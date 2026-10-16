16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Elismerte Zelenszkij: elfogyott Ukrajna egyik legfontosabb fegyvere - Az egész ország bajban van
Globál

Elismerte Zelenszkij: elfogyott Ukrajna egyik legfontosabb fegyvere - Az egész ország bajban van

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna súlyos hiánnyal küzd a Patriot légvédelmi rakétákból, mivel a PAC-2 és PAC-3 típusú elfogórakéták jelentős része a Közel-Keletre áramlik - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna súlyos hiányt szenved a PAC-2 és PAC-3 rakétákból, mivel az elfogórakéták túlnyomó részét a Közel-Keletre irányítják.

Ez nem titok"

– fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy ennek ellenére hálás azért a mennyiségért, amelyet a PURL-programon keresztül sikerül beszerezniük.

Zelenszkij kiemelte, hogy az európai és más szövetséges országokkal együttműködve próbálnak összegyűjteni minden elérhető szállítmányt – legyen az akár 3, 5 vagy 10 rakéta –, hogy azokat hazaszállíthassák az infrastruktúra, elsősorban az energetikai létesítmények védelmére.

Még több Globál

Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Bejelentette Moszkva: egyelőre bedőltek a béketárgyalások, nincs miről beszélni

Megszólalt Zelenszkij a magyarországi látogatásról: fontos kérdésre válaszolt az ukrán elnök

A CNN korábban arról írt: Ukrajna Patriot-rakétakészletei gyakorlatilag teljesen kimerültek, ezért nem tud az ukrán légvédelem egyetlen orosz ballisztikus rakétát sem elfogni.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Úgy látszik, bebizonyosodott a sejtés: kiderült, ki adott parancsot Ukrajna elgáncsolására
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility