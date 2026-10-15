Szivárognak a felvételek: ripityára lőtték az orosz légibázist, fél tucat szupermodern vadászbombázó is odaveszhetett

A beszámoló szerint a támadás során a repülőgépek kiszolgálásához használt földi berendezések is megsemmisültek, a repülőtér területén pedig másodlagos detonációkat és tüzet észleltek.
Ukrainian forces carried out a missile strike on Russia’s Borisoglebsk airbase tonight, with at least one massive explosion and post-strike fire seen. https://t.co/aA1xxZlhCl— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 14, 2026
A legfrissebb műholdfelvételeken legalább
két, megsemmisült Szu-34-es látható, illetve még kettő parkolóállás, amelyeket súlyos tüzek érintettek.
Elképzelhető, hogy az orosz személyzet a roncsokat már eltakarította a területről, így a támadásban legalább négy harci repülőgép érintett. További kettő gép állítólag súlyos károkat szenvedett.
️New high-resolution satellite imagery shows the aftermath of Ukraine’s Neptune missile strike on Borisoglebsk airbase in Russia’s Voronezh region. The wreckage of two destroyed Russian Su-34 fighter-bombers is clearly visible. Two additional aircraft parking bays in the middle show extensive burn damage, but the wreckage appears to have already been partially cleared by Russian personnel, with debris pushed into piles. According to Zelensky, four Su-34s were destroyed and two more damaged in the strike.— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 15, 2026
Beszédes az orosz Fighterbomber Telegram-csatorna reakciója is, amely alapvetően jó kapcsolatot ápol az orosz légierővel. A posztjában egyáltalán nem foglalkozik a hat repülőgépről szóló állítással, ehelyett a probléma megoldását részletezi: a harci gépeket legalább 400 kilométerre hátrébb kell vonni, megfelelő búvóhelyeket kell építeni. Sőt, azt is tanácsolja a legénységeknek, hogy gyorsan takarítsák el vagy rejtsék el a roncsokat, mielőtt az ukrán műholdak lefotóznák őket.
A Szu–34M az orosz Szu–34-es vadászbombázó korszerűsített változata, amely kifejezetten alkalmas az ukrán célpontok elleni siklóbombás légicsapások végrehajtására.
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