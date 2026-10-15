14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: meghátrált Trump, mégsem lesz nyilvános kivégzés Amerikában
Globál

Váratlan fordulat: meghátrált Trump, mégsem lesz nyilvános kivégzés Amerikában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta azt a döntést, miszerint a Pentagon élőben közvetítette volna Nidal Malik Hasan, a 2009-es Fort Hood-i lövöldöző kivégzését - írja az AP.

Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy bár a közvetítés

erős elrettentő hatással bírhatott volna, megmutatva a világnak, hogyan bánik a Amerika a Hasanhoz hasonló terroristákkal és SÖPREDÉKKEL,

elmondása szerint számos jó szándékú ember nem kívánja végignézni a kivégzést a képernyőkön keresztül. A republikánus elnök hozzátette, hogy az áldozatok közvetlen hozzátartozói személyesen jelen lehetnek, amennyiben ezt szeretnék.

Pete Hegseth védelmi miniszter jelentette be múlt héten, hogy Nidal Malik Hasan kivégzőosztagos halálát élőben tervezik közvetíteni, amit a Pentagon később megerősített.

Még több Globál

Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kemény üzenetet küldött Putyin

Kiderült, kik fizetik Trump szerelemprojektjét: csúcscégek döntik a pénzt az elnöki bálterembe

Az élő közvetítés ötlete mindkét pártból éles bírálatba ütközött, még J. D. Vance alelnök is elhatárolódott tőle.

A kritikusok többek között arra hívták fel a figyelmet, hogy a felvételek akár a radikalizációt is erősíthetik.

Amikor arról kérdezték, miként egyeztethető össze a nyilvános kivégzés a keresztény hitével, Vance kétkedését fejezte ki a közvetítés megvalósulásával kapcsolatban. Mint hangsúlyozta, a kivégzés módja körüli vita nem feledtetheti azt, hogy Hasan számos ártatlan embert gyilkolt meg brutálisan. Ugyanakkor megjegyezte, hogy ha mégis sor kerülne az élő közvetítésre, ő nem nézné meg.

A 13 ember meggyilkolásáért halálra ítélt Hasan kivégzését december 3-ra tűzték ki.

Az őrnagy rendfokozatú katonai pszichiáter 2009. november 5-én, a texasi Fort Hood katonai bázis orvosi épületében nyitott tüzet az ott várakozó katonákra, „Allahu akbar” felkiáltással.

Hasan elmondása szerint ezzel megakadályozta, hogy Afganisztánba menjenek és megöljék muszlim honfitársait, de ezt nem használhatta fel védekezésként a katonai bíróságon. Az elkövető deréktól lefelé lebénult, miután a rendvédelmi szervek hátba lőtték, ezért kerekesszéket használ.

Kapcsolódó cikkünk

Még Trump sem biztos abban, hogy élőben kell kivégezni Nidal Hasant

Amerika halálos ítélete

Példátlan: az interneten közvetítik Trumpék, ahogy kivégzőosztag elé áll egy őrnagy – Ilyenről csak a Közel-Keleten hallani

A második világháború óta nem történt ilyen: kivégzőosztag elé áll egy amerikai őrnagy

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Szivárognak a felvételek: ripityára lőtték az orosz légibázist, fél tucat szupermodern vadászbombázó is odaveszhetett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility