Kimondta az amerikai tábornok: a következő nagy háború már az Egyesült Államok területét is felperzselheti

Christopher LaNeve tábornok, a szárazföldi haderő megbízott vezérkari főnöke az Egyesült Államok Szárazföldi Haderejének Szövetsége (AUSA) éves washingtoni konferenciáján beszélt arról, hogy a terrorizmus elleni háború évtizedei alatt az amerikai haderő magától értetődőnek tekintette a biztonságos hazai hátteret.
Egy nagyobb, például Kínával szembeni hagyományos háborúban azonban teljesen más helyzet áll majd elő.
A tábornok kitért arra is, hogy a hadsereg felkészül arra, hogy úgy is tudjon harcolni, ha a kommunikációs rendszereik teljesen összeomlanak vagy hogy bázisakat, logisztikai útvonalaikat súlyos ellenséges csapás bénítja meg.
Az alegységeknek képesnek kell lenniük arra, hogy önállóan hozzanak taktikai döntéseket, önállóan hajtsanak végre feladatokat, majd az összeköttetés helyreállításakor újra csatlakozzanak a vezetési rendszerhez.
A konferencián arról is szó volt, hogy Amerika felkészül arra is, hogy ellenálljon egy nagyobb kibertámadásnak, valamint fejleszti drónvédelmi rendszereit is katonai támaszpontjai és kritikus infrastruktúrája körül.
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