Veszélyes fordulat a háborúban: összeomlóban az ukrán légvédelem, kemény ultimátumot adott Trump

A CNN által megszólaltatott, az ügyet jól ismerő forrás szerint a legutóbbi csapás során szinte egyetlen ballisztikus rakétát sem sikerült elfogni az elfogórakéták hiánya miatt. A szerda hajnali orosz támadásban három kijevi erőművet is találat ért, emellett Harkiv energetikai infrastruktúráját is célba vették. Kijevben négyen meghaltak, huszonöten pedig megsérültek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hónapok óta figyelmeztet arra, hogy fogyóban vannak a Patriot elfogórakéták, amelyek azon kevés hatékony eszközök közé tartoznak, amelyekkel kivédhetők a ballisztikus rakéták. Még augusztusban elárulta a CNN-nek, hogy Ukrajna csupán a szükséges mennyiség tizedével rendelkezik, és napjait telefonálások sokaságával tölti, hogy szövetségeseitől további készleteket szerezzen. Szeptemberben ugyan bejelentette, hogy Ukrajna licencet kaphat a Patriot rakéták gyártására, de

Donald Trump végül nem erősítette meg az egyezséget, így a gyártási engedély megadása elmaradt.

A helyzetet tovább súlyosbítja a Washington és Kijev közötti nyílt konfliktus. A Trump-kormányzat azt követeli Ukrajnától, hogy hagyjon fel az orosz energetikai létesítmények elleni mélységi csapásokkal, miközben Moszkva folyamatosan bombázza az ukrán energetikai infrastruktúrát. Trump a héten egy széles körben kritikával illetett megállapodást kötött az orosz dízelüzemanyag importjáról, amit Zelenszkij árulásként értékelt, és bejelentette, hogy Ukrajna folytatja az orosz finomítók elleni csapásokat.

Zelenszkij a Financial Timesnak adott interjújában közölte, hogy az energetikai csapások felfüggesztéséhez legalább további Patriot elfogórakétákra lenne szükség. Hozzátette, hogy amikor légvédelmi eszközöket kért, az amerikai válasz a Starlink szolgáltatásának korlátozása volt.

A feszültség a hét elején tovább éleződött, miután a Trump-adminisztráció figyelmeztette Ukrajnát és európai szövetségeseit, hogy Washington felfüggesztheti az Európának szánt amerikai fegyvereladásokat és az Ukrajnával folytatott hírszerzési adatmegosztást, amennyiben Kijev nem állítja le az orosz energetikai célpontok elleni csapásokat. Az úgynevezett PURL-mechanizmuson (Prioritized Ukraine Requirements List) keresztül zajló fegyverszállítások leállítása közvetlenül érintené a Patriot elfogórakéták jövőbeli szállítmányait is, vagyis éppen azokat az eszközöket, amelyek hiányában Ukrajna jelenleg védtelen a ballisztikusrakéta-támadásokkal szemben.

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