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Egy egész régió ül a puskaporos hordón – Itt az első lépés a helyzet stabilizálására?
Globál

Egy egész régió ül a puskaporos hordón – Itt az első lépés a helyzet stabilizálására?

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Abij Ahmed etióp miniszterelnök ideiglenes kormányt nevezett ki az északi Tigré régió stabilizálására, miután a múlt hónapban a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) vezette lázadószövetség újabb offenzívát indított a szövetségi erők ellen, kirobbantva a 2020 és 2022 között több százezer halálos áldozatot követelő polgárháború újabb hullámát – írja a Reuters.

Az etióp hadsereg és a kormányerőket támogató milíciák a harcok kiújulása óta jelentős területeket foglaltak vissza Tigrében, köztük a tartomány székhelyét, Mekelét is.

A kinevezett ideiglenes adminisztráció hat hónapos mandátumot kapott a politikai helyzet konszolidálására, a szabad és átlátható választások előkészítésére, a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására, valamint a belső menekültek hazatérésének elősegítésére.

Tigré népének ki kell törnie az erőszak ördögi köréből, hogy végre elérje a régóta áhított békét, az önkormányzatisághoz való jogát és a fejlődés gyümölcseit

– fogalmazott Abij Ahmed az X-en közzétett nyilatkozatában. A TPLF egyelőre nem reagált a fejleményekre.

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A konfliktus újbóli fellángolása súlyos diplomáciai következményekkel is járt, Etiópia és Eritrea ugyanis megszakította diplomáciai kapcsolatait. Addisz-Abeba azzal vádolja Aszmara kormányát, hogy támogatja a lázadókat, ám Eritrea tagadja ezt. Az etióp kormány emellett Egyiptomot és Szudánt is a felkelők támogatásával vádolta meg, amit mindkét ország határozottan cáfolt.

A TPLF évtizedekig uralta az etióp belpolitikát, egészen addig, amíg Abij Ahmed 2018-ban hatalomra nem került. A régió még a korábbi háború humanitárius következményeiből sem tudott felépülni, hiszen az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint februárban még mintegy 750 ezer tigréi élt belső menekültként, miközben a térséget az El Niño okozta aszály is sújtja.

A nemzetközi közösségben aggodalmat kelt, hogy az instabilitás átterjedhet a törékeny egyensúlyú „Afrika szarva” régió más országaira is, ahol több nagyhatalom verseng a befolyásért.

Az etiópiai polgárháborúról és nemzetközi környezetéről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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