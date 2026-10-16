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Kiderült: titokban Moszkvát támogatja a világ egyik legveszélyesebb országa, fény derült az orosz drónesők titkára
Globál

Kiderült: titokban Moszkvát támogatja a világ egyik legveszélyesebb országa, fény derült az orosz drónesők titkára

Portfolio
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Több ezer észak-koreai munkás dolgozik a jelabugai dróngyárban, többek közt ennek köszönhető, hogy az üzem több mint 5500 UAV-t gyárt minden hónapban – jelenti a washingtoni Center for Strategic & International Studies (CSIS) thinktank.

A jelentés szerint a jelabugai különleges gazdasági övezetben akár 12 ezer észak-koreai munkavállaló is dolgozhat különféle beosztásokban, az amerikai agytröszt arra is kitér, hogy az észak-koreai állam az itt foglalkoztatottak fizetésének 70-90%-át elkobozza.

Az ázsiai munkások jelentős része a régióban működő dróngyárban dolgozik, oldalukon orosz és közép-ázsiai, valamint afrikai vendégmunkásokkal.

 A CSIS hangsúlyozza:

az együttműködés azért is veszélyes, mert az elszigetelt ázsiai diktatúra érzékeny orosz technológiai vívmányokhoz és szakmai készségekhez juthat hozzá, amellett, hogy bevételt is szerez az együttműködésből.

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A jelentés arra is kitér, hogy az együttműködés részben kínai finanszírozásból valósul meg, a dróntechnológia pedig Iránba is eljut.

(Korea Joongang, Iran International nyomán)

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Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

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