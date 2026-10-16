Ki nyerne meg egy NATO és Oroszország közötti háborút? – Megválaszolta a NATO európai főparancsnoka

Azok a katonai képességek, amelyeket a NATO egy nagy konfliktusban be tud vetni, messze túlszárnyalják Moszkva erejét
- mondta Alexus Grynkewich tábornok a Spiegel német hírmagazinnak adott, pénteken megjelent interjúban. A főparancsnok szerint
Oroszország biztosan nem fog nagyszabású, konvencionális háborút indítani Európa ellen,
helyette kénytelen más eszközökhöz, például szabotázshoz folyamodni.
A tábornok elmondása szerint Moszkva nem rendelkezik modern F-35-ös vadászgépekkel, és a korszerű rombolók, illetve tengeralattjárók terén sem éri el azt a mennyiséget, amellyel a szövetség bír. Éppen ezért nyúl Vlagyimir Putyin más eszközökhöz, például szabotázshoz, gyújtogatáshoz és terrorjellegű akciókhoz. Arra a kérdésre, hogy lehet-e árnyékháborúnak nevezni az orosz műveleteket, a főparancsnok azt mondta: nevén kell nevezni a dolgokat.
A szabotázs, a gyújtogatás vagy a terrortámadás konkrét fogalmak, amelyekre világos válaszok adhatók. A hibrid háború elnevezés számomra túl homályos
- mondta.
Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akar közvetlen konfliktust. Ez szorosan összefügg a hagyományos elrettentéssel. Ezt kell fenntartanunk, a NATO haderejét modernizálni kell, sokat kell gyakorlatozni és bizonyítani a képességeinket - fejtette ki Grynkewich az MTI összefoglalója alapján.
A felvetésre, hogy vajon már háborúban áll-e a NATO Oroszországgal, Grynkewich azt felelte, hogy ezzel kapcsolatban Putyin "veszélyes játékot" űz.
Arról akarja meggyőzni az európaiakat, hogy veszélyes dolog Ukrajnát támogatni, mert az háborúhoz vezethet Oroszországgal. Szerencsére eddig erre nem került sor - jegyezte meg.
A főparancsnok emlékeztetett arra, hogy a NATO védelmi szövetség, így Moszkvának nem kell aggódnia attól, hogy Kalinyingrádot az észak-atlanti szervezet elszigetelné vagy megtámadná. Ugyanakkor rámutatott, hogy Oroszország az ukrajnai háború miatt meggyengült a Lengyelország és Litvánia között elhelyezkedő exklávéjában, miközben a NATO erősebbé vált a Baltikumban.
Katonailag kedvezőtlen a helyzet abban a térségben Oroszország számára. Rutinjellegűek a hadgyakorlatok a NATO keleti felén, és nagy figyelmet fordítanak arra, hogy ezeket ne lehessen agresszív lépésekként értékelni - mondta.
A lipcsei repülőtér elleni támadási kísérlettel kapcsolatban Carsten Breuer vezérezredes kiemelte, hogy Németország gyorsan azonosította az akció mögött álló orosz szálat, a szövetségesek pedig órákon belül kifejezték szolidaritásukat.
Friedrich Merz német kancellár válaszul fokozta az Ukrajnának nyújtott támogatást, ami Grynkewich szerint pontosan azt az elszántságot mutatja, amelyet Moszkva meg próbál törni. A főparancsnok hozzátette, hogy ha a támadás sikeres lett volna,
teljesen feltankolt Antonov szállítógépek robbanhattak volna fel, ami valószínűleg súlyos emberáldozatokkal járt volna.
A NATO védelmi tervezésében fontos szerepet játszik az úgynevezett győzelmi koncepció ("theory of victory"), amelyet az elmúlt hónapokban dolgoztak ki. Ez rutineljárás, "minden elődömnek volt ilyen győzelmi elmélete" - mondta Grynkewich, aki három fázisra bontotta a modellt.
- Az első a feltartóztatás (block), amely a NATO-terület bármilyen megsértésének azonnali megválaszolását jelenti szárazföldi, légi és tengeri erőkkel.
- Ha a támadás folytatódik, a gyengítés (blunt) fázisa következik, vagyis az ellenség első és második vonalának megsemmisítése tüzérségi és légicsapásokkal.
- A harmadik, megtörési (break) fázisban a szövetség az ellenség hátországát, parancsnoki pontjait, utánpótlási útvonalait és hadiipari kapacitásait veszi célba.
A tábornok hangsúlyozta, hogy mindennek azonnal, felkészülési idő nélkül, állórajtból kell megtörténnie.
Ez egyértelmű jelzés Oroszország felé is, hogy képesek vagyunk cselekedni. Mindenkinek, aki ártani akar nekünk, tisztában kell lennie azzal, hogy egy támadást azonnal és határozottan elhárítunk és megsemmisítünk
- mondta.
A drónhadviselés terén Grynkewich elismerte, hogy a NATO-nak "fejlődnie kell, méghozzá gyorsan".
A szövetségnek tömegesen lenne szüksége egyirányú támadódrónokra (kamikaze drónokra) és olcsóbb cirkálórakétákra, a drónelhárítás pedig kiemelt prioritást élvez. Az ukrán harctéri tapasztalatok kulcsfontosságúak, a főparancsnok szerint az ukrán hadsereg és az ipar közötti szoros visszacsatolási rendszer követendő példa a szövetség számára. Németország már megállapodást kötött Ukrajnával a harci drónok közös gyártásáról, míg az amerikai fél az Ukrajnában kifejlesztett Merops drónokat integrálja saját haderejébe.
A keleti szárny biztonságát illetően Grynkewich az ankarai NATO-csúcs zárónyilatkozatára hivatkozott, amelyben minden tagállam megerősítette szövetségesi elkötelezettségét.
Trump elnök a csúcstalálkozó után úgy fogalmazott, hogy "a terem tele volt szeretettel" – ezt a főparancsnok nem túlzásnak, hanem a kollektív elkötelezettség valós kifejeződésének nevezte.
Breuer hozzátette, hogy Oroszország fő célja éket verni az európai NATO-tagállamok és az Egyesült Államok közé, ezért az egység megőrzése jelenti a szövetség legfőbb erejét.
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