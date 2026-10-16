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Kiszivárgott: titokban Amerika techmilliárdosok fizették Trump hajmeresztő ötletét
Globál

Kiszivárgott: titokban Amerika techmilliárdosok fizették Trump hajmeresztő ötletét

Portfolio
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Az Nvidia és az Apple egyaránt 25-25 millió dollárt ajánlott fel Donald Trump tervezett fehér házi báltermének megépítésére – derült ki a Washington Post csütörtökön közzétett beszámolójából, amely szerint összesen 333 millió dollárnyi magánadomány gyűlt össze a projektre.

A lap értesülései szerint szintén 25 millió dollárral járult hozzá az építkezéshez a Trump és a Republikánus Párt régóta ismert támogatójaként számon tartott Adelson család, valamint Charles Ergen milliárdos, a Dish Network távközlési vállalat társalapítója és elnöke. Maga az elnök nem szerepel az adományozók listáján. A Fehér Ház közölte, hogy nem hozza nyilvánosságra a támogatók névsorát, a szóvivő szerint az adományozók

az amerikai vállalatok széles körét képviselik."

Az Nvidia szóvivője útján jelezte, hogy büszkén támogatja a pártoktól független, az amerikaiakat szolgáló alapítványt, míg az Apple nem kívánta kommentálni a hírt.

A 10 millió dolláros adományozók között olyan állami és védelmi beszállítók is megtalálhatók, mint a Lockheed Martin, a Microsoft és a Palantir Technologies. A Washington Post kiemeli, hogy az összegyűjtött pénz túlnyomó része olyan vállalatoktól és tehetős magánszemélyektől származik, akik üzleti kapcsolatban állnak a szövetségi kormánnyal. A teljes összeg fele ráadásul olyan cégektől vagy cégvezetőktől érkezett, amelyek Donald Trump második elnöki ciklusában kormányzati szerződésekkel rendelkeznek.

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Trump eredetileg úgy nyilatkozott, hogy ő maga és tehetős adományozók fedezik a becslések szerint 400 millió dolláros projekt költségeit, később azonban sikertelenül próbált egymilliárd dolláros forrást kérni a Kongresszustól egy föld alatti bunker és egyéb biztonsági fejlesztések finanszírozására. Az ezer fő befogadására tervezett, mintegy 8360 négyzetméteres bálterem megépítéséhez a Fehér Ház történelmi Keleti szárnyát bontották el, ahol korábban a first lady irodái és az elnöki rezidencia moziterme kapott helyet, ami a műemlékvédők és az ellenzék heves tiltakozását váltotta ki.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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