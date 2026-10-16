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Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Globál

Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Portfolio
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A Reuters hírügynökség amerikai és nyugati forrásokból úgy értesült, hogy a Fehér Házból érkezett az utasítás az Ukrajna által harctéri kommunikációra és drónműveletekre használt SpaceX Starshield műholdas rendszer korlátozására. A Newsmaxnak adott tegnapi interjújában Donald Trump amerikai elnök bírálta Volodimir Zelenszkijt, mondván, az ukrán elnök "nem olyan fickó, akivel [az Egyesült Államoknak] jó együttműködnie". Trump szerint Zelenszkij ugyan azt mondja, hogy le akarja zárni a háborút, ez nem igaz. "Nem vagyok Zelenszkij nagy rajongója" - tette hozzá. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap kijelentette, hogy Oroszország válaszolni fog az energetikai infrastruktúráját ért ukrán támadásokra, és nem hagyja azokat megtorlás nélkül. "Nem kellett volna belekezdeni. Mielőtt megtették volna ezt a lépést, alaposan át kellett volna gondolniuk a következményeket" - vélekedett Putyin. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.
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Fény derült a titkos alkura: még több pusztító fegyvert kap Ukrajna

Az Egyesült Királyság további nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákat szállít Ukrajnának, amelyekkel mélységi célpontok is támadhatók Oroszországon belül. A szállítmányról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andy Burnham brit miniszterelnök állapodott meg egy londoni találkozón - írja a Kyiv Independent.

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Fény derült a titkos alkura: még több pusztító fegyvert kap Ukrajna
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Orosz támadások Ukrajna-szerte

Öt ember megsebesült a közép-ukrajnai, Cserkaszi megyei Umanyban a péntekre virradóra végrehajtott orosz légitámadásban,

Kijevben és a nyugat-ukrajnai Voliny megye székhelyén, Luckban áramkimaradásokat okoztak a csapások,

az északnyugat-ukrajnai Rivne megye azonos nevű székvárosában pedig lakóépületek és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették az ukrán hatóságok.

Umanyban orosz drón zuhant egy többszintes lakóépületre, minek következtében legalább öten megsebesültek - tudatta Ihor Taburec katonai kormányzó a Telegramon. Egy másik helyszínen raktárak égtek ki - fűzte hozzá, de nem nevezte meg a helyszínt.

Két egymást követő orosz dróncsapás következtében a Ternopil megyei Csortkivban megsemmisült egy 10 éve működő, külföldi tulajdonban lévő vállalat, amely a legnagyobb adófizető és munkaadó volt a nyugat-ukrajnai városban - számolt be Volodimir Smatyko polgármester a Facebookon. A támadás nem követelt áldozatokat - húzta alá.

(MTI)

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Kiderült: titokban Moszkvát támogatja a világ egyik legveszélyesebb országa, fény derült az orosz drónesők titkára

Több ezer észak-koreai munkás dolgozik a jelabugai dróngyárban, többek közt ennek köszönhető, hogy az üzem több mint 5500 UAV-t gyárt minden hónapban – jelenti a washingtoni Center for Strategic & International Studies (CSIS) thinktank.

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Kiderült: titokban Moszkvát támogatja a világ egyik legveszélyesebb országa, fény derült az orosz drónesők titkára
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Orosz jelentés

Gyártó- és raktárépületek sérültek meg a dél-oroszországi rosztovi régiót ért ukrán dróntámadás következtében, és tűz is keletkezett - közölte péntek reggel Jurij Szljuszar kormányzó a Max-csatornáján.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról tett bejelentést, hogy helyi idő szerint péntek reggel hétig 57, az orosz fővárosra tartó drónt lőtt le a légvédelem.

A moszkvai katonai tárca által kiadott tájékoztatás szerint az elmúlt éjszaka folyamán, este nyolctól reggel nyolcig a légvédelem 644 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 27 régió és a Fekete-tenger felett.

(MTI)

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Kiszivárgott a pusztító orosz terv: egyetlen hónap alatt megfojthatnak egész nagyvárosokat

A The New York Times értesülései szerint Oroszország egy olyan tervet dolgozott ki, amellyel egyetlen hónap alatt megbénítaná Ukrajna energiarendszerét, áram, víz és fűtés nélkül hagyva Kijevet, Harkivot és Odesszát.

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Kiszivárgott a pusztító orosz terv: egyetlen hónap alatt megfojthatnak egész nagyvárosokat
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Úgy látszik, bebizonyosodott a sejtés: kiderült, ki adott parancsot Ukrajna elgáncsolására

A Fehér Házból érkezett az utasítás az Ukrajna által harctéri kommunikációra és drónműveletekre használt SpaceX Starshield műholdas rendszer korlátozására - értesült róla a Reuters hírügynökség amerikai és nyugati tisztségviselőktől.

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Úgy látszik, bebizonyosodott a sejtés: kiderült, ki adott parancsot Ukrajna elgáncsolására
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Megtörtént, amitől sokan rettegtek Ukrajnában: teljesen kiszolgáltatottá vált az ország

Ukrajna kifogyott az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszer elfogórakétáiból, ami kiszolgáltatottá teszi az országot az orosz ballisztikusrakéta-támadásokkal szemben - írja a CNN.

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Megtörtént, amitől sokan rettegtek Ukrajnában: teljesen kiszolgáltatottá vált az ország
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Nem csitul a csörte: Trump szerint sokkal keményebb dió Zelenszkij, mint Putyin

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehezebb tárgyalópartner, mint orosz hivatali kollégája, és mostanra az ukrajnai háború lezárásának akadályává vált.

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Nem csitul a csörte: Trump szerint sokkal keményebb dió Zelenszkij, mint Putyin
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