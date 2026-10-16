Kiszivárgott a pusztító orosz terv: egyetlen hónap alatt megfojthatnak egész nagyvárosokat

Az amerikai lap újságírói egy megszerzett orosz támadási tervre hivatkoztak az Ukrajinszka Pravda cikke szerint, amelyet Kijev a múlt hónapban osztott meg az európai tisztségviselőkkel. A dokumentum becslései szerint

Oroszországnak mintegy 70 ballisztikus rakétára, 720 nagy hatótávolságú drónra és 150 irányított bombára lenne szüksége ahhoz, hogy a három nagyvárost teljesen megfossza a víz-, áram- és fűtésszolgáltatástól.

Az ukrán légierő adatainak elemzése azt mutatja, hogy nagyjából ennyi ballisztikus rakéta és drón jut át havonta az ukrán légvédelmen. Moszkva feltételezése szerint tehát egyetlen hónapnyi intenzív támadássorozattal elérhetné azt, amit négy háborús tél alatt sem sikerült megvalósítania, vagyis Ukrajna energiahálózatának teljes megsemmisítését.

Oroszország magabiztossága nagyrészt abból fakad, hogy

az ukrán légvédelem súlyos hiányokkal küzd – különösen a Patriot rendszerekhez használt elfogórakéták terén.

Ukrajna lényegében kifogyott az amerikai gyártmányú Patriot rakétáiból, ami rendkívül kiszolgáltatottá teszi az országot az orosz ballisztikus rakétákkal szemben.

Az állítólagos orosz terv sikeressége esetén Kijev, Harkiv és Odessza villamosenergia-kapacitásának 90 százaléka kiesne, fűtési ellátásuk 90 százalékkal visszaesne, a víz- és csatornahálózatuk működésében pedig súlyos fennakadások keletkeznének.

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