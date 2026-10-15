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Történelmi mérföldkő az Egyesült Államokban: először szállt le a lopakodó vadászgép a legújabb repülőgép-hordozóra
Globál

Történelmi mérföldkő az Egyesült Államokban: először szállt le a lopakodó vadászgép a legújabb repülőgép-hordozóra

Portfolio
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Az Egyesült Államok nyilvánosságra hozott egy videót, amely szerint történelme során először landol a haditengerészet F-35C vadászgépe egy Ford-osztályú repülőgép-hordozón – közölte az USNI News.

A legújabb amerikai repülőgép-hordozón, a még szolgálatba nem állított USS John F. Kennedy (CVN-79) repülőgép-hordozón landolt egy F-35C Joint Strike Fighter Lightning II ötödik generációs lopakodó vadászgép. Az eset különlegességét az adja, hogy ez volt az első alkalom, hogy ezzel a típussal műveleteket hajtottak végre egy hordozóról. A gyakorlatról videót is nyilvánosságra hoztak:

A várakozások szerint a USS John F. Kennedy 2027 márciusában állhat végleg a haditengerészet szolgálatába.

A dátum hosszas késések eredménye, az USNI szerint ebben szerepet játszik, hogy a Kongresszus számos képességet előírt, így például az F-35C típusú vadászgép és az Enterprise Air Surveillance Radar (EASR) telepítési lehetőségét is. A döntés azt követően született meg, hogy komoly elégedetlenséget szült, hogy a másik Ford-osztályú hordozó, a USS Gerald R. Ford nem volt képes a fent sorolt követelményeknek megfelelni. Mindez utólagos szerelési munkálatokkal járt.

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