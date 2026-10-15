Történelmi felfedezésre bukkantak a tenger mélyén: eddig ismeretlen faj maradványai kerültek elő

Egy 130 millió éves, eddig ismeretlen dinoszauruszfaj maradványait tárják fel a tengerből az Isztriai-félsziget nyugati partjainál. A horvátországi helyszín világviszonylatban is egyedülálló, ugyanis ez az első alkalom, hogy őshüllők csontjait közvetlenül a tengerfenéken tárják fel.

A leletek egy nagy termetű, oszlopszerű lábakkal és hosszú farokkal rendelkező növényevő dinoszaurusztól származnak. A kutatók eddig nyakcsigolyákat, egyéb gerinccsontokat és bordákat hoztak a felszínre.

Az előzetes vizsgálatok már most megerősítették, hogy a maradványok kétséget kizáróan egy teljesen új fajhoz tartoznak.

A világon egyedülállónak számító feltárás a Datule-Barbariga őslénytani rezervátumban zajlik, másfél és hat méter közötti vízmélységben. A térség már korábban is bizonyította gazdagságát, hiszen 1993-ban egy helyi lakos kagylógyűjtés közben véletlenül bukkant rá egy másik dinoszaurusz, a Histriasaurus boscarollii csontjaira. Bár a most felfedezett állat rokonságban áll ezzel a korábbi lelettel, a szakemberek egyértelműen külön fajként azonosították.

Az Isztriai-félsziget Horvátország legjelentősebb őslénytani területe, az ország ismert lelőhelyeinek túlnyomó többsége itt található. Ennek oka a régió földtörténeti múltjában keresendő, mintegy 130 millió évvel ezelőtt ugyanis a mai Isztria egészen más földrajzi környezet része volt, és jóval délebbre, nagyjából a jelenlegi Észak-Afrika térségében feküdt. A kutatók arra számítanak, hogy a tengerfenék a jövőben további értékes maradványokat rejthet.

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