Lépett az Európai Parlament: iszlamista veszély fenyegeti Európát, indul Brüsszel válaszcsapása

Az Európai Parlament 2026. október 8-án 381 szavazattal 167 ellenében, 15 tartózkodás mellett elítélte az iszlamisták térnyerését a kontinensen. Arra figyelmeztetnek, hogy a szélsőséges eszmék beépülése az intézményrendszerbe veszélyezteti az európai értékeket, az intézményrendszert vagy a jogállamiságot is. A téma kifejezetten kényesnek számít, mivel a politikai oldalak rendszeresen felhasználják a saját üzentük hangsúlyozására, ezzel időszakosan eltorzítva a valós helyzetet. Természetesen a döntés után is egymásnak estek a frakciók, az egyik oldal szerint aggasztó veszélynek van kitéve a teljes Európai Unió, ezzel szemben a tudatos félelemgerjesztés bukkant fel, mint ellenérv. A nagy politikai frakciók vitája mögött

egy nagyon is valós, közbeszédben aktívan jelenlévő téma húzódik meg, amivel kapcsolatban fontos tisztázni, hogy pontosan mi a szervezet és mit képvisel Európában.

European Parliament Votes to Target Muslim Brotherhood Networks and Investigate Their Funding The resolution passed by 381 votes to 167, with 15 abstentions, calling for scrutiny of foreign financing and European Union grants https://t.co/9IpIpBqk4y — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 10, 2026

A iszlamista szervezet felbukkanása

A Muszlim Testvériség (arabul al-Ihván al-Muszlimún) létrehozása közel egy évszázaddal ezelőtt, 1928-ban történt Egyiptomban. Az alapító Hasszán al-Banna a világ muszlimjainak összefogását szerette volna hangsúlyozni. Közvetlen előzmény, hogy a szekularizálódó Törökországban a vezető Musztafa Kemál Atatürk négy évvel korábban hivatalosan is megszüntette az Oszmán Kalifátust, így tulajdonképpen egy hatalmi vákuum keletkezett az iszlamista ideológiát hirdetők körében. A mozgalom gyorsan utat tört magának, különösen a gyarmati uralom elleni küzdelem, a szekularizáció és a kormányzó elitek elleni elégedetlenség növelte a népszerűségét. A szervezet a palesztinai fokozódó feszültségek hatására egyre inkább radikalizálódott, az itteni szárny nem riad vissza a fegyveres fellépéstől sem – fontos itt megjegyezni, hogy a Gázai övezetben máig működik egy 1987-ben, az MT helyi szárnyaként alapított csoport, az Iszlám Ellenállási Mozgalom, közismertebb nevén – a világ számos országában terrorszervezetként nyilván tartott – Hamász. 2017 óta egyébként hivatalosan már nem definiálják magukat az MT szárnyaként, bár sokan kételkednek, hogy valóban megtörtént a szakítás.

A Hamász fegyveresei a Gázai övezetben. A kép forrása: Ahmad Salem/Bloomberg via Getty Images

A Muszlim Testvériség 1948-ben nemkívánatossá vált az egyiptomi vezetés számára, ezért törvényen kívül helyezték, a vezető al-Bannát pedig a rendőrség meggyilkolta, de ez nem jelentette a mozgalom végét. Ezt követően egy rövid átmeneti időszakban újra visszatérhettek a közéletbe, de Gamal Abden-Nasszer hatalomra kerülésével a mozgalom vezetőinek távozniuk kellett. Sokan a térségi maradás mellett döntöttek, de

számos vezető nyugat-európai városokba költözött, ahol folytatták az iszlamista szervezkedést.

A szaporodó szervezetek időszakosan kaptak állami segítséget is a Közel-Keletről, ezeket visszatérően látványos mecsetek felhúzására fordították. A két európai központ Genf és München lett. Az erősödés nagyban köszönhető volt a pénzügyi helyzet stabilizálódásának, az ezredforduló utánra csak Németországban több tízezres közösségek épültek fel, a hatóságok is egyre inkább potenciális veszélyforrásként kezdték azonosítani a Testvériséghez köthető sejteket. Közben Genfből más területeken is terjeszkedtek, például Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban is megjelentek az első mozgalmak.

Fontos kiemelni, hogy a kezdetekben Európa egy amolyan „kényelmes hely” volt az MT számára, ahonnan biztonságosan tudtak harcolni az anyaországi politikai rezsim ellen – jellemzően Szíria vagy Egyiptom elitje ellen. A kontinens szerepe később változott, amolyan „állandó bázissá” vált, ahonnan az iszlamista vezetők nem is terveztek távozni, de az elsődleges politikai figyelmük még mindig a Közel-Kelet felé fordult. A migrációs hullámoknak köszönhetően

növekedett az iszlámhívők száma Nyugat-Európában, ez pedig a mozgalmi vezetők figyelmét is egyre inkább a helyi tevékenységek felé fordította.

Kifejezetten cél lett, hogy a kontinensre áramló muszlimokat megszólítsák és a mozgalom ideológiáját adják át számukra, erősebb beágyazottságot elérve. Egyre inkább helyi célokat fogalmaztak meg, például az Egyesült Királyság Iszlám Missziója a sária bevezetését tűzte ki a zászlajára.

A növekvő méretű közösség közben politikailag is egyre fontosabb szerepet képviselt, az elit keresett kapaszkodót a muszlim közösségek felé, ebben a helyzetben pedig a különféle iszlám szervezetek igyekeztek magukat a hívőket leginkább képviselő csoportként bemutatni. Mivel az iszlámmal kapcsolatos témák egyre inkább a közbeszédbe kerültek, ezért fontossá vált ezekről érdemben beszélni kellett. Máig meglévő ezek közül például az öltözködés témája, a nyugat-európai országokban visszatérően előkerül, hogy a nők viselhetek-e nyilvánosan hidzsábot, csadort, burkát, vagy más, szinte az egész testet takaró ruhadarabot. Fontos, hogy a Muszlim Testvériség

magát és a különféle leágazásait elsősorban mérsékeltként azonosította, ezzel pedig könnyebben tud a mindenkori politikai vezetés felé kapcsolatot teremteni.

Veszélyes trendek

A 2001-es amerikai iszlamista terrortámadások után a kontinensen is nagy figyelmet kaptak a radikális szervezetek, ekkor az érdeklődés elsősorban az al-Káida felé fordult. A szélsőséges csoport több támadást is végrehajtott Európában, például a spanyolországi vonatrobbantást, vagy a londoni merényletsorozatot, bár utóbbi esetében nem teljesen tisztázott az összeköttetés a terrorista csoporttal. Egy évtizeddel később főképp az újonnan megjelenő, az elődjeinél is sokkal kegyetlenebb eszközöket alkalmazó Iszlám Állam támadásaitól kellett tartani Európában. Ez a körülmény egyszerre okozott előny és hátrányt is a Muszlim Szervezetnek:

az egyik oldalról jóval nagyobb figyelem kísérte az iszlamista jellegű – legyen az radikális vagy mérsékelt – szerveződést, ugyanakkor a radikális szélsőségesek mellett jóval könnyebben tudta magát a mértéktartó pozícióba helyezni.

Közben a Közel-Keleten sem szűnt meg az MT szerepe, folyamatosan építették a sokoldalú hálózatokat. Nyilvánosan a békés megoldásokat hangoztatták, jellemzően ellenzéki szerepbe szorulva a térségi nacionalista és szekuláris erői ellen szólaltak fel, emiatt az államhatalom gyakran üldözte a csoportot. Az egyik legfontosabb ideológusok Szajjid Kutb költő és teoretikus lett, akit 1966-ban végeztek ki Egyiptomban. Őt tartják a mai modern radikális iszlamizmus és szalafista dzsihádizmus egyik szellemi atyjának, gondolatairól több művet is írt. A szervezet terjeszkedett, több országban létrejöttek a helyi szárnyak, amelyek gyakran a politikai illegalitás határán egyensúlyozva működtek. A tevékenységük mélyen beleivódott a társadalomba a sokoldalú szerveződések hatására, noha a fennálló hatalmi rendszert sokáig sehol nem tudták megbuktatni.

Since its inception in 1928, the Muslim Brotherhood has shown great interest in having a presence in the Kingdom of Saudi Arabia, given its spiritual and geographical importance. Hassan al-Banna, the founder of the group, even performed the Hajj pilgrimage in the late 1920s. — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) September 9, 2024

A közel-keleti Muszlim Testvériség egyik legnagyobb pillanata 2011-ben jött el, amikor az arab tavasz hullámai hirtelen megnyitották a lehetőséget a közel-keleti erőegyensúly gyökeres átalakítására. Az elégedetlenségi mozgalmak a társadalmi egyenlőtlenségekből, a gazdasági elmaradottságból táplálkoztak, de az iszlamista mozgalom szépen lassan egyre inkább kezdeményező szerepbe került. A 2012-ben Egyiptomban a mozgalom helyi szárnyaként alapított Szabadság és Igazság Pártot (FJP) jelöltje, Mohammed Morszi megnyerte az elnökválasztást, ezzel lényegében betetőzött a Muszlim Testvériség több mint nyolc évtizedes célja. A siker csak átmenetinek bizonyult, egy évvel később az államfő megbukott, 2019-ben pedig ki is végezték. Más térségi országokban valamelyest megerősödött a mozgalom, ám az egyiptomi fiaskó után egy sor ország terrorszervezetté nyilvánította az MT-t, arra hivatkozva, hogy a térségi rend felborításában érdekeltek. Ezek között van Szaúd-Arábia, Oroszország, Egyesült Arab Emírségek, Bahrein is, de például Németország is nemzetbiztonsági fenyegetésként kezeli.

A mozgalom két legnagyobb állami támogatójának ma Törökország és Katar számít,

bár azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy ez pontosan milyen jellegű összefonódást jelent. Ankara és Doha is felhasználja a szervezetet, bár elsősorban a saját külpolitikai kapcsolatrendszerük növelése érdekében. Óvatosan kell kezelniük ezeket a kapcsolatokat, mivel könnyen összeütközhetnek a Közel-Kelet hatalmaival, ahogy ez éppen Katarral esett meg 2017-ben. Vannak, akik szerint ez az óvatos távolságtartás, csak egy politikai fogás, valójában a Muszlim Testvériséget az említett két ország óvja és támogatja, ennek a szemléletnek fontos hangadója például Imart Céline, a francia Republikánusok (LR) európai parlamenti képviselője, a mostani állásfoglalás egyik szerzője. Bevándorlásellenes körökben nagy port kavart a strasbourgi 1200 férőhelyes nagymecset átadása, amit szintén Katar támogatásához kötnek.

C’est fait. Et c’est historique. Le Parlement européen vient d’adopter ma résolution contre l’entrisme islamiste et les réseaux des Frères musulmans. J’ai brisé un tabou que l’Europe trainait comme une chaîne : cette victoire signifie un changement de doctrine majeur dans les institutions. Fière d’avoir porté ce texte jusqu’au bout. Merci aux négociateurs des autres groupes avec qui j’ai eu plaisir à travailler, hors socialistes et extrême gauche qui ont boycotté le texte. Nous avons pu dépasser les clivages politiciens, sur un sujet majeur pour nos sociétés et notre jeunesse. — Céline Imart (@CelineImart) October 8, 2026

Kemény kihívások előtt az Unió

Az EU döntése után legfontosabb kérdést egyértelműen az jelenti, hogy milyen veszélyt jelent ma a Muszlim Testvériség, elsősorban az Európai Unióban. A jelenség egyáltalán nem új, gyakorlatilag évtizedek óta visszatérően felhívják a figyelmet ara, hogy az iszlamista mozgalom jelen van Európában. 2006-ban a Hudson Intézet egyik tanulmánya már felhívta a figyelmet a veszélyekre, méghozzá Juszuf al-Karadávi, egy befolyásos szunnita tudós és a Nemzetközi Muszlim Testvériség nem hivatalos teológiai vezetőjének 1990-ben kiadott Az Iszlám Mozgalom Prioritásai az Eljövendő Fázisban című értekezésén keresztül.

A munka mintegy 186 oldalon keresztül fejtegeti, hogy a mozgalom célja „a nép által végzett szervezett, kollektív munka az iszlám társadalom vezetésének visszaállítására”, valamint „az iszlám kalifátus rendszerének újbóli vezetésre helyezése a saría előírásainak megfelelően”. Kiemeli a párbeszéd fontosságát a céljaik elérése érdekében, de nem zárja ki az erőszak alkalmazását. Karadávi már ekkor arról írt, hogy az iszlamisták száma „nem csekély” Észak-Amerikában, Európában vagy Ausztráliában, de a bevándorlási hullámoknak köszönhetően ez tovább fog növekedni. A munka hangsúlyozza, hogy központosított iszlám szemléletű vezetésre van szükség, ami megakadályozza a kisebbségek beolvadását a többségi társadalomba. A könyv felvázolja a szükségesnek talált lépéseket: lényegében egy párhuzamos társadalom létrehozása, a kiépített intézményrendszert egy iszlamista hálózaton keresztül működtetik. Ezt követően arról szólt ez értekezés, hogy ez, az 1990-es évek elején még csak iszlamista vágyálomnak tűnő elképzelés hogyan lassan kezdett el épülni a valóságban is.

A Muszlim Testvériség egyik legnagyobb erejét a nehezen átlátható hálózata adja.

A transznacionális mozgalom élén egy választott vezető áll, gyakorlatilag teljhatalommal, az erősen hierarchikus rendszerben rengeteg különböző csoportot hoztak létre. Ezeknek a feladata teljesen szerteágazó lehet, vannak politikai jellegű szervezetek, vannak jótékonysági célú organizációk, oktatási és térítési célú csoportok. Közben azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt években a Gázai övezetben zajló események nagyarányú támogatási hullámot váltott ki az európai iszlámhívők körében, melyhez aztán további csoportok csatlakoztak, például a radikális baloldali szervezetek. A palesztinpárti megmozdulások általánossá váltak, nem szabad elfelejteni, hogy ezeken számos felvonuló éppen az MT egykori fiókszervezetének, az EU-ban terroristának nyilvánított Hamász jelképeit villogtatják. Az izraeli-palesztin konfliktus így közvetlenül segítheti a Testvériség európai szárnyának megerősödését is.

Large crowds of demonstrators marched through Berlin in Germany to show solidarity with Palestinians, calling for an immediate halt to what they described as an ongoing genocide. https://t.co/G2Nwsm2mMU — Daily News 360 (@daily_news360) October 8, 2026

Annyi bizonyos, hogy a Muszlim Testvériség erős gyökereket vert Európában, így bizonyosan hosszú időn keresztül a kontinens meghatározó iszlám csoportja marad, hacsak élesebb politikai fordulat nem jön, de erről kicsit később. A viszonyulás azonban egyáltalán nem mindegy, mivel a kontinensen erősödnek az iszlám- és bevándorlásellenes hangok. Németországban az AfD, Franciaországban a Nemzeti Tömörülés vezet a közvélemény-kutatásokban, miközben más országokban is terjednek a migrációkritikus hangok. Könnyen lehet, hogy 2027-ben Párizsban Marine Le Pennek fogják hívni az elnököt, ami

súlyos feszültségekhez vezethet az országban a muszlim és a nem muszlim lakosság között, tekintve a már így is meglévő érzékeny helyzetet.

France, Toluna-Harris poll: Presidential run-off election Le Pen (RN-PfE): 56% (-1) Philippe (HOR-RE): 44% (+1) Le Pen (RN-PfE): 67% (-2) Mélenchon (LFI-LEFT): 33% (+2) +/- vs. 22-24 September 2026 Fieldwork: 05-08 October Sample size: 2,004 https://t.co/pobn2TRbA1 https://t.co/bd9OjeNe2g — Europe Elects (@EuropeElects) October 14, 2026

A korábbi tapasztalatok azt jelzik, hogy a radikális iszlamizmus nagyon is jelen van a kontinensen, ezért a hatóságoknak kiemelkedő figyelmet kell fordítani az esetleges erőszakos, vagy az elfogadott jogállami alapok aláásására törekvő szervezetek követésére és ellenőrzésére. Ebben kulcsfontosságú lehet a Muszlim Testvériség szerepe, mivel az Európában élő iszlámhívők jelentős százalékához a szervezet eljut az ideológiákon keresztül, és egyáltalán nem mindegy, hogy a jövőben milyen üzenetet közvetítenek – már persze, ha nem nyilvánítják terrorszervezetté az EU-ban, mivel erre is vannak törekvések. A túl határozott fellépés például könnyen a radikalizálódás felé lökheti el a híveket, a túl enyhe viszont lehetőséget ad egy „párhuzamos világ” további felépítésének és megerősítésének, ahová egyre nehezebben jutnak el a hatóságok, ezt mérlegelniük kell a hatóságoknak is.

Közben azt is figyelembe kell venni, hogy valahogyan békés mederben tudják tartani ezeket a különbségeket, mivel a muszlimok aránya – elsősorban a nyugati és északi államokban – számottevő,

ezen pedig az sem változtatna lényegesen, ha bevándorlásellenes pártok vennék át a hatalmat és ezt követően sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznának a migrációra.

Több országban is növekvő népszerűségek örvend a szélsőjobboldaliak körében az úgynevezett remigráció, vagyis a visszavándorlás fogalma. Ez lényegében a hatóságok erőteljes fellépését és a visszatoloncolásokat jelenti, de az továbbra is elképzelhetetlen, hogy ez lényegesen változtat majd a helyi demográfiai összetételen, főleg, hogy sok iszlámhívő már bőven nem első vagy másod-, hanem harmad- vagy negyedgenerációs bevándorló leszármazottak, mélyen az ország részét képezve (ezt kiegészíti, hogy bizonyos esetben akár nem bevándorló hátterűek is áttérhetnek az iszlám hitre, erre példaként a világbajnok francia focistát, Franck Ribéryt szokták felhozni). Az állampolgárságuk a lakhelyükhöz kapcsolódik, a felmenőik származási országával pedig egyre jobban megszakadnak az összeköttetések. Esetükben különösen fontos lehet az iszlám szervezetekkel való kapcsolattartás és a párbeszéd óvatos mederbe terelése, ugyanis itt már régóta nem bevándorlási problémáról, hanem sokkal inkább a helyi állampolgárok (esetleges) radikalizálódásának megállításáról és ennek kezeléséről van szó.

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