített változata, amely kifejezetten alkalmas az ukrán célpontok elleni siklóbombás légicsapások végrehajtására.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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