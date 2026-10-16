Brutális napra készülnek Franciaországban: visszatérnek a sárgamellényesek, válságstábot hívott össze a kormány

A francia kormány „meglehetősen jelentős megmozdulásokra” számít szombaton, miután az egykori sárgamellényes mozgalom több száz köztéri akciót hirdetett meg országszerte a megélhetési problémák miatti tiltakozásul, csatlakozva a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt egy hónapja tüntető középiskolásokhoz, akik újból utcára vonulnak.

Eléggé jelentős megmozdulásra számítunk, sok felhívás érkezett a közösségi oldalakon

– mondta pénteken Laurent Nunez belügyminiszter a France 2 köztévében.

A tárcavezető szerint többféle akcióra lehet számítani, „spontán gyűlésekre”, „blokádokra” vagy „tüntetésekre”.

A belügyminisztérium péntek délig legalább ötszáz köztéri demonstráció és mintegy kilencven felvonulás szervezését észlelte.

A tárca zavargásokra számít,

elsősorban a párizsi és más nagyvárosokba tervezett tüntetéseken, amelyeket az úgynevezett black blocs csoportba szerveződő szélsőbaloldali demonstrálók a megszokott akcióikkal megpróbálnak majd tönkre tenni, szembeszállva a rendfenntartókkal és erőszakos cselekmények megkísérlésével az útvonalakon

– idézett egy belügyi forrást az AFP hírügynökség.

Sébastien Lecornu miniszterelnök egy tárcaközi válságkezelő csoportot hívott össze, amelyben a miniszterelnök kabinetfőnöke, a belügyminiszter és a kormány más érintett tagjai vesznek részt – jelentette be a miniszterelnöki hivatal.

A belügyminiszter azt is közölte, hogy szombaton ismét engedélyezett lesz hanggránátok használata a tüntetéseken „rendkívül súlyos városi erőszak” esetén.

Laurent Nunez egy héttel ezelőtt felfüggesztette a hanggránátok használatát a diákok ellen tüntetéseiken, miután egy 15 éves fiúnak leszakadt a keze az észak-franciaországi Lensben, amikor felvett a földről egy ilyen gránátot.

A rendőrség felügyeleti szerve a középiskolások egy hónappal kezdődött megmozdulásaival kapcsolatban eddig 36 feltételezett rendőri túlkapás miatt indított vizsgálatot, köztük négyet csonkító sérülések miatt. A demonstrációkon csaknem nyolcezer embert állítottak elő, akiknek 87 százaléka kiskorú, korábban nem volt dolga a rendőrséggel, de csak harmaduk ellen indult eljárás.

A mozgalom kezdete óta csaknem ezer rendőr, 149 közoktatási dolgozó és 248 középiskolás sérült meg

– közölte a miniszterelnöki hivatal.

Hetek óta keringenek a közösségi médiában a felhívások az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant sárgamellényes mozgalom újjáélesztésére, ami a középiskolások tiltakozásaival párhuzamosan fokozódott.

Az elitellenes állampolgári tiltakozássorozat 2018 novemberben kezdődött a résztvevők által igazságtalannak tartott szociális és adópolitika ellen. A sárgamellényesek szombatonként tüntettek rendszeresen Emmanuel Macron elnök és centrista kormányának reformintézkedései ellen a nagyvárosokban és a közutak körforgalmaiban.

Patrice Faure párizsi rendőrfőnök pénteken bejelentette, hogy nincs megállapodás a hivatala és a szombati sárgamellényes mozgósítás szervezői között a fővárosi menet útvonalát illetően. Egyelőre csak az biztos, hogy a Bastille téren gyülekeznek a menet résztvevői.

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