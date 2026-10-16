Krugman: Trump elveszítheti a Kongresszust, de nem a hatalmát

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Paul Krugman szerint Donald Trump amerikai elnök egy esetleges félidős választási vereség után is jelentős károkat okozhat: vitathatja az eredményt, nyomást gyakorolhat Ukrajnára, átformálhatja a szövetségi apparátust, és végrehajtói eszközökkel folytathatja kereskedelmi háborúját. Megnéztük, mennyire támasztják alá a tények a Nobel-díjas közgazdász kirohanását. A kép vegyes: Trump mozgástere valóban jelentős maradna egy ellenséges Kongresszus mellett is, de a bíróságok több ügyben már világos korlátokat szabtak neki.

A közelgő félidős választások apropóján Paul Krugman arról ír legfrissebb Facebook-bejegyzésében, mitől tart leginkább Trump politikájával, hatalmával kapcsolatban a következő két évben.

„1945 márciusának közepére még Adolf Hitler is tudta, hogy a háború elveszett. A szovjet csapatok már mintegy 45 mérföldön (72 kilométeren - szerk.) belül jártak Berlintől. Az amerikai erők átkeltek a Rajnán, és jó úton voltak afelé, hogy bekerítsék a megmaradt német védőket. Hitler azonban nem hitte, hogy ő vallott kudarcot. Úgy vélte, a német nép hagyta cserben őt.

Így március 19-én kiadta a „Birodalom területén végrehajtandó rombolási intézkedésekről szóló rendeletet”, amely Nerobefehl, azaz Néró-parancs néven vált ismertté. A rendelet Németország saját infrastruktúrájának elpusztítását írta elő – állítólag azért, hogy megtagadja azt a szövetségesektől, ám a nyilvánvaló cél saját országa megbüntetése volt. Albert Speer és más náci tisztségviselők szerencsére nem hajtották végre a parancsot, bár a jelek szerint nem mondták el Hitlernek, hogy mi (nem) történt” – írja Krugman. „”

Miért idézem fel ezt a történelmi epizódot? Nyilvánvalóan azért, mert azon gondolkodom, mi következik a félidős választások után.

A közgazdász szerint minden jel arra mutat, hogy „a republikánusok elsöprő vereség felé tartanak azokon a választásokon, amelyeket Trump szándékosan a saját személyéről szóló népszavazássá tett („MAGA, tegyetek úgy, mintha én szerepelnék a szavazólapon.”). Mit fog tenni tehát, amikor az amerikaiak megmutatják, mit gondolnak róla valójában?”

Természetesen azt fogja állítani, hogy a választást elcsalták, és megpróbálja érvényteleníteni az eredményeket. Feltéve azonban, hogy kudarcot vall, mi következik ezután?

– teszi hozzá.

Krugman szerint a Kongresszus feletti ellenőrzés elvesztése „korlátozza majd Trump hatalmát, de korántsem szünteti meg azt. Mindenekelőtt irdatlan képessége marad arra, hogy pusztítást okozzon Amerikának, nem is beszélve Amerika szövetségeseiről.”

Felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint országa az elmúlt néhány napban semmilyen figyelmeztetést nem kapott a Nyugattól a küszöbön álló orosz rakétacsapásokról. „Ez technikai problémák következménye lehet. Ám aki elveti annak a lehetőségét, hogy Trump azért próbálja megbüntetni Ukrajnát, mert az meg merte tagadni a győzelmet barátjától, Vlagyimir Putyintól, az biztosan átaludta az elmúlt két évet” – teszi hozzá Krugman.

Emlékeztet arra is, hogy Trump tisztségviselői hirtelen több száz fát vágattak ki egy washingtoni nyilvános golfpályán. Hozzáteszi, hogy „Trump régóta a saját ízlésére akarta formálni azt a golfpályát, ám a politikai széljárást látva erre kicsi az esély, a pusztítást pedig egyébként sem indokolta semmiféle sietség. Ez szinte biztosan puszta bosszúból elkövetett, szándékos rongálás volt, amelyet pontosan azért hajtottak végre, mert Trump tudja, hogy nem érvényesítheti az akaratát.”

És bár néhány száz fa önmagában nem olyan nagy ügy, mégis előrevetíti, mi várható a jövőben.

Krugman szerint Trump a „nemzeti jelképnek” tekintett Kennedy Centert is azért teszi tönkre, mert nem írhatta rá a saját nevét. Azt tanácsolja, „tekintsük ezt [az esetet] annak előképének, ami az elkövetkező két évben túlságosan is nagy valószínűséggel vár Amerikára.”

Meg tudják-e állítani a demokraták a küszöbön álló pusztító uralmat?

– teszi fel a kérdést.

„A Legfelsőbb Bíróság korrupt, pártos többsége sajnálatos módon – az „egységes végrehajtó hatalom” (unitary executive) elméletére hivatkozva – óriási, korlátlan hatalmat adott Trump kezébe, különösen azért, mert olyan csatlósok veszik körül, akik hajlandók, sőt alig várják, hogy törvényt szegjenek, és sokukat a Kongresszus meghunyászkodó republikánusai hagytak jóvá. Emellett hatalmas erőforrásokkal rendelkező oligarchák is támogatják, akik továbbra is lehetővé teszik a demokrácia elleni támadásait, még akkor is, ha a politikai kiadásokra szánt milliárdjaik nem elegendők e választás megvásárlásához” – írja Krugman.

Szerinte van valami, amit demokraták még megtehetnek. „Egyértelművé tehetik, hogy mindenki, aki segíti és támogatja Trumpot néróizmusában, a törvény teljes szigorával felelősségre vonható, és felelősségre is vonják majd.”

Jelen helyzetben bárki, aki olyasmit hangoztat, hogy „előre kell tekintenünk, nem hátra”, jelentősen csökkenti annak az esélyét, hogy egyáltalán maradjon még valami, aminek örömmel nézhetünk elébe

– zárja bejegyzését a Nobel-emlékdíjas közgazdász.

Mi következhet Trumpnak egy félidős vereség után?

Paul Krugman szerint Donald Trump a félidős választás után sem lesz tehetetlen, és továbbra is súlyos károkat tud okozni. A kép valóban kedvezőtlen a republikánusoknak, de a vereség mérete és a hatalom tényleges korlátai külön kérdés.

A választási helyzet

A republikánusok védekező helyzetben fordulnak rá a november 3-i választásra.

A Fox News október 9–12-i országos kutatásában Trump támogatottsága 36%-ra esett, ami a Fox méréseiben mindkét elnöki ciklusát nézve mélypont, miközben a demokraták 54–45 arányban vezettek a generikus képviselőházi szavazáson.

A The Economist/YouGov október 10–12-i felmérése szerint a regisztrált választók 62%-a úgy látja, Trump kevéssé vagy egyáltalán nem törődik a hozzájuk hasonló emberek problémáival.

A Pew Research Center 30%-os Trump-támogatottságot mért, és azt találta, hogy a regisztrált választók 44%-a kifejezetten Trump ellen szavazna a kongresszusi választáson, míg 19% mellette.

A Cook Political Report október 9-én 18 képviselőházi körzetet sorolt át a demokraták számára kedvezőbb kategóriába. A jelentés szerint a demokraták 9–19 mandátumot nyerhetnek, így 224–234 fős frakciójuk lehet, a többséghez pedig 218 hely kell. A Szenátusban a republikánusoknak jelenleg 53 helyük van.

A Cook Political Report október 6-i elemzése szerint a szenátusi térkép is a demokraták javára mozdult: Kansas billegővé vált, New Hampshire és Észak-Karolina pedig kedvezőbb demokrata besorolást kapott. A többséghez azonban nettó négy mandátumot kellene szerezniük, ezért a Szenátusban továbbra is szűkebb az út.

A Reuters/Ipsos szeptember 30. és október 5. között készült felmérésében Trump támogatottsága 32% volt. A regisztrált választók körében a demokrata kongresszusi jelölt 44%-ot, a republikánus 37%-ot kapott. A Reuters szerint a februárban indított iráni háború megemelte az üzemanyagárakat, ami a megélhetési költségekkel való elégedetlenséget táplálja.

Az országos trendekből ugyanakkor nem következik automatikusan mandátumarány, különösen az újrarajzolt választókerületek miatt.

Megkérdőjelezheti-e Trump az eredményt?

Krugman legsúlyosabb előrejelzése, hogy Trump csalással vádolhatja majd a választási folyamatot és megpróbálhatja megkérdőjelezni az eredményt. Bár ez ma még csak politikai várakozás, a választási adminisztráció körüli konfliktusok már a kampány előtt erősödtek.

Republikánus vezetésű államokban több tucat új szabály lépett életbe, amelyek szigorítják a választói azonosítást, az állampolgársági igazolást, a levélszavazást vagy a választói névjegyzékek ellenőrzését. New Hampshire-ben például a diákigazolványt vették ki az elfogadott azonosítók közül, Ohióban megszűnt a levélszavazatok négynapos türelmi ideje, Dél-Dakotában pedig az első alkalommal regisztrálóknak személyesen kell bemutatniuk bizonyos azonosító okmányokat. Trump pedig országos azonosítási előírásokat és levélszavazási korlátozásokat is sürgetett. A választási eredmény megkérdőjelezésének kockázata ezért nem előzmény nélküli, de egyelőre politikai várakozás, nem bekövetkezett esemény.

Ukrajna

Zelenszkij október 13-án azt közölte, hogy Ukrajna nem kapott előzetes figyelmeztetést a Kijevet ért öt orosz ballisztikus rakétáról, a partnereit pedig nem nevezte meg. Trump szerint az Egyesült Államok nem állította le a hírszerzés megosztását. A sajtó szerint azonban Trump megbízottai október 9-én azzal fenyegették az ukrán tárgyalócsapatot, hogy leállítják a megosztást, ha Kijev tovább támadja az orosz finomítókat. A figyelmeztetés elmaradása önmagában nem bizonyítja, hogy a fenyegetést beváltották. Ukrán részről a késést a fegyver típusának tulajdonították. Krugman bosszúmotívuma ezért feltevés, nem bizonyított tény.

Vámok

A vámpolitikában Trump mozgástere megmaradt, de jogalapot kellett váltania. A Legfelsőbb Bíróság februárban 6–3 arányban kimondta, hogy az IEEPA nem ad felhatalmazást vámok kivetésére. A helyébe lépő, a Trade Act 122. szakaszára épülő 10%-os ideiglenes importfelár július 24-én a 150 napos törvényi korlát miatt lejárt, és még aznap 301-es vámok léptek a helyére 60 gazdaságra. A mértékük 10–12,5%, Brazília ellen külön Section 301-eljárásban 25%-os vámintézkedés is született. A 122. szakasz alkalmazását a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság már májusban az elnöki hatáskör túllépésének minősítette, a konstrukció azonban a júliusi kifutásáig nem tűnt el általánosan a gyakorlatból. A 301-es vámoknak nincs időkorlátjuk, ezért az EU, az autóipar és a gyógyszeripar számára a bizonytalanság hosszabb távon is megmarad.

Szövetségi apparátus

Az OPM Schedule Policy/Career szabálya március 9-én lépett hatályba. Az adminisztráció szerint a szakpolitikát alakító karrierpozíciókban teszi lehetővé a gyenge teljesítmény vagy kötelességszegés miatti elmozdítást, és kifejezetten tiltja a politikai lojalitási tesztet. A kritikusok szerint a köztisztviselői védelem gyengítése a szakapparátus politikai átformálását segítheti. Trump június 3-án az EO 14410 rendelettel át is sorolta a mellékletében felsorolt pozíciókat. A Federal Register szerint ez körülbelül 7600 állást érintett. Több szakszervezet és munkavállalói érdekvédelmi szervezet már márciusban bíróságon támadta meg a szabályt.

A „Néró-parancs” hasonlat és a bíróságok

A washingtoni East Potomac golfpályán a Nemzeti Park Szolgálat több mint 500 fa eltávolítását jelezte, és a munka a bírósági iratok szerint a hétvégén megkezdődött. A szolgálat szerint a cél a pálya történelmi jellegének helyreállítása és a kilátás megnyitása volt. Ana Reyes szövetségi bíró október 26-ig leállította a további fakivágást, és bírálta a kormányt, mert érdemi előzetes tájékoztatás nélkül járt el a hosszú hétvégén végzett munkával kapcsolatban. A bíró írásbeli indoklása szerint a tisztviselők azért siettek, mert Trump gyorsaságot követel az átalakításhoz, nem pedig egy hétéves jelentés iránti hirtelen buzgalomból. A rosszindulatú szándék Krugman értelmezése.

A Kennedy Centerben a Trump elnökölte kuratórium tavaly decemberben megszavazta az átnevezést, és Trump neve fel is került a homlokzatra. Szeptemberben egy szövetségi bíró másodszor is megakadályozta a névfelirat felkerülését. A kuratórium kevesebb mint két órával később két évre szóló bezárásról szavazott, Trump pedig azt közölte, hogy a felújítás elmarad, ha a bíróságok nem engedik a nevét. Ez áll legközelebb Krugman állításához, hogy Trump azért rombol, mert nem írhatja rá a nevét, bár a szándék ebből sem bizonyítható.

A Legfelsőbb Bíróság egyszerre bővítette és korlátozta Trump hatalmát. A június 29-i Trump v. Slaughter ügyben 6–3 arányban hatályon kívül helyezte a Humphrey’s Executor-döntést. Így az elnök elmozdíthatja a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission, FTC) tagjait, és valószínűleg más hasonló független bizottságok vezetőit is. Ez Krugman „unitary executive” hivatkozásának tényleges jogi alapja.

Ugyanazon a napon Lisa Cook ügyében 5–4 arányban a bíróság nem engedte az azonnali elmozdítását a Fedből, de azt nem döntötte el, hogy az elnök végül elmozdíthatja-e. A tarifás ítélet, a golfpálya-végzés és a Kennedy Center-névfelirat blokkolása szintén azt mutatja, hogy a hatalom nem korlátlan, bár ezek egy része ideiglenes döntés. A Trump v. United States (2024) az elnöki immunitásról szól, és ez más kérdés, mint az irányítási jogkör.

A pénz

Elon Musk július óta több mint 276 millió dollárt adott republikánus szuper-PAC-eknek, ebből 158 millió dollárt a Senate Leadership Fundnak. Ez a ciklus legnagyobb ismert támogatása. A forrásokból nem derül ki, hogy ez demokráciaellenes cél lenne, ezért ez Krugman értékítélete.

Összkép

Krugman legjobban alátámasztott következtetése az, hogy

egy demokrata képviselőházi győzelem korlátozná Trump törvényhozási mozgásterét, például a költségvetés és a vizsgálatok terén, de nem bénítaná meg.

A vámok, a szövetségi apparátus és a külpolitika terén marad eszköze, a bírósági gyakorlat pedig a független ügynökségek felett is bővítette az elnök jogkörét. A bíróságok ugyanakkor több ponton kifejezetten fékezték, ezért a „korlátlan” jelző nem támasztható alá.

Az, hogy Trump megkérdőjelezi a választás eredményét, Krugman előrejelzése, és ma nem ellenőrizhető. A következő két év valószínűleg konfliktusosabb lesz, de a hatalom határai a bíróságokon dőlnek el.

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