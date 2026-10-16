Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Tíz F-16-ost kap idén Ukrajna Belgiumtól
Belgium idén összesen 10 darab F-16-os vadászgépet ad át Ukrajnának - jelentette be Bart De Wever belga miniszterelnök, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Brüsszelben.
António Costa: Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt prioritás Európa számára
Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt prioritás Európa számára, hiszen Moszkva egyre intenzívebbé teszi támadásait a háborúban és a hibrid hadviselést szerte Európában - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken Brüsszelben.
A kétnapos brüsszeli uniós csúcstalálkozót követően Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közös sajtótájékoztatón Costa hangsúlyozta: az EU elkötelezettsége töretlen Ukrajna és népe iránt.
Az ukrajnai béke érdekében tett minden őszinte lépés számít, és mi minden ilyen irányú törekvést támogatunk
- fogalmazott Costa, majd hozzátette: az EU béke iránti elkötelezettsége kéz a kézben jár azzal, hogy az unió fokozza az agresszorra nehezedő nyomást.
Közölte: mivel Ukrajnát az EU pénzügyileg támogatja, a tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot Ukrajna 2027-re vonatkozó finanszírozási igényeinek kezelésére.
(MTI)
Trump: sem én, sem Musk nem korlátoztuk Ukrajna hozzáférését a Starlinkhez
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy sem ő, sem Elon Musk, a SpaceX amerikai űripari, űrkutatási és telekommunikációs vállalat alapítója és vezérigazgatója nem felelős azért, hogy Ukrajna korlátozottan fér hozzá a cég műholdas internetes szolgáltatásához, a Starlinkhez, ami befolyással volt az Oroszország elleni hadműveleteire.
Szerhij Beszkresztnov, az ukrán elnök tanácsadója szerdán közölte, hogy a SpaceX előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a Starlink működését Ukrajna számára.
Trump pénteken, Georgia amerikai tagállamba indulva újságírók előtt kijelentette: az Egyesült Államok nem korlátozta Ukrajna hozzáférését az úgynevezett Starshield rendszerhez.
Ez utóbbit a SpaceX fejlesztette ki kifejezetten az amerikai kormány és szövetségesei számára, hogy a Starlink műholdas hálózatra támaszkodva célkövetési és felderítési adatokat szolgáltasson.
(MTI)
Orosz kormányfőhelyettes: Moszkva kész nagyobb mennyiségben szállítani energiahordozókat Európának
Oroszország készen áll arra, hogy nagyobb mennyiségben szállítson energiahordozókat Európába – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes pénteken Moszkvában az idei Oroszországi Energiahét című fórumon.
Novak szerint éppen Európa döntött úgy, hogy lemond a jövedelmező és stabil energiahordozó-ellátásról.
Ezt a döntést Európa politikai megfontolásokból hozta meg. Mi készen állunk és továbbra is teljesítjük szerződéseinket
– mondta Novak.
Az orosz-amerikai dízelmegállapodást pragmatikusnak minősítette, olyannak, amely a piac összes szereplője számára kedvező.
A miniszterelnök-helyettes rámutatott, hogy mostanra a kőolaj és a kőolajtermékek ára világszerte csaknem kétszeresére emelkedett az év eleje óta, a dízelhiányt pedig mintegy 25 százalékosra becsülik. Szavai szerint ez a strukturális átalakulásnak és a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet következményeinek tudható be.
(MTI)
Bejelentették az oroszok: elesett a kulcsfontosságú ukrán erődváros
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken azt jelentette Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy erőik bevették a békeidőben 28 ezres Donyeck megyei erődvárost, Dobropillját.
A lábadozó Leó pápa felhívta Putyint, egy dolgot kért tőle
Pénteken telefonon tárgyalt egymással a tüdőrákműtétje miatt a római Gemelli kórházban lábadozó XIV. Leó pápa és Vlagyimir Putyin orosz elnök – írja a Reuters.
Ukrán külügyminiszter: új fejezet nyílt az ukrán-magyar kapcsolatokban
Új fejezet nyílt az ukrán-magyar kapcsolatokban pénteken Brüsszelben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök „történelmi” találkozójával – hangsúlyozta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Facebookon.
Ma valóban új fejezetet nyitottunk. Ez valamennyi terület, a politikai, a gazdasági, a humanitárius és más együttműködési formák újraindítását jelenti
– emelte ki bejegyzésében a tárcavezető.
Hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok normalizálása mindkét országnak előnyös, és Ukrajna európai jövője biztonsági garanciát jelent majd az ország számára. Szibiha azt is megjegyezte, hogy Ukrajna uniós csatlakozása garantálja a magyar nemzeti kisebbség jólétét és fejlődését.
Szavai szerint a két vezető
tartalmas és őszinte, négyszemközti megbeszélése megerősítette a két ország jó szándékát és kölcsönös készségét arra, hogy a nemzeti érdekek kölcsönös tiszteletben tartása alapján, mindkét fél javára együttműködjenek.
Szibiha külön találkozott magyar kollégájával, Orbán Anitával. A miniszterek megállapították, hogy előrelépés történt, és összehangolták a továbbiakat, valamint Zelenszkij elnök és Magyar Péter miniszterelnök megállapodásainak végrehajtását.
Szibiha közölte, hogy a kapcsolatok normalizálása minden szinten folyik. Csütörtökön Rómában találkozott a két ország parlamentjének elnöke, Ruszlan Sztefancsuk és Forsthoffer Ágnes. Megállapodtak az ukrán-magyar parlamenti együttműködés újraindításáról, így hamarosan sor kerülhet a baráti csoport találkozójára is – tette hozzá a miniszter.
(MTI)
Harkivi településeket foglaltak el az oroszok
Elfoglalta a Harkiv megyei Varvarivka és Mikolajivka települést az orosz hadsereg, és ellenőrzése alá vonta a Vovcsanszk-Budarki autóutat - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Zelenszkij: inkább Trumppal tárgyalok
Hiába nehéz tárgyalni Donald Trumppal, még mindig szívesebben tárgyal vele Zelenszkij, mint Putyinnal - erről az ukrán vezető beszélt Brüsszelben.
Arra is kitért, hogy szerinte Putyin esze ágában sincs lezárni a háborút Ukrajnában.
(RBK)
Ukrán állampolgárt vettek őrizetbe Lengyelországban
A lengyel hatóságok őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt a közép-lengyelországi Grójec közelében működő Starlink-állomás szeptemberben történt felgyújtása miatt - közölte pénteken az RMF FM kereskedelmi rádió hatósági információra hivatkozva.
A férfit a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) vette őrizetbe, és szeptember 30-án bírósági döntés alapján előzetes letartóztatásba helyezték - tudatta az RMF FM.
Az ABW megállapításai szerint a gyanúsított a tűzokozás előtt fényképeken és videón rögzítette a Starlink állomást. Az anyagokat a megrendelőknek továbbította.
Az ügy kapcsán korábban már négy embert, köztük az állomás felgyújtásával meggyanúsított török állampolgárt őrizetbe vették.
(MTI)
Bejelentette Moszkva: egyelőre bedőltek a béketárgyalások, nincs miről beszélni
Egyelőre nincs tervben a béketárgyalások folytatása az amerikai küldöttséggel – jelentette be Marja Zaharova, az orosz külügyi tárca szóvivője.
Megszólalt Zelenszkij a magyarországi látogatásról: fontos kérdésre válaszolt az ukrán elnök
Nem ellenzi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy Budapestre jöjjön Magyar Péter miniszterelnök meghívására – erről a kijevi vezető beszélt Brüsszelben.
Elismerte Zelenszkij: elfogyott Ukrajna egyik legfontosabb fegyvere - Az egész ország bajban van
Ukrajna súlyos hiánnyal küzd a Patriot légvédelmi rakétákból, mivel a PAC-2 és PAC-3 típusú elfogórakéták jelentős része a Közel-Keletre áramlik - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben.
Zelenszkij a Starlinkről
Ukrajna nem használja a Starlinket az Oroszország elleni csapásokhoz, a SpaceX rendszerével kapcsolatos fennakadások a drónvédelmi rendszerekben okoztak fennakadást - mondta ma délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Arra is kitért, hogy még mindig nem állt helyre teljesen a rendszer funkcionalitása.
Hivatalosan is kimondta a Kreml: igen, egyetértünk Donald Trump elnökkel
Hivatalosan is kommentálta a Kreml a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közti nézeteltérést.
Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés
Tárgyalt Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Kimondta az amerikai tábornok: a következő nagy háború már az Egyesült Államok területét is felperzselheti
Számolni kell azzal, hogy a következő háború esetén már az Egyesült Államok területén található katonai bázisokat, utánpótlási útvonalakat és kommunikációs hálózatokat is támadás éri - idézi Christopher amerikai tábornokot a Fox News.
Uniós vezetők nyilatkoztak a háborúról
Az Európai Unió már újabb szankciós csomagon dolgozik annak érdekében, hogy tovább fokozza az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszországra nehezedő nyomást - jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pénteken Brüsszelben, az EU-tagországok állam- és kormányfőinek találkozójára érkezve.
Emlékeztetett arra, hogy az EU legutóbb hétfőn fogadott el új intézkedéseket, ezek keretében 1600 személy vagy szervezet szankciós jegyzékbe vételéről döntött.
A főképviselő elmondta, hogy a pénteki kormányfői egyeztetések középpontjában Ukrajna támogatása áll, és a megbeszéléseken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz. Kiemelte, hogy Ukrajna helyzete rendkívül súlyos, és az országnak sürgős segítségre van szüksége a közelgő tél átvészeléséhez.
"Nem látunk semmilyen jelet arra, hogy Oroszország véget akarna vetni a háborúnak, vagy hajlandó lenne tűzszünetről, illetve békemegállapodásról tárgyalni" - fogalmazott. Hozzátette, hogy az EU-nak segítenie kell Ukrajnát az ország védelmében, különös tekintettel a légvédelmi képességek megerősítésére.
Az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásról szólva Kallas hangsúlyozta, hogy több lehetséges finanszírozási forrás is rendelkezésre áll, köztük a befagyasztott orosz vagyoneszközök. Emlékeztetett arra, hogy az uniós tagállamok megállapodtak: ez utóbbi eszközöket mindaddig nem adják vissza, amíg Oroszország nem fizet jóvátételt az általa okozott károkért.
Kallas szerint Ukrajnának már most szüksége van a pénzügyi forrásokra, ezért olyan szolidaritási mechanizmusokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a finanszírozással járó kockázatok megosztását a tagállamok között.
A főképviselő sajnálatát fejezte ki az Európa és az Egyesült Államok közötti, "nagyon nehéz" kapcsolatok miatt,
miután Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy dízelüzemanyagot vásárol Oroszországtól, és olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a Fehér Ház korlátozta a Starlink műholdas internetszolgáltatás működését Ukrajnában.
Tapasztalható, hogy amerikai szövetségeseinkkel időnként nagyon nehéz az együttműködés
- jelentette ki. Mint mondta, meg kívánják győzni amerikai partnereiket is arról, hogy az ukrajnai háború lezárásához fokozni kell az agresszorra gyakorolt nyomást. Nemcsak azért, hogy befejezzük ezt a háborút, hanem azért is, hogy biztosítsuk: Oroszország a jövőben ne indíthasson újabbakat" - tette hozzá.
Kallas aggodalmát fejezte ki a Starlink-kapcsolatok lassulása miatt, amely Ukrajna közlése szerint kedvezőtlen következményekkel járt a harctéren. Figyelmeztetett arra, hogy Európa rövid távon nem képes helyettesíteni ezt a kommunikációs képességet.
Hozzátette, hogy az uniós vezetők pénteken a védelmi felkészültség kérdését is megvitatják. Az Európai Védelmi Ügynökség már felmérte azokat a kiemelten fontos katonai képességeket és hiányosságokat, amelyek fejlesztésére, illetve pótlására szükség van.
Kallas hangsúlyozta, hogy a következő feladat a tervek mielőbbi gyakorlati megvalósítása, mivel ezekre a képességekre nemcsak Ukrajnának, hanem magának Európának is szüksége van.
Rob Jetten holland miniszterelnök az EU-csúcs zárónapjára érkezve kijelentette: a következő hétéves uniós keretköltségvetésről (MFF) csütörtök este lefolytatott egyeztetés "fagyos" légkörben zajlott: a tagállamok megerősítették korábbi álláspontjukat, és elégedetlenségüknek adtak hangot az uniós javaslattal kapcsolatban.
Véleménye szerint fontosabb jó, mint gyors megállapodást kötni. Hangsúlyozta: nem fog enged annak a nyomásnak, hogy az év végéig egyezség szülessen. Mint mondta, az új MFF-nek nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a biztonságra, a versenyképességre és a migrációra, miközben a pénzügyi terheket igazságosabban kell elosztani a tagállamok között.ű
Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Ukrajnának sürgősen európai pénzügyi támogatásra van szüksége 2026-ra, valamint garanciákra a 2027-es finanszírozás biztosításához. Frederiksen szerint az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyoneszközök jelentik a legkézenfekvőbb finanszírozási forrást. Úgy vélte, ezek felhasználásával hozzá lehetne járulni Európa védelmi kiadásainak fedezéséhez, egyúttal biztosítani lehetne, hogy Oroszország viselje az általa okozott károk pénzügyi következményeit.
(MTI)
Halálos áldozatok Harkivban
Hárman meghaltak, és 13-an megsebesültek az északkelet-ukrajnai Harkivot pénteken reggel ért orosz légicsapásban.
Harkivot kegalább három orosz dróncsapás érte péntek reggel. Ihor Terehov polgármester a Telegramon azt közölte, hogy a támadók a város egyik piacát találták el, a három halálos áldozat és 13 sebesült többségét onnan jelentették.
(MTI)
Ki nyerne meg egy NATO és Oroszország közötti háborút? – Megválaszolta a NATO európai főparancsnoka
A NATO európai erőinek főparancsnoka szerint az észak-atlanti szövetség jelentős katonai erőfölénnyel rendelkezik Oroszországgal szemben. Alexus Grynkewich amerikai tábornok és a német hadsereg katonai vezetője, Carsten Breuer Bundeswehr-főfelügyelő a Der Spiegelnek adott közös interjúban beszélt a NATO védelmi terveiről, az orosz fenyegetés valós mértékéről, valamint a drónhadviselés kihívásairól.
Zelenszkij: orosz részről nincs jele a háború lezárásának
Nincs itt az ideje az Ukrajnának nyújtott támogatás csökkentésének, ahogy az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók enyhítésének sem, éppen ellenkezőleg: az Európai Uniónak fokoznia kell a támogatást és az Oroszországra nehezedő nyomást - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben pénteken.
Costa, aki Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen érkezett az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőit magában foglaló Európai Tanács találkozójának második munkanapjára, hangsúlyozta: "üzenetünk nagyon egyszerű", az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatása továbbra is rendíthetetlen marad.
Ez - mint kiemelte - elengedhetetlen ahhoz, hogy Oroszország valódi tűzszünetet fogadjon el, tárgyalóasztalhoz üljön, és véget vessen a háborúnak.
Itt az ideje a békének, nem pedig a háború folytatásának
- fogalmazott Costa, majd hozzátette: az EU elkötelezett amellett, hogy ne csupán a háborúban támogassa Ukrajnát, hanem biztosítsa jövőjét is majd az Európai Unió tagjaként.
Costa elismerését fejezte ki, amiért Kijev a "pusztító háború közepette" is folytatja munkáját és reformokat hajt végre az uniós csatlakozás érdekében.
Ursula von der Leyen érkezési beszédében kijelentette:
az Európai Unió nem old fel egyetlen szankciót sem Moszkva ellen, amíg Oroszország be nem fejezi a háborút.
Azt mondta: az Európai Unió támogatja Donald Trump amerikai elnök javaslatát a szemben álló felek közötti energetikai tűzszünetre vonatkozóan, azonban - mint megjegyezte - Oroszország egyetlen percre sem tartotta azt tiszteletben. Moszkva a tűzszünet helyett tovább élezte a feszültséget, ezért fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást - hangoztatta.
Von der Leyen fontos pillanatnak nevezte, hogy a hét elején sikerült megnyitni két további uniós csatlakozási tárgyalási fejezetet Ukrajnával.
"Most az a cél, hogy az év végéig az utolsó két fejezetcsoportot is megnyitssuk, és ténylegesen belevághassunk a csatlakozáshoz szükséges reformok végrehajtásába" - fogalmazott.
Szavai szerint mivel Oroszország mindent megtesz az ukrán energia- és vízügyi infrastruktúra elpusztításáért, az Európai Unió ugyanúgy fogja támogatni Ukrajnát, ahogy a korábbi teleken is tette. "Le fogjuk győzni a nehézségeket" - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.
Volodimir Zelenszkij Brüsszelben kijelentette: Ukrajna szeretné, ha az Oroszország indította háború a lehető leghamarabb véget érne,
az orosz fél részéről azonban jelenleg nincs jele annak, hogy készen állna a háború lezárására.
Felhívta a figyelmet arra: mivel Oroszország folytatja támadásait, Ukrajnának fel kell készülnie a télre. A támogatások "téli csomagjának" azonban nem csupán az energiáról kell szólnia, hanem a légvédelem erősítéséről és a finanszírozás fenntartásáról is.
"Ez létfontosságú, számítunk az Európai Unió támogatására" - fogalmazott.
Kiemelte azt is, hogy az ukrán parlament és a kormány "még a súlyos támadások közepette" is képes volt fontos reformok végrehajtására, és folytatják a munkát annak érdekében, hogy az év végéig meg lehessen nyitni az utolsó tárgyalási fejezeteket is Ukrajna uniós csatlakozásának előmozdítására.
(MTI)
Rejtélyes mondatot ejtett el Zelenszkij: "néha ennek kettőnk között kell maradnia"
Lengyelország aktívan segíti Ukrajna légvédelmét, és egy újabb fegyverbeszerzési megállapodás is körvonalazódik a két ország között. Mindez azon a lengyel–ukrán egyeztetésen derült ki, amelyet az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozójának margóján tartottak.
12 órakor ül le Zelenszkij és Magyar Brüsszelben
Délben tárgyalok Ukrajna elnökével - írta ki a Facebook-oldalára a magyar miniszterelnök.
Öt év után ismét leül az orosz és a szlovák kormány
Ötévi kihagyás után október 26-án Moszkvában újra összeül Oroszország és Szlovákia gazdasági, tudományos és műszaki együttműködési kormányközi bizottsága - közölte a TASZSZ hírügynökséggel pénteken az orosz kormány sajtószolgálata.
A tanácskozás társelnöke Valerij Falkov orosz tudomány- és felsőoktatásügyi tárcavezető, valamint Juraj Blanár szlovák külügy- és európai ügyekért felelős miniszter lesz. A legutóbbi, 21. ülést 2021 novemberében Pozsonyban tartották.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök tavaly állapodott meg a kormányközi bizottság tevékenységének újraindításáról. Falkov és Blanár idén augusztusban megvitatta a kormányközi bizottság ülésével kapcsolatos szervezési kérdéseket.
A szlovák miniszter korábban kijelentette, hogy Pozsony érdekelt a Moszkvával való kommunikációs csatornák helyreállításában, ezen belül a kormányközi bizottság keretében folytatott munka újraindításában.
Olyan konkrét témák halmozódtak fel, amelyekre megoldást szeretnénk találni. Ilyen például a gázellátás, a Gazprom és az a hosszú távú szerződés, amelyet állami vállalatunk, az SPP kötött vele
- nyilatkozott Blanár.
A TASZSZ emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió – Pozsony tiltakozása ellenére – úgy döntött, hogy 2027-től betiltja az orosz gáz importját. Az SPP-nek hosszú távú gázellátási szerződése van a Gazprommal, amelynek felbontása esetén a szlovák félnek bírságot kell fizetnie.
(MTI)
Odesszát is lőtte Moszkva
Oleh Kiper, Odessza megye katonai kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy az ellenséges légicsapásokban négy ember sebesült meg, károk keletkeztek hét családi házban, egy energetikai létesítményben és egy háztartási cikkeket gyártó vállalatban.
(MTI)
Ukrán jelentés
Az ukrán légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 149 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra.
Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 114 drónt sikerült megsemmisítenie. 24 helyszínen 27 találatot rögzítettek, 14 esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.
(MTI)
Rómában találkozott a magyar és az ukrán házelnök
Az ukrán házelnökkel csütörtökön Rómában folytatott megbeszéléséről számolt be Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke pénteken a Facebook-oldalán.
Forsthoffer Ágnes bejegyzésében kiemelkedő jelentőségű kétoldalú tárgyalásnak értékelte a találkozót, jelezve, hogy
az orosz-ukrán háború kitörése óta most először valósult meg házelnöki találkozó Magyarország és Ukrajna között.
A magyar házelnök csütörtökön az Európa Tanács Európai Parlamenti Elnökök Konferenciáján vett részt az olasz képviselőházban, Rómában.
A magyar házelnök azt írta: az Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnökkel folytatott megbeszélésen mint politikus és mint édesanya is legmélyebb együttérzését fejezte ki a háború borzalmai kapcsán, valamint elítélte az orosz agressziót.
Közölte: Magyarország eddig is elkötelezett volt a humanitárius segítségnyújtásban, és továbbra is erőfeszítéseket tesz a háború elől menekülők befogadása és segítése terén, katonákat, fegyvereket azonban nem küld Ukrajnának.
A kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatban az Országgyűlés elnöke köszönettel üdvözölte, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt, valamint nagyra értékelte az ukrán parlament szeptemberben elfogadott határozatát is, amelyben Ukrajna elítélte a kárpátaljai magyarok és németek elleni, 1944 és 1946 közötti szovjet megtorlásokat.
Fosthoffer Ágnes bejegyzése szerint Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnök a megbeszélés során többször megköszönte Magyarország együttérzését és humanitárius segítségét a háború kapcsán, valamint hogy Magyarország hozzájárult az uniós csatlakozási tárgyalásaik folytatásához, az 1. és a 6. klaszter megnyitásához.
Az Országgyűlés elnöke azt írta:
a két házelnök közötti közvetlen és őszinte parlamenti párbeszéd megkezdése a jószomszédi kapcsolatok és a térség békéjének elengedhetetlen feltétele.
Fosthoffer Ágnes emlékeztetett: a két ország közötti parlamenti együttműködés már a nyár folyamán megkezdődött, hiszen a magyar Országgyűlés aktívan részt vesz az EU legújabb globális kapacitásfejlesztési projektjében, az Inter-Pares programban, amelynek keretében tapasztalatok átadásával nyújt támogatást az ukrán parlamentnek.
(MTI)
Napokon belül Budapestre érkezhet Volodimir Zelenszkij: meghívást kapott a magyar kormánytól az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök ma tartja első hivatalos kétoldalú egyeztetését Brüsszelben, Zelenszkij pedig meghívást kapott az október 23-i budapesti megemlékezésre - erősítette meg az Euronews-nak adott exkluzív interjújában Ihor Zsovkva, az ukrán elnök kabinetfőnök-helyettese.
Fény derült a titkos alkura: még több pusztító fegyvert kap Ukrajna
Az Egyesült Királyság további nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákat szállít Ukrajnának, amelyekkel mélységi célpontok is támadhatók Oroszországon belül. A szállítmányról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andy Burnham brit miniszterelnök állapodott meg egy londoni találkozón - írja a Kyiv Independent.
Orosz támadások Ukrajna-szerte
Öt ember megsebesült a közép-ukrajnai, Cserkaszi megyei Umanyban a péntekre virradóra végrehajtott orosz légitámadásban,
Kijevben és a nyugat-ukrajnai Voliny megye székhelyén, Luckban áramkimaradásokat okoztak a csapások,
az északnyugat-ukrajnai Rivne megye azonos nevű székvárosában pedig lakóépületek és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették az ukrán hatóságok.
Umanyban orosz drón zuhant egy többszintes lakóépületre, minek következtében legalább öten megsebesültek - tudatta Ihor Taburec katonai kormányzó a Telegramon. Egy másik helyszínen raktárak égtek ki - fűzte hozzá, de nem nevezte meg a helyszínt.
Két egymást követő orosz dróncsapás következtében a Ternopil megyei Csortkivban megsemmisült egy 10 éve működő, külföldi tulajdonban lévő vállalat, amely a legnagyobb adófizető és munkaadó volt a nyugat-ukrajnai városban - számolt be Volodimir Smatyko polgármester a Facebookon. A támadás nem követelt áldozatokat - húzta alá.
(MTI)
Kiderült: titokban Moszkvát támogatja a világ egyik legveszélyesebb országa, fény derült az orosz drónesők titkára
Több ezer észak-koreai munkás dolgozik a jelabugai dróngyárban, többek közt ennek köszönhető, hogy az üzem több mint 5500 UAV-t gyárt minden hónapban – jelenti a washingtoni Center for Strategic & International Studies (CSIS) thinktank.
Orosz jelentés
Gyártó- és raktárépületek sérültek meg a dél-oroszországi rosztovi régiót ért ukrán dróntámadás következtében, és tűz is keletkezett - közölte péntek reggel Jurij Szljuszar kormányzó a Max-csatornáján.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról tett bejelentést, hogy helyi idő szerint péntek reggel hétig 57, az orosz fővárosra tartó drónt lőtt le a légvédelem.
A moszkvai katonai tárca által kiadott tájékoztatás szerint az elmúlt éjszaka folyamán, este nyolctól reggel nyolcig a légvédelem 644 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 27 régió és a Fekete-tenger felett.
(MTI)
Kiszivárgott a pusztító orosz terv: egyetlen hónap alatt megfojthatnak egész nagyvárosokat
A The New York Times értesülései szerint Oroszország egy olyan tervet dolgozott ki, amellyel egyetlen hónap alatt megbénítaná Ukrajna energiarendszerét, áram, víz és fűtés nélkül hagyva Kijevet, Harkivot és Odesszát.
Úgy látszik, bebizonyosodott a sejtés: kiderült, ki adott parancsot Ukrajna elgáncsolására
A Fehér Házból érkezett az utasítás az Ukrajna által harctéri kommunikációra és drónműveletekre használt SpaceX Starshield műholdas rendszer korlátozására - értesült róla a Reuters hírügynökség amerikai és nyugati tisztségviselőktől.
Megtörtént, amitől sokan rettegtek Ukrajnában: teljesen kiszolgáltatottá vált az ország
Ukrajna kifogyott az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszer elfogórakétáiból, ami kiszolgáltatottá teszi az országot az orosz ballisztikusrakéta-támadásokkal szemben - írja a CNN.
Nem csitul a csörte: Trump szerint sokkal keményebb dió Zelenszkij, mint Putyin
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehezebb tárgyalópartner, mint orosz hivatali kollégája, és mostanra az ukrajnai háború lezárásának akadályává vált.
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Távozik Mészáros Lőrinc lánya az MBH Bank vezetéséből
Nem ismert a döntés háttere.
Súlyos visszaélések miatt tett feljelentést a kormány, Kapitány István elárulta a részleteket
108 szerződésre jutott a támogatások 60 százaléka, amelyekről soron kívül döntöttek.
Trump megnevezte a következő katonai célpontot: szupervédett létesítményre mérnének csapást
Az amerikai elnök szerint atomfegyvert azért nem kell ellene bevetni.
Kemény vitákba állt bele Magyar Péter, de a legfőbb kérdések megválaszolatlanok maradtak az EU-csúcson
Sok fordulatot hozott a tagállami vezetők brüsszeli vitája, csak az eredményekre még várni kell.
Bejelentették az oroszok: elesett a kulcsfontosságú ukrán erődváros
Putyin szerint biztonsági zónát hoznak létre Ukrajna körül, és erről nem hajlandó tárgyalni sem.
Nem akarnak dolgozni Brüsszelben és ez teszi tönkre őket
Ők lehetnek a következő dominó.
Megijedt a piac az AI-boom árnyékától, ami egyre inkább lufinak tűnik
Már figyelmeztető jel, hogy egyre drágább biztosítani a technológiai óriások adósságát.
A lábadozó Leó pápa felhívta Putyint, egy dolgot kért tőle
Az orosz elnök teljesítené a kérést.
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A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
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Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
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