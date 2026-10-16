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Fény derült a titkos alkura: még több pusztító fegyvert kap Ukrajna
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Fény derült a titkos alkura: még több pusztító fegyvert kap Ukrajna

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Az Egyesült Királyság további nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákat szállít Ukrajnának, amelyekkel mélységi célpontok is támadhatók Oroszországon belül. A szállítmányról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andy Burnham brit miniszterelnök állapodott meg egy londoni találkozón - írja a Kyiv Independent.

A Bloomberg értesülései szerint a két vezető szerdán egyezett meg az újabb rakétaszállítmányról, amelyről hivatalos bejelentés nem történt.

A fegyverek akár 250 kilométeres mélységben is lehetővé teszik Oroszország támadását.

London álláspontja szerint Kijev Storm Shadow rakétákkal végrehajtott, orosz katonai célpontok elleni csapásai önvédelmi műveletnek minősülnek.

Az új készletek kiegészíthetik Ukrajna saját gyártású, nagy hatótávolságú FP-7 rakétáit, amelyekkel az orosz energetikai létesítményeket támadják. Zelenszkij közölte, hogy az orosz olajfinomítók elleni műveletek folytatódnak, miután Moszkva figyelmen kívül hagyta a Trump által meghirdetett energetikai tűzszünetet.

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Ukrajna 2023 óta alkalmazza a Storm Shadow rakétákat, mélységi célpontok ellen 2024 óta veti be őket.

Orosz közlés szerint brit gyártmányú rakétákat használták abban a 2025. augusztus 26-i csapásban is, amely az orosz haderő donyecki parancsnokságait érte, és amely állítólag a háború során a legtöbb orosz tisztet ölte meg egyetlen támadás során.

Augusztusban Zelenszkij bejelentette, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország engedélyt adott Kijevnek a Storm Shadow és SCALP rakéták saját gyártására.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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