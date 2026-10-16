Elismerte Zelenszkij: elfogyott Ukrajna egyik legfontosabb fegyvere - Az egész ország bajban van

Ukrajna súlyos hiánnyal küzd a Patriot légvédelmi rakétákból, mivel a PAC-2 és PAC-3 típusú elfogórakéták jelentős része a Közel-Keletre áramlik - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna súlyos hiányt szenved a PAC-2 és PAC-3 rakétákból, mivel az elfogórakéták túlnyomó részét a Közel-Keletre irányítják.

Ez nem titok"

– fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy ennek ellenére hálás azért a mennyiségért, amelyet a PURL-programon keresztül sikerül beszerezniük.

Zelenszkij kiemelte, hogy az európai és más szövetséges országokkal együttműködve próbálnak összegyűjteni minden elérhető szállítmányt – legyen az akár 3, 5 vagy 10 rakéta –, hogy azokat hazaszállíthassák az infrastruktúra, elsősorban az energetikai létesítmények védelmére.

A CNN korábban arról írt: Ukrajna Patriot-rakétakészletei gyakorlatilag teljesen kimerültek, ezért nem tud az ukrán légvédelem egyetlen orosz ballisztikus rakétát sem elfogni.

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