Indul a leszámolás: Szomáliába deportálhatják Trump egyik leghangosabb ellenfelét - Az állampolgárságát is bukhatja

Omar otthonában nemrég házkutatást tartottak az amerikai hatóságok, a Reuters információi szerint összeesküvés, hamis tanúzás és csalás gyanúja miatt szálltak ki a rendőrök a politikus otthonába.

A lap információi szerint Donald Trump amerikai elnök és a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője is arról egyeztet, hogy

deportálnák és megfosztanák állampolgárságától a liberális képviselőt, aki eredetileg Szomáliában született és az 1990-es években érkezett Amerikába.

A hatóságok azt vizsgálják, hogy Omar bevándorlási folyamata során akár ő, akár valamelyik rokona hazudott-e annak érdekében, hogy amerikai állampolgárságot kapjanak.

Ilhan Omar és a Demokrata Párt szerint politikai leszámolás áldozata lett a minnesotai képviselőnő, Donald Trump elnök pedig személyes hatalmi célra próbálja használni a hatósági szerveket.

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