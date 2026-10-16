Kiakadt a kormány, gigantikus per indult: szép csendben évtizedeken át mérgezhették a katonai bázisokat Ausztráliában

Ausztrália történetének legnagyobb kártérítési perében, amelynek tétje több mint 2 milliárd ausztrál dollár (mintegy 1,38 milliárd amerikai dollár), a 3M amerikai vegyipari konglomerátum jogi úton támadja meg az ausztrál kormány keresetét – derült ki az eljárás első tárgyalási napján.

Az ausztrál kormány azért indított pert a minnesotai székhelyű vállalat és annak helyi leányvállalata ellen, mert a 3M által gyártott, PFAS-tartalmú tűzoltóhabot 28 katonai bázison használták, a kabinet pedig szeretné visszakövetelni az ebből eredő környezeti szennyezés kármentesítési költségeit. A kereset szerint a 3M tudta – vagy tudnia kellett volna –, hogy termékei környezeti károkat és egészségügyi kockázatokat okoznak, mégsem figyelmeztette a hatóságokat.

Az ausztrál fél álláspontja alapján a tűzoltóhab okozta szennyezés korlátozta az érintett bázisok környékén élők víz- és földhasználatát. Ez az ausztrál jogrendszerben a "közérdekű zavarás" (public nuisance) kategóriájába tartozik, ami miatt a 3M kártérítési felelősséggel tartozik. A 3M ügyvédje, Philip Solomon a pénteki tárgyaláson ugyanakkor kijelentette, hogy a vállalat részletesen be fogja mutatni, miért nem megalapozott jogilag a közérdekű zavarásra épülő kereset az ausztrál joggyakorlat szerint.

A várhatóan december 11-én benyújtandó védekezésében a 3M azt is vitatni kívánja, hogy a kereset fogyasztóvédelmi része – amely szerint a cég félrevezető állításokat tett a hab tulajdonságairól és biztonságosságáról – nem évült-e el, mivel a kifogásolt magatartás évtizedekkel ezelőtt történt.

A PFAS-vegyületek (per- és polifluoralkil-anyagok) olyan mesterségesen előállított, rendkívül ellenálló anyagok, amelyeket széles körben használnak hő-, zsír- és vízálló termékek gyártásához. A kutatások szerint

a vegyületeknek való kitettség májkárosodással, alacsonyabb születési súllyal és hererákkal is összefüggésbe hozható.

A 3M 1966 és 2003 között forgalmazta az érintett tűzoltóhabot Ausztráliában.

Az ausztrál kormány eddig 1,3 milliárd ausztrál dollárt fordított a szennyezés felszámolására, beleértve az érintett közösségekkel kötött jogi egyezségek keretében kifizetett 408 millió dollárt is. A védelmi tárca már több mint 200 ezer tonna szennyezett talajt kezelt vagy távolított el, és több mint 13 milliárd liter vizet tisztított meg. A per decemberben folytatódik.

Forrás: Reuters

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