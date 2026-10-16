Hivatalosan is kimondta a Kreml: igen, egyetértünk Donald Trump elnökkel

Grandio Blog Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz

RSM Blog Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése 2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell

Bankmonitor Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is

Holdblog Indián banánt a befektetési igazgatóknak! A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá

ChikansPlanet Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el A-ból B-be, miközben egyre kevesebbet érzékelünk abból, ami körü

Holdblog Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak? Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T

Holdblog Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshelyeken, Romániában viszont alig másfél. A BB tengely mind a tizenegy országában nőtt a... The