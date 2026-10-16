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Hivatalosan is kimondta a Kreml: igen, egyetértünk Donald Trump elnökkel
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Hivatalosan is kimondta a Kreml: igen, egyetértünk Donald Trump elnökkel

Portfolio
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Hivatalosan is kommentálta a Kreml a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közti nézeteltérést.

Peszkov azt mondta: Oroszország teljesen egyetért Donald Trump Zelenszkijjel kapcsolatos kritikájával – Peszkov szerint

az ukrán vezető nem akar felelős döntéseket hozni a béke érdekében.

Teljesen egyetértünk Trump elnök ezen kijelentésével”

– mondta Peszkov.

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Hozzátette: Oroszország nagyon szeretne békét Ukrajnával, de szerintük a jelenlegi vezetéssel ez lehetetlen.

Bármennyire is szeretné valaki, lehetetlen bármit is megbeszélni Ukrajna jelenlegi vezetésével.”

Donald Trump amerikai elnök tegnap beszélt arról a Newsmaxnak, hogy szerinte Zelenszkij elnök az, aki nem akar békét Ukrajnában, úgy látja, hogy csak egy másik vezető lesz, aki el tudja hozni a fegyvernyugvást a háborúban.

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