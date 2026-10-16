Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés

Tárgyalt Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Facebook-oldalán a magyar vezető azt írja: a fő téma a kárpátaljai magyar kisebbségek helyzete volt.

A miniszterelnök üdvözölte a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást és azt, hogy az ukrán fél elkezdte ezt végrehajtani.

A lépést a kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként értékeli.

Magyar Péter emellett megköszönte az ukrán parlament szeptemberi határozatát, amelyben elismerték, hogy 1944 és 1946 között a kényszermunkára hurcolással és a tömeges deportálással bűncselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarok ellen.

A két vezető megállapodott, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak az országainkban élő kisebbségek helyzetének további javítására.

Egyetértettek abban, hogy mindkét ország érdeke a politikai és gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezése, emellett Magyar Péter szolidaritását fejezte ki az Ukrajna ellen majdnem 5 éve tartó embertelen orosz agresszió miatt is.

A miniszterelnök kifejezte Zelenszkijnek: Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka