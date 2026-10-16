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Küszöbön a fegyveres konfliktus? – A haditengerészet bevetését sürgetik Európa határánál
Globál

Küszöbön a fegyveres konfliktus? – A haditengerészet bevetését sürgetik Európa határánál

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Alberto Núñez Feijóo, az ellenzéki konzervatív spanyol Néppárt (PP) elnöke pénteken azt követelte, hogy küldjék a spanyol haditengerészetet az észak-afrikai Ceuta exklávéba, miután meg nem erősített jelentések szerint egy marokkói járőrhajó tűnt fel a városhoz tartozó vizeken – írja a Politico.

Ceuta és Melilla két észak-afrikai város, amely Marokkó és a Földközi-tenger közé ékelődik be, de spanyol fennhatóság alatt áll. Utóbbi tényt Marokkó nem ismeri el, és magának követeli a területüket.

Augusztus elején 70-80 ezer illegális bevándorló tört át egyetlen nap alatt Ceutába, közel annyi, mint a város lakossága. A betörés jelentős válságot eredményezett.

A héten VI. Fülöp spanyol király mindkét exklávéban látogatást tett, megerősítve azok Spanyolországhoz tartozását.

A marokkói hajók spanyol vizekre történő többszöri behatolása nem egyszeri eset, hanem ismétlődő agresszió, amely határozott válaszlépéseket igényel: a haditengerészet bevetését a térségben

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írta X-oldalán Alberto Núñez Feijóo.

Spanyolországban november 29-én előrehozott választásokat tartanak, melynek legnagyobb esélyese a Néppárt, amely rendszeresen bírálja Pedro Sánchez szocialista miniszterelnököt a szerintük gyenge fellépéséért az illegális migráció kérdésében.

Az ellenzéki vezető kijelentései azt követően hangzottak el, hogy meg nem erősített hírek szerint csütörtökön egy marokkói járőrhajó órákig tartózkodott a Ceuta partjainál fekvő spanyol vizeken, amit a spanyol polgárőrség cáfolt. Állítólag júliusban is behatoltak marokkói hadihajók a spanyol vizekre.

Egy szeptemberi felmérés szerint a spanyol lakosság 58 százaléka tart attól, hogy fegyveres konfliktus alakulhat ki Marokkóval.

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