15°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés
Globál

Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tárgyalt Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Facebook-oldalán a magyar vezető azt írja: a fő téma a kárpátaljai magyar kisebbségek helyzete volt.

A miniszterelnök üdvözölte a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást és azt, hogy az ukrán fél elkezdte ezt végrehajtani.

A lépést a kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként értékeli.

Magyar Péter emellett megköszönte az ukrán parlament szeptemberi határozatát, amelyben elismerték, hogy 1944 és 1946 között a kényszermunkára hurcolással és a tömeges deportálással bűncselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarok ellen.

Még több Globál

Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Kimondta az amerikai tábornok: a következő nagy háború már az Egyesült Államok területét is felperzselheti

Krugman: Trump elveszítheti a Kongresszust, de nem a hatalmát

A két vezető megállapodott, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak az országainkban élő kisebbségek helyzetének további javítására.

Egyetértettek abban, hogy mindkét ország érdeke a politikai és gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezése, emellett Magyar Péter szolidaritását fejezte ki az Ukrajna ellen majdnem 5 éve tartó embertelen orosz agresszió miatt is.

A miniszterelnök kifejezte Zelenszkijnek: Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility