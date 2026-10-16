12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Bejelentették az oroszok: elesett a kulcsfontosságú ukrán erődváros
Globál

Bejelentették az oroszok: elesett a kulcsfontosságú ukrán erődváros

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken azt jelentette Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy erőik bevették a békeidőben 28 ezres Donyeck megyei erődvárost, Dobropillját.

A Központ csapatcsoportosítás csapatai felszabadították Dobropillja várost, amely az ellenség egyik legfontosabb védelmi csomópontja volt a dnyepropetrovszki irányban

– mondta Geraszimov.

Dobropillja elfoglalása kétségtelenül jelentős esemény a Donbasz egészének felszabadításában, és egyértelmű siker az orosz fegyveres erők számára. Gratulálok

mondta Putyin az Egyesített Erők Csoportjának kisegítő parancsnokságán tett látogatása során.

Még több Globál

Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Trump megnevezte a következő katonai célpontot: szupervédett létesítményre mérnének csapást

A lábadozó Leó pápa felhívta Putyint, egy dolgot kért tőle

Dobropillja elfoglalását ukrán oldalról nem erősítették meg, és egyelőre más, ellenőrizhető, nem orosz forrás sem támasztja alá.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy

Oroszország „biztonsági zónát” hoz létre Ukrajnán belül a közös határoknál

(természetesen orosz értelemben közös határoknál), és ezek semmilyen vita tárgyát nem képezhetik a Kijevvel esedékes tárgyalásokon.

Az orosz fegyveres erők feladata nem csupán az volt, hogy kiűzzék az ellenséget a földünkről, hanem az is, hogy biztonsági övezetet hozzanak létre a szomszédos területeken. Ezt a feladatot sikeresen végrehajtják. Célunk, hogy a jövőben biztosítsuk Oroszország határvidékeinek abszolút biztonságát, és nem szándékozunk ezt az Ukrajnával folytatandó esetleges béketárgyalások tárgyává tenni

– fogalmazott Putyin, aki szerint erre az ukrán hadsereg Kurszki területre történő 2024 nyári betörése miatt van szükség.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő elmondta, hogy a tervbe vett biztonsági zóna 660 km hosszú lesz, amelynek 70 százaléka már orosz ellenőrzés alatt áll.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Kimondta az amerikai tábornok: a következő nagy háború már az Egyesült Államok területét is felperzselheti
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility