Hónapok óta tombol a megállíthatatlan tűzvész: kénytelen nemzetközi segítséget kérni a 300 milliós ország

Indonézia elfogadja a szomszédos országok segítségét a több mint egy évtizede nem tapasztalt erdőtüzek megfékezéséhez – jelentette be az ország külügyminisztere.

A hónapok óta pusztító tűzvész több százezer embernél okozott légzőszervi panaszokat, a sűrű füst pedig átterjedt a szomszédos államokra is. Malajziában és Kelet-Timorban iskolákat kellett bezárni a rendkívül rossz levegőminőség miatt, Indonéziát pedig éles bírálatok érték a válság kezelése kapcsán.

Malajzia már a múlt hónapban felajánlotta, hogy három helikoptert, egy repülőgépet és egy 52 fős személyzetet küld a tüzek megfékezésére, ám azóta nem történt érdemi előrelépés. Szingapúr szintén jelezte segítségnyújtási szándékát. Arrmanatha Nasir külügyminiszter pénteken közölte, hogy Prabowo Subianto elnök jóváhagyta a nemzetközi segítség elfogadását, a részletekről pedig az indonéz katasztrófavédelmi ügynökség (BNPB) technikai szinten egyeztet. Az ügynökség csütörtökön kinevezett új vezetője elmondta, felmérik a felajánlott támogatásokat, és meghatározzák, melyeket tudják gyorsított eljárásban igénybe venni.

A legsúlyosabban érintett területek Szumátra és Borneó szigetén fekszenek, Szingapúr és Malajzia közelében. A tőzeges talajban

a tűz a felszín alatt is képes lassan izzani, majd bármikor újra a felszínre törhet, ami rendkívül megnehezíti az oltást.

A tűzvész a kelet-jávai Bromo-hegy Nemzeti Parkra is átterjedt, ahol az erdészeti minisztérium pénteki közlése szerint négy, az oltásban részt vevő személy életét vesztette, ketten pedig súlyos égési sérülésekkel kórházba kerültek.

Forrás: Reuters

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