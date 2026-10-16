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Bejelentette Moszkva: egyelőre bedőltek a béketárgyalások, nincs miről beszélni
Globál

Bejelentette Moszkva: egyelőre bedőltek a béketárgyalások, nincs miről beszélni

Portfolio
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Egyelőre nincs tervben a béketárgyalások folytatása az amerikai küldöttséggel – jelentette be Marja Zaharova, az orosz külügyi tárca szóvivője.

A sajtófőnököt arról kérdezték, mikor utazik Oroszországba az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaló, Jared Kushner és Steve Witkoff vezette küldöttség, hogy a tárgyalásokat folytassák.

Akkor lesz étel, ha eljött a vacsora ideje”

– mondta Zaharova.

Hozzátette: szerinte semmi értelme jelenleg a tárgyalások folyamatát kommentálni, mivel

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jelenleg „nincs hivatalos napirend” az egyeztetések folytatásáról,

majd az orosz állam hivatalos közlései felé irányította a sajtó tagjait.

Az elmúlt hetekben többször is szó volt arról, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner Oroszországba utaznának, hogy egy új, négypontos béketerv részleteiről egyeztessenek a Kreml vezetőivel, de ez a kérdés most világosan lekerült a napirendről.

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