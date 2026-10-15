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Ünnepelnek az oroszok: egymást marja Moszkva két legnagyobb ellensége, a Kreml csak szítja a tüzet
Globál

Ünnepelnek az oroszok: egymást marja Moszkva két legnagyobb ellensége, a Kreml csak szítja a tüzet

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan szembehelyezkedett Donald Trump amerikai elnökkel – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Bakuban.

Közvetlenül kérdőjelezte meg Trump elnököt, ráadásul elég nyers stílusban”

– mondta Lavrov, arról beszélve, hogy Zelenszkij többször is kritizálta amerikai hivatali partnerét az oroszokkal kötött dízelalku miatt.

Szerintem ma már mindenki felfogja és megérti, hogy ez a viselkedés mindennapos Zelenszkij úrtól, aki azt gondolja, hogy az egész világ tartozik neki, ő pedig nem tartozik senkinek”

– mondta Lavrov.

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Hozzátette: szerinte Zelenszkij jelenleg semmilyen konstruktív lépést nem hajlandó tenni, mindent elutasít, ami „valóban fair és igazságos lenne.”

Zelenszkij elnököt diszkréten európai vezetők is kritizálni kezdték, hiszen úgy látják, éles kritikájával tovább rombolja az eleve igencsak sérülékeny viszonyt Ukrajna és az Egyesült Államok közt.

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