Kiderült: titokban Moszkvát támogatja a világ egyik legveszélyesebb országa, fény derült az orosz drónesők titkára

Több ezer észak-koreai munkás dolgozik a jelabugai dróngyárban, többek közt ennek köszönhető, hogy az üzem több mint 5500 UAV-t gyárt minden hónapban – jelenti a washingtoni Center for Strategic & International Studies (CSIS) thinktank.

A jelentés szerint a jelabugai különleges gazdasági övezetben akár 12 ezer észak-koreai munkavállaló is dolgozhat különféle beosztásokban, az amerikai agytröszt arra is kitér, hogy az észak-koreai állam az itt foglalkoztatottak fizetésének 70-90%-át elkobozza.

Az ázsiai munkások jelentős része a régióban működő dróngyárban dolgozik, oldalukon orosz és közép-ázsiai, valamint afrikai vendégmunkásokkal.

A CSIS hangsúlyozza:

az együttműködés azért is veszélyes, mert az elszigetelt ázsiai diktatúra érzékeny orosz technológiai vívmányokhoz és szakmai készségekhez juthat hozzá, amellett, hogy bevételt is szerez az együttműködésből.

A jelentés arra is kitér, hogy az együttműködés részben kínai finanszírozásból valósul meg, a dróntechnológia pedig Iránba is eljut.

(Korea Joongang, Iran International nyomán)

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