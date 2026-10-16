15°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Indul a leszámolás: Szomáliába deportálhatják Trump egyik leghangosabb ellenfelét - Az állampolgárságát is bukhatja
Globál

Indul a leszámolás: Szomáliába deportálhatják Trump egyik leghangosabb ellenfelét - Az állampolgárságát is bukhatja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megfoszthatják állampolgárságától és deportálhatják Ilhan Omar demokrata képviselőt, Donald Trump elnök egyik leghangosabb kritikusát – tudta meg a Reuters.

Omar otthonában nemrég házkutatást tartottak az amerikai hatóságok, a Reuters információi szerint összeesküvés, hamis tanúzás és csalás gyanúja miatt szálltak ki a rendőrök a politikus otthonába.

A lap információi szerint Donald Trump amerikai elnök és a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője is arról egyeztet, hogy

deportálnák és megfosztanák állampolgárságától a liberális képviselőt, aki eredetileg Szomáliában született és az 1990-es években érkezett Amerikába.

A hatóságok azt vizsgálják, hogy Omar bevándorlási folyamata során akár ő, akár valamelyik rokona hazudott-e annak érdekében, hogy amerikai állampolgárságot kapjanak.

Még több Globál

Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés

Kimondta az amerikai tábornok: a következő nagy háború már az Egyesült Államok területét is felperzselheti

Ilhan Omar és a Demokrata Párt szerint politikai leszámolás áldozata lett a minnesotai képviselőnő, Donald Trump elnök pedig személyes hatalmi célra próbálja használni a hatósági szerveket.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok Trump esküdt ellenségéhez: politikai leszámolást emleget a Demokrata Párt

Rekordot döntött Donald Trump, elszabadultak az indulatok a Kongresszusban – Hosszan sorolta sikereit az elnök

Amerikai politikusra támadtak rá egy nyilvános rendezvényen - Ismeretlen folyadékot használtak, Trump elnök is megszólalt

Donald Trump összeszorította a vasöklét a tragédia árnyékában – Megdőlt a Fehér Ház nagy mítosza?

Címlapkép forrása: Jim Vondruska/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility