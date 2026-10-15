Váratlan helyen bukkant fel a keleti nagyhatalom repülőgép-hordozója: riasztották a vadászgépeket

A pekingi védelmi minisztérium szerdán bejelentette, hogy a gyakorlat az éves kiképzési tervnek megfelelően zajlik, célja pedig a hajókötelék harckészültségének tesztelése, valamint a bevetési képességek folyamatos fejlesztése. A tárca hangsúlyozta, hogy a hadműveletek teljes mértékben megfelelnek a nemzetközi jognak, és

nem irányulnak egyetlen konkrét ország vagy célpont ellen sem.

A tokiói védelmi tárca közlése szerint a Japán Tengeri Önvédelmi Erők kedden a Nagaszaki prefektúrához tartozó Dandzso-szigetektől 390 kilométerre nyugatra észlelték a Liaoningot és három kísérőhajóját. A kötelék szerdán délkeleti irányba, Okinava főszigete és a Mijako-sziget között áthajózva lépett be a Csendes-óceán nyugati medencéjébe, ahol az Isigaki-szigettől mintegy 250 kilométerre délre fedélzeti vadászgépekkel fel- és leszállási gyakorlatokat hajtott végre. A japán haditengerészet felderítő tevékenységet folytatott a kötelék közelében, míg a Légi Önvédelmi Erők vadászgépeket riasztottak.

A térségben egyre gyakoribbá válnak a kínai hadsereg és a japán önvédelmi erők közötti veszélyes közelségben történő manőverek. Júniusban Peking "veszélyes" felderítéssel és "provokatív zaklatással" vádolta meg Tokiót, amiért a Liaoning kötelékének több mint 40 napos, nyílt tengeri hadgyakorlata során folyamatosan nyomon követték a kínai hadihajókat. A japán vezérkar visszautasította a vádakat. Tavaly decemberben a Liaoning fedélzeti vadászgépei két alkalommal is

tűzvezető radarral fogták be a japán légierő gépeit az Okinava prefektúrától délkeletre fekvő nemzetközi légtérben.

Tokió mindazonáltal óvatos, de határozott álláspontot képvisel az eszkaláció elkerülése érdekében, miközben a kétoldalú kapcsolatok évtizedek óta nem látott mélypontra süllyedtek. A feszültséget Takaicsi Szanae miniszterelnök tavaly novemberi nyilatkozata váltotta ki, amelyben felvetette Japán esetleges katonai beavatkozásának lehetőségét egy tajvani válság esetén. Kína a demokratikus berendezkedésű Tajvant saját területének tekinti, és szükség esetén az erőszakos újraegyesítést sem zárja ki – Tokióban ugyanakkor sok döntéshozó úgy véli, hogy egy Tajvan elleni kínai akció Japán biztonságát is közvetlenül fenyegetné.

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