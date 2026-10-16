Egy elnökválasztáson múlhat, hogy megmenekül-e a világ legnagyobb esőerdője

A brazil Nemzeti Űrkutatási Intézet által kezelt Prodes műholdas adatsor szerint az elmúlt egy évben 41,8 százalékkal csökkent az amazóniai erdőirtás, így 3335 négyzetkilométerre esett vissza. Ez 1236 négyzetkilométerrel marad el az eddigi legalacsonyabb értéktől, ami nagyjából akkora területnek felel meg, mint Rio de Janeiro.

Lula 2022-es hivatalba lépése óta az erdőpusztítás üteme összességében 71,2 százalékkal mérséklődött, elsősorban a szigorúbb hatósági fellépésnek és a környezetvédelmi hatóságok megerősítésének köszönhetően.

A legrosszabb mutatókat Pará (az összes amazóniai erdőirtás 33,9 százaléka), Mato Grosso (25,5 százalék) és Amazonas (15,7 százalék) tagállamokban regisztrálták, de az előző évhez képest még ezeken a területeken is több mint 45 százalékos javulást értek el. Egyedül Roraima államban nőtt kismértékben az erdőirtás, ez a régió egyébként a Bolsonaro család egyik fő politikai bázisa. Az Amazóniával szomszédos Cerrado szavannás övezetben szintén 2001 óta a legalacsonyabb erdőirtási mutatót mérték, az elmúlt négy évben itt 48,4 százalékkal csökkent a pusztítás mértéke.

Az eredmények éles ellentétben állnak Jair Bolsonaro 2019 és 2023 közötti elnöki ciklusával, amely során 59,5 százalékkal gyorsult az amazóniai erdőirtás.

Bolsonaro elnöksége alatt meggyengítette a természetvédelmi hatóságokat, visszaszorította a környezetvédelmi bírságok behajtását, emellett nyíltan bátorította az illegális bányászokat, fakitermelőket és földfoglalókat. Jair Bolsonarót azóta puccskísérlet miatt elítélték, fia azonban megígérte, hogy megválasztása esetén kegyelmet ad apjának, és bármilyen kormányzati pozíciót biztosít számára.

Flávio Bolsonaro a kampányában az apja által kijelölt utat követi, elsősorban a nagybirtokosok és a kitermelőipar támogatására támaszkodik, miközben programjából teljesen hiányzik az éghajlatváltozás kérdése.

Marina Silva volt környezetvédelmi miniszter figyelmeztetett, hogy az ifjabb Bolsonaro apja "pusztító projektjét" kívánja befejezni.

A választói térképen is élesen kirajzolódik a törésvonal, ugyanis Bolsonaro a leromlott állapotú erdők, bányák és szójamonokultúrák környékén szerzett többséget, míg Lula a nagyvárosokban és a sértetlen erdőségek közelében szerepelt jobban.

A természetvédelmi szervezetek szerint a friss adatok világosan mutatják, mekkora a tét az október 25-i választáson.

Márcio Astrini, az Éghajlati Obszervatórium ügyvezető titkára kiemelte, az adatok egyértelművé teszik, hogy az erdőpusztítás felszámolása Brazíliában teljes mértékben lehetséges. Véleménye szerint minden a választás eredményétől függ, az országnak ugyanis arról kell döntenie, hogy az erdőirtás végéhez vagy az erdők végéhez akar-e eljutni.

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