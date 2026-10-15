Váratlan fordulat: meghátrált Trump, mégsem lesz nyilvános kivégzés Amerikában

Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy bár a közvetítés
erős elrettentő hatással bírhatott volna, megmutatva a világnak, hogyan bánik a Amerika a Hasanhoz hasonló terroristákkal és SÖPREDÉKKEL,
elmondása szerint számos jó szándékú ember nem kívánja végignézni a kivégzést a képernyőkön keresztül. A republikánus elnök hozzátette, hogy az áldozatok közvetlen hozzátartozói személyesen jelen lehetnek, amennyiben ezt szeretnék.
Pete Hegseth védelmi miniszter jelentette be múlt héten, hogy Nidal Malik Hasan kivégzőosztagos halálát élőben tervezik közvetíteni, amit a Pentagon később megerősített.
Az élő közvetítés ötlete mindkét pártból éles bírálatba ütközött, még J. D. Vance alelnök is elhatárolódott tőle.
A kritikusok többek között arra hívták fel a figyelmet, hogy a felvételek akár a radikalizációt is erősíthetik.
Amikor arról kérdezték, miként egyeztethető össze a nyilvános kivégzés a keresztény hitével, Vance kétkedését fejezte ki a közvetítés megvalósulásával kapcsolatban. Mint hangsúlyozta, a kivégzés módja körüli vita nem feledtetheti azt, hogy Hasan számos ártatlan embert gyilkolt meg brutálisan. Ugyanakkor megjegyezte, hogy ha mégis sor kerülne az élő közvetítésre, ő nem nézné meg.
A 13 ember meggyilkolásáért halálra ítélt Hasan kivégzését december 3-ra tűzték ki.
Az őrnagy rendfokozatú katonai pszichiáter 2009. november 5-én, a texasi Fort Hood katonai bázis orvosi épületében nyitott tüzet az ott várakozó katonákra, „Allahu akbar” felkiáltással.
Hasan elmondása szerint ezzel megakadályozta, hogy Afganisztánba menjenek és megöljék muszlim honfitársait, de ezt nem használhatta fel védekezésként a katonai bíróságon. Az elkövető deréktól lefelé lebénult, miután a rendvédelmi szervek hátba lőtték, ezért kerekesszéket használ.
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