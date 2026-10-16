Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken azt jelentette Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy erőik bevették a békeidőben 28 ezres Donyeck megyei erődvárost, Dobropillját.

A Központ csapatcsoportosítás csapatai felszabadították Dobropillja várost, amely az ellenség egyik legfontosabb védelmi csomópontja volt a dnyepropetrovszki irányban

– mondta Geraszimov.

Dobropillja elfoglalása kétségtelenül jelentős esemény a Donbasz egészének felszabadításában, és egyértelmű siker az orosz fegyveres erők számára. Gratulálok

– mondta Putyin az Egyesített Erők Csoportjának kisegítő parancsnokságán tett látogatása során.

Dobropillja elfoglalását ukrán oldalról nem erősítették meg, és egyelőre más, ellenőrizhető, nem orosz forrás sem támasztja alá.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy

Oroszország „biztonsági zónát” hoz létre Ukrajnán belül a közös határoknál

(természetesen orosz értelemben közös határoknál), és ezek semmilyen vita tárgyát nem képezhetik a Kijevvel esedékes tárgyalásokon.

Az orosz fegyveres erők feladata nem csupán az volt, hogy kiűzzék az ellenséget a földünkről, hanem az is, hogy biztonsági övezetet hozzanak létre a szomszédos területeken. Ezt a feladatot sikeresen végrehajtják. Célunk, hogy a jövőben biztosítsuk Oroszország határvidékeinek abszolút biztonságát, és nem szándékozunk ezt az Ukrajnával folytatandó esetleges béketárgyalások tárgyává tenni

– fogalmazott Putyin, aki szerint erre az ukrán hadsereg Kurszki területre történő 2024 nyári betörése miatt van szükség.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő elmondta, hogy a tervbe vett biztonsági zóna 660 km hosszú lesz, amelynek 70 százaléka már orosz ellenőrzés alatt áll.

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