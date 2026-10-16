Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Öt ember megsebesült a közép-ukrajnai, Cserkaszi megyei Umanyban a péntekre virradóra végrehajtott orosz légitámadásban,

Kijevben és a nyugat-ukrajnai Voliny megye székhelyén, Luckban áramkimaradásokat okoztak a csapások,

az északnyugat-ukrajnai Rivne megye azonos nevű székvárosában pedig lakóépületek és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették az ukrán hatóságok.

Umanyban orosz drón zuhant egy többszintes lakóépületre, minek következtében legalább öten megsebesültek - tudatta Ihor Taburec katonai kormányzó a Telegramon. Egy másik helyszínen raktárak égtek ki - fűzte hozzá, de nem nevezte meg a helyszínt.

Két egymást követő orosz dróncsapás következtében a Ternopil megyei Csortkivban megsemmisült egy 10 éve működő, külföldi tulajdonban lévő vállalat, amely a legnagyobb adófizető és munkaadó volt a nyugat-ukrajnai városban - számolt be Volodimir Smatyko polgármester a Facebookon. A támadás nem követelt áldozatokat - húzta alá.

(MTI)