Bejelentették az oroszok: elesett a kulcsfontosságú ukrán erődváros

A Központ csapatcsoportosítás csapatai felszabadították Dobropillja várost, amely az ellenség egyik legfontosabb védelmi csomópontja volt a dnyepropetrovszki irányban
– mondta Geraszimov.
Dobropillja elfoglalása kétségtelenül jelentős esemény a Donbasz egészének felszabadításában, és egyértelmű siker az orosz fegyveres erők számára. Gratulálok
– mondta Putyin az Egyesített Erők Csoportjának kisegítő parancsnokságán tett látogatása során.
Dobropillja elfoglalását ukrán oldalról nem erősítették meg, és egyelőre más, ellenőrizhető, nem orosz forrás sem támasztja alá.
Az orosz elnök arról is beszélt, hogy
Oroszország „biztonsági zónát” hoz létre Ukrajnán belül a közös határoknál
(természetesen orosz értelemben közös határoknál), és ezek semmilyen vita tárgyát nem képezhetik a Kijevvel esedékes tárgyalásokon.
Az orosz fegyveres erők feladata nem csupán az volt, hogy kiűzzék az ellenséget a földünkről, hanem az is, hogy biztonsági övezetet hozzanak létre a szomszédos területeken. Ezt a feladatot sikeresen végrehajtják. Célunk, hogy a jövőben biztosítsuk Oroszország határvidékeinek abszolút biztonságát, és nem szándékozunk ezt az Ukrajnával folytatandó esetleges béketárgyalások tárgyává tenni
– fogalmazott Putyin, aki szerint erre az ukrán hadsereg Kurszki területre történő 2024 nyári betörése miatt van szükség.
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő elmondta, hogy a tervbe vett biztonsági zóna 660 km hosszú lesz, amelynek 70 százaléka már orosz ellenőrzés alatt áll.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Távozik Mészáros Lőrinc lánya az MBH Bank vezetéséből
Nem ismert a döntés háttere.
Súlyos visszaélések miatt tett feljelentést a kormány, Kapitány István elárulta a részleteket
108 szerződésre jutott a támogatások 60 százaléka, amelyekről soron kívül döntöttek.
Trump megnevezte a következő katonai célpontot: szupervédett létesítményre mérnének csapást
Az amerikai elnök szerint atomfegyvert azért nem kell ellene bevetni.
Kemény vitákba állt bele Magyar Péter, de a legfőbb kérdések megválaszolatlanok maradtak az EU-csúcson
Sok fordulatot hozott a tagállami vezetők brüsszeli vitája, csak az eredményekre még várni kell.
Bejelentették az oroszok: elesett a kulcsfontosságú ukrán erődváros
Putyin szerint biztonsági zónát hoznak létre Ukrajna körül, és erről nem hajlandó tárgyalni sem.
Nem akarnak dolgozni Brüsszelben és ez teszi tönkre őket
Ők lehetnek a következő dominó.
Megijedt a piac az AI-boom árnyékától, ami egyre inkább lufinak tűnik
Már figyelmeztető jel, hogy egyre drágább biztosítani a technológiai óriások adósságát.
A lábadozó Leó pápa felhívta Putyint, egy dolgot kért tőle
Az orosz elnök teljesítené a kérést.
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben
Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is
Indián banánt a befektetési igazgatóknak!
A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést
A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el A-ból B-be, miközben egyre kevesebbet érzékelünk abból, ami körü
Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában
Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshelyeken, Romániában viszont alig másfél. A BB tengely mind a tizenegy országában nőtt a... The
A statisztikában vidékiek, a valóságban ingázók: a régiónk szuburbanizációja
Miközben a világ nagy részén gyorsul a városiasodás, a BB tengely országaiban harminc év alatt alig változott a városlakók aránya - öt országban még csökkent... The post A statisztikában v
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?
Van esély arra, hogy Zelenszkij lemond?
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!