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Lépett az Európai Parlament: iszlamista veszély fenyegeti Európát, indul Brüsszel válaszcsapása
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Lépett az Európai Parlament: iszlamista veszély fenyegeti Európát, indul Brüsszel válaszcsapása

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Az Európai Unió parlamentje 2026-ban az iszlamista térnyerésre figyelmeztetett, kifejezetten a Muszlim Testvériséget (MT) jelölték meg példaként, hogyan szivárognak be a radikális ideológiák a közigazgatásba és a döntéshozatalba. A vártnál jóval simább szavazás újra felhívta a figyelmet a kontinenst fenyegető vallási szélsőségek jelenlétére. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy pontosan mit képvisel a szervezet, ez mennyire lehet veszélyes Európa számára, és mennyire függ ez össze a bevándorlásellenes erők megerősödésével.

Az Európai Parlament 2026. október 8-án 381 szavazattal 167 ellenében, 15 tartózkodás mellett elítélte az iszlamisták térnyerését a kontinensen. Arra figyelmeztetnek, hogy a szélsőséges eszmék beépülése az intézményrendszerbe veszélyezteti az európai értékeket, az intézményrendszert vagy a jogállamiságot is. A téma kifejezetten kényesnek számít, mivel a politikai oldalak rendszeresen felhasználják a saját üzentük hangsúlyozására, ezzel időszakosan eltorzítva a valós helyzetet. Természetesen a döntés után is egymásnak estek a frakciók, az egyik oldal szerint aggasztó veszélynek van kitéve a teljes Európai Unió, ezzel szemben a tudatos félelemgerjesztés bukkant fel, mint ellenérv. A nagy politikai frakciók vitája mögött

egy nagyon is valós, közbeszédben aktívan jelenlévő téma húzódik meg, amivel kapcsolatban fontos tisztázni, hogy pontosan mi a szervezet és mit képvisel Európában.

A iszlamista szervezet felbukkanása

A Muszlim Testvériség (arabul al-Ihván al-Muszlimún) létrehozása közel egy évszázaddal ezelőtt, 1928-ban történt Egyiptomban. Az alapító Hasszán al-Banna a világ muszlimjainak összefogását szerette volna hangsúlyozni. Közvetlen előzmény, hogy a szekularizálódó Törökországban a vezető Musztafa Kemál Atatürk négy évvel korábban hivatalosan is megszüntette az Oszmán Kalifátust, így tulajdonképpen egy hatalmi vákuum keletkezett az iszlamista ideológiát hirdetők körében. A mozgalom gyorsan utat tört magának, különösen a gyarmati uralom elleni küzdelem, a szekularizáció és a kormányzó elitek elleni elégedetlenség növelte a népszerűségét. A szervezet a palesztinai fokozódó feszültségek hatására egyre inkább radikalizálódott, az itteni szárny nem riad vissza a fegyveres fellépéstől sem – fontos itt megjegyezni, hogy a Gázai övezetben máig működik egy 1987-ben, az MT helyi szárnyaként alapított csoport, az Iszlám Ellenállási Mozgalom, közismertebb nevén – a világ számos országában terrorszervezetként nyilván tartott – Hamász. 2017 óta egyébként hivatalosan már nem definiálják magukat az MT szárnyaként, bár sokan kételkednek, hogy valóban megtörtént a szakítás.

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A Hamász fegyveresei a Gázai övezetben.
A Hamász fegyveresei a Gázai övezetben. A kép forrása: Ahmad Salem/Bloomberg via Getty Images

A Muszlim Testvériség 1948-ben nemkívánatossá vált az egyiptomi vezetés számára, ezért törvényen kívül helyezték, a vezető al-Bannát pedig a rendőrség meggyilkolta, de ez nem jelentette a mozgalom végét. Ezt követően egy rövid átmeneti időszakban újra visszatérhettek a közéletbe, de Gamal Abden-Nasszer hatalomra kerülésével a mozgalom vezetőinek távozniuk kellett. Sokan a térségi maradás mellett döntöttek, de

számos vezető nyugat-európai városokba költözött, ahol folytatták az iszlamista szervezkedést.

A szaporodó szervezetek időszakosan kaptak állami segítséget is a Közel-Keletről, ezeket visszatérően látványos mecsetek felhúzására fordították. A két európai központ Genf és München lett. Az erősödés nagyban köszönhető volt a pénzügyi helyzet stabilizálódásának, az ezredforduló utánra csak Németországban több tízezres közösségek épültek fel, a hatóságok is egyre inkább potenciális veszélyforrásként kezdték azonosítani a Testvériséghez köthető sejteket. Közben Genfből más területeken is terjeszkedtek, például Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban is megjelentek az első mozgalmak.

Fontos kiemelni, hogy a kezdetekben Európa egy amolyan „kényelmes hely” volt az MT számára, ahonnan biztonságosan tudtak harcolni az anyaországi politikai rezsim ellen – jellemzően Szíria vagy Egyiptom elitje ellen. A kontinens szerepe később változott, amolyan „állandó bázissá” vált, ahonnan az iszlamista vezetők nem is terveztek távozni, de az elsődleges politikai figyelmük még mindig a Közel-Kelet felé fordult. A migrációs hullámoknak köszönhetően

növekedett az iszlámhívők száma Nyugat-Európában, ez pedig a mozgalmi vezetők figyelmét is egyre inkább a helyi tevékenységek felé fordította.

Kifejezetten cél lett, hogy a kontinensre áramló muszlimokat megszólítsák és a mozgalom ideológiáját adják át számukra, erősebb beágyazottságot elérve. Egyre inkább helyi célokat fogalmaztak meg, például az Egyesült Királyság Iszlám Missziója a sária bevezetését tűzte ki a zászlajára.

A növekvő méretű közösség közben politikailag is egyre fontosabb szerepet képviselt, az elit keresett kapaszkodót a muszlim közösségek felé, ebben a helyzetben pedig a különféle iszlám szervezetek igyekeztek magukat a hívőket leginkább képviselő csoportként bemutatni. Mivel az iszlámmal kapcsolatos témák egyre inkább a közbeszédbe kerültek, ezért fontossá vált ezekről érdemben beszélni kellett. Máig meglévő ezek közül például az öltözködés témája, a nyugat-európai országokban visszatérően előkerül, hogy a nők viselhetek-e nyilvánosan hidzsábot, csadort, burkát, vagy más, szinte az egész testet takaró ruhadarabot. Fontos, hogy a Muszlim Testvériség

magát és a különféle leágazásait elsősorban mérsékeltként azonosította, ezzel pedig könnyebben tud a mindenkori politikai vezetés felé kapcsolatot teremteni.

Veszélyes trendek

A 2001-es amerikai iszlamista terrortámadások után a kontinensen is nagy figyelmet kaptak a radikális szervezetek, ekkor az érdeklődés elsősorban az al-Káida felé fordult. A szélsőséges csoport több támadást is végrehajtott Európában, például a spanyolországi vonatrobbantást, vagy a londoni merényletsorozatot, bár utóbbi esetében nem teljesen tisztázott az összeköttetés a terrorista csoporttal. Egy évtizeddel később főképp az újonnan megjelenő, az elődjeinél is sokkal kegyetlenebb eszközöket alkalmazó Iszlám Állam támadásaitól kellett tartani Európában. Ez a körülmény egyszerre okozott előny és hátrányt is a Muszlim Szervezetnek:

az egyik oldalról jóval nagyobb figyelem kísérte az iszlamista jellegű – legyen az radikális vagy mérsékelt – szerveződést, ugyanakkor a radikális szélsőségesek mellett jóval könnyebben tudta magát a mértéktartó pozícióba helyezni.

Közben a Közel-Keleten sem szűnt meg az MT szerepe, folyamatosan építették a sokoldalú hálózatokat. Nyilvánosan a békés megoldásokat hangoztatták, jellemzően ellenzéki szerepbe szorulva a térségi nacionalista és szekuláris erői ellen szólaltak fel, emiatt az államhatalom gyakran üldözte a csoportot. Az egyik legfontosabb ideológusok Szajjid Kutb költő és teoretikus lett, akit 1966-ban végeztek ki Egyiptomban. Őt tartják a mai modern radikális iszlamizmus és szalafista dzsihádizmus egyik szellemi atyjának, gondolatairól több művet is írt. A szervezet terjeszkedett, több országban létrejöttek a helyi szárnyak, amelyek gyakran a politikai illegalitás határán egyensúlyozva működtek. A tevékenységük mélyen beleivódott a társadalomba a sokoldalú szerveződések hatására, noha a fennálló hatalmi rendszert sokáig sehol nem tudták megbuktatni.  

A közel-keleti Muszlim Testvériség egyik legnagyobb pillanata 2011-ben jött el, amikor az arab tavasz hullámai hirtelen megnyitották a lehetőséget a közel-keleti erőegyensúly gyökeres átalakítására. Az elégedetlenségi mozgalmak a társadalmi egyenlőtlenségekből, a gazdasági elmaradottságból táplálkoztak, de az iszlamista mozgalom szépen lassan egyre inkább kezdeményező szerepbe került. A 2012-ben Egyiptomban a mozgalom helyi szárnyaként alapított Szabadság és Igazság Pártot (FJP) jelöltje, Mohammed Morszi megnyerte az elnökválasztást, ezzel lényegében betetőzött a Muszlim Testvériség több mint nyolc évtizedes célja. A siker csak átmenetinek bizonyult, egy évvel később az államfő megbukott, 2019-ben pedig ki is végezték. Más térségi országokban valamelyest megerősödött a mozgalom, ám az egyiptomi fiaskó után egy sor ország terrorszervezetté nyilvánította az MT-t, arra hivatkozva, hogy a térségi rend felborításában érdekeltek. Ezek között van Szaúd-Arábia, Oroszország, Egyesült Arab Emírségek, Bahrein is, de például Németország is nemzetbiztonsági fenyegetésként kezeli. 

A mozgalom két legnagyobb állami támogatójának ma Törökország és Katar számít,

bár azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy ez pontosan milyen jellegű összefonódást jelent. Ankara és Doha is felhasználja a szervezetet, bár elsősorban a saját külpolitikai kapcsolatrendszerük növelése érdekében. Óvatosan kell kezelniük ezeket a kapcsolatokat, mivel könnyen összeütközhetnek a Közel-Kelet hatalmaival, ahogy ez éppen Katarral esett meg 2017-ben. Vannak, akik szerint ez az óvatos távolságtartás, csak egy politikai fogás, valójában a Muszlim Testvériséget az említett két ország óvja és támogatja, ennek a szemléletnek fontos hangadója például Imart Céline, a francia Republikánusok (LR) európai parlamenti képviselője, a mostani állásfoglalás egyik szerzője. Bevándorlásellenes körökben nagy port kavart a strasbourgi 1200 férőhelyes nagymecset átadása, amit szintén Katar támogatásához kötnek.

Kemény kihívások előtt az Unió

Az EU döntése után legfontosabb kérdést egyértelműen az jelenti, hogy milyen veszélyt jelent ma a Muszlim Testvériség, elsősorban az Európai Unióban. A jelenség egyáltalán nem új, gyakorlatilag évtizedek óta visszatérően felhívják a figyelmet ara, hogy az iszlamista mozgalom jelen van Európában. 2006-ban a Hudson Intézet egyik tanulmánya már felhívta a figyelmet a veszélyekre, méghozzá Juszuf al-Karadávi, egy befolyásos szunnita tudós és a Nemzetközi Muszlim Testvériség nem hivatalos teológiai vezetőjének 1990-ben kiadott Az Iszlám Mozgalom Prioritásai az Eljövendő Fázisban című értekezésén keresztül.

A munka mintegy 186 oldalon keresztül fejtegeti, hogy a mozgalom célja „a nép által végzett szervezett, kollektív munka az iszlám társadalom vezetésének visszaállítására”, valamint „az iszlám kalifátus rendszerének újbóli vezetésre helyezése a saría előírásainak megfelelően”. Kiemeli a párbeszéd fontosságát a céljaik elérése érdekében, de nem zárja ki az erőszak alkalmazását. Karadávi már ekkor arról írt, hogy az iszlamisták száma „nem csekély” Észak-Amerikában, Európában vagy Ausztráliában, de a bevándorlási hullámoknak köszönhetően ez tovább fog növekedni. A munka hangsúlyozza, hogy központosított iszlám szemléletű vezetésre van szükség, ami megakadályozza a kisebbségek beolvadását a többségi társadalomba. A könyv felvázolja a szükségesnek talált lépéseket: lényegében egy párhuzamos társadalom létrehozása, a kiépített intézményrendszert egy iszlamista hálózaton keresztül működtetik. Ezt követően arról szólt ez értekezés, hogy ez, az 1990-es évek elején még csak iszlamista vágyálomnak tűnő elképzelés hogyan lassan kezdett el épülni a valóságban is.

A Muszlim Testvériség egyik legnagyobb erejét a nehezen átlátható hálózata adja.

A transznacionális mozgalom élén egy választott vezető áll, gyakorlatilag teljhatalommal, az erősen hierarchikus rendszerben rengeteg különböző csoportot hoztak létre. Ezeknek a feladata teljesen szerteágazó lehet, vannak politikai jellegű szervezetek, vannak jótékonysági célú organizációk, oktatási és térítési célú csoportok. Közben azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt években a Gázai övezetben zajló események nagyarányú támogatási hullámot váltott ki az európai iszlámhívők körében, melyhez aztán további csoportok csatlakoztak, például a radikális baloldali szervezetek. A palesztinpárti megmozdulások általánossá váltak, nem szabad elfelejteni, hogy ezeken számos felvonuló éppen az MT egykori fiókszervezetének, az EU-ban terroristának nyilvánított Hamász jelképeit villogtatják. Az izraeli-palesztin konfliktus így közvetlenül segítheti a Testvériség európai szárnyának megerősödését is.

Annyi bizonyos, hogy a Muszlim Testvériség erős gyökereket vert Európában, így bizonyosan hosszú időn keresztül a kontinens meghatározó iszlám csoportja marad, hacsak élesebb politikai fordulat nem jön, de erről kicsit később. A viszonyulás azonban egyáltalán nem mindegy, mivel a kontinensen erősödnek az iszlám- és bevándorlásellenes hangok. Németországban az AfD, Franciaországban a Nemzeti Tömörülés vezet a közvélemény-kutatásokban, miközben más országokban is terjednek a migrációkritikus hangok. Könnyen lehet, hogy 2027-ben Párizsban Marine Le Pennek fogják hívni az elnököt, ami

súlyos feszültségekhez vezethet az országban a muszlim és a nem muszlim lakosság között, tekintve a már így is meglévő érzékeny helyzetet.

A korábbi tapasztalatok azt jelzik, hogy a radikális iszlamizmus nagyon is jelen van a kontinensen, ezért a hatóságoknak kiemelkedő figyelmet kell fordítani az esetleges erőszakos, vagy az elfogadott jogállami alapok aláásására törekvő szervezetek követésére és ellenőrzésére. Ebben kulcsfontosságú lehet a Muszlim Testvériség szerepe, mivel az Európában élő iszlámhívők jelentős százalékához a szervezet eljut az ideológiákon keresztül, és egyáltalán nem mindegy, hogy a jövőben milyen üzenetet közvetítenek – már persze, ha nem nyilvánítják terrorszervezetté az EU-ban, mivel erre is vannak törekvések. A túl határozott fellépés például könnyen a radikalizálódás felé lökheti el a híveket, a túl enyhe viszont lehetőséget ad egy „párhuzamos világ” további felépítésének és megerősítésének, ahová egyre nehezebben jutnak el a hatóságok, ezt mérlegelniük kell a hatóságoknak is.

Közben azt is figyelembe kell venni, hogy valahogyan békés mederben tudják tartani ezeket a különbségeket, mivel a muszlimok aránya – elsősorban a nyugati és északi államokban – számottevő,

ezen pedig az sem változtatna lényegesen, ha bevándorlásellenes pártok vennék át a hatalmat és ezt követően sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznának a migrációra.

Több országban is növekvő népszerűségek örvend a szélsőjobboldaliak körében az úgynevezett remigráció, vagyis a visszavándorlás fogalma. Ez lényegében a hatóságok erőteljes fellépését és a visszatoloncolásokat jelenti, de az továbbra is elképzelhetetlen, hogy ez lényegesen változtat majd a helyi demográfiai összetételen, főleg, hogy sok iszlámhívő már bőven nem első vagy másod-, hanem harmad- vagy negyedgenerációs bevándorló leszármazottak, mélyen az ország részét képezve (ezt kiegészíti, hogy bizonyos esetben akár nem bevándorló hátterűek is áttérhetnek az iszlám hitre, erre példaként a világbajnok francia focistát, Franck Ribéryt szokták felhozni). Az állampolgárságuk a lakhelyükhöz kapcsolódik, a felmenőik származási országával pedig egyre jobban megszakadnak az összeköttetések. Esetükben különösen fontos lehet az iszlám szervezetekkel való kapcsolattartás és a párbeszéd óvatos mederbe terelése, ugyanis itt már régóta nem bevándorlási problémáról, hanem sokkal inkább a helyi állampolgárok (esetleges) radikalizálódásának megállításáról és ennek kezeléséről van szó.

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