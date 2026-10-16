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A lábadozó Leó pápa felhívta Putyint, egy dolgot kért tőle
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A lábadozó Leó pápa felhívta Putyint, egy dolgot kért tőle

Portfolio
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Pénteken telefonon tárgyalt egymással a tüdőrákműtétje miatt a római Gemelli kórházban lábadozó XIV. Leó pápa és Vlagyimir Putyin orosz elnök – írja a Reuters.

Leó pápa arra kérte az orosz államfőt, hogy

hirdessen tűzszünetet, és engedje be a segély- és ételszállítmányokat a déli Herszon megyében található Oleksi városába.

Oleskit még 2022 februárjában foglalta el az orosz haderő, és azóta megszállás alatt tartja, de Ukrajna megkísérli visszafoglalni. A városban humanitárius válság alakult ki, mert nincs elég élelem.

Leó pápa „mély aggodalmát” fejezte ki a település lakóinak körülményei miatt.

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A Kreml nyilatkozata szerint Putyin azt mondta Leónak, támogatja a Vatikán kezdeményezését a válság rendezésére.

A Vatikán azon szándékát, hogy segítse a város lakosságának biztonságát garantáló feltételek megteremtését és az alapvető ellátmányok szervezését, támogatta. Megállapodtak abban, hogy ebben a kérdésben együttműködnek

– írta a Kreml.

Putyin és Leó legutóbb 2025 júniusában beszéltek egymással telefonon.

Oleski lakossága a háború előtt 24 ezer fő volt, mára 1700-an maradhattak.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Angelo Carconi

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