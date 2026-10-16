Megszólalt Zelenszkij a magyarországi látogatásról: fontos kérdésre válaszolt az ukrán elnök

Nem ellenzi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy Budapestre jöjjön Magyar Péter miniszterelnök meghívására – erről a kijevi vezető beszélt Brüsszelben.

Fontos, hogy Magyarország és Ukrajna közeledik egymáshoz, ez mind a magyar, mind az ukrán nép érdeke – mondta el mai sajtótájékoztatóján az ukrán elnök.

Köszönetet mondott azért is, hogy Magyarország hozzájárult az ukrán EU-csatlakozás következő klasztereinek megnyitásához is.

Arra is kitért, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel kiváló beszélgetést folytattak.

Újságírói kérdésre elmondta:

nem ellenzi, hogy Budapestre jöjjön Magyar Péter meghívására, de több részletet erről nem osztott meg.

Magyar sajtóhírek szerint Zelenszkijt meghívta a magyar kormány Budapestre, október 23-ára.

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