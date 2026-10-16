Megtört a triumvirátus uralma? Új versenytárs jelent meg a gázturbinák piacán

Az átadási ünnepséget október 6-án tartották a vállalat changwoni központjában. A DGT6-300H S2 jelű gép H-osztályú nyílt ciklusú turbina (OCGT), amely 380 megawattos teljesítménnyel rendelkezik, és a hatásfoka 43 százalék fölötti a gyártó állítása alapján.

Mit is jelent a H osztály?



A gyártók a gépek technológiai generációját jelölik vele, és nagyjából a turbina előtti égéstéri hőmérséklethez (firing temperature) igazodik – nagyon leegyszerűsítve minél magasabb, annál jobb a hatásfok.



Az H-osztály a jelenlegi csúcskategória a nagy, erőművi gázturbináknál, ami 1500-1600 Celsius fokos égési hőmérsékletet, és a már említett 42-42 százalékos hatásfokot jelenti. Zárt ciklusú (CCGT) gázturbina esetén a hatásfok elérheti a 62-64 százalékot is ennél az osztálynál.

A cég kiemelte, hogy

ez az első amerikai piacra szánt gázturbinája.

A valódi hír viszont nem ez az egy szállítmány, hanem az, hogy mennyi megrendelést nyert el a koreai gyártó. Az ágazatot eddig a GE Vernova, a Siemens Energy és a Mitsubishi hármasa uralta. A Doosan 2019-ben sajátította el a nagy gázturbinák gyártását, és azt állítja magáról, hogy teljes mértékben képesek önállóan leszállítani ezeket a berendezéseket – a német Netz-Trends megjegyezte, hogy ez a gyártó saját állítása.

A Doosan befektetői tájékoztatója szerint a nemrég az Egyesült Államokban kiírt 18 nagyméretű H-osztályú gázturbina-rendelésből hetet a Doosan szerzett meg. A versenytársak hat, négy, illetve egy rendelést vittek el. Vagyis a koreai cég többet nyert, mint bármelyik a három nagy gyártó közül. Ez annak is köszönhető, hogy a gázturbinapiacon nagyon nagy a kereslet, a három nagy gyártó kapacitásai lényegében a 2020-as évtized végéig le vannak foglalva.

Iparági becslések szerint a gázturbinák közül mintegy öt a SpaceXAI-hoz kerül.

Ahhoz a vállalathoz, amely feszített tempóban építi az adatközpontjait. Az ezek ellátásához - hálózati kapacitás hiányában - szükséges árammennyiséget sokszor onsite, tehát az adatközpontok területére épített gázturbinákkal állítják elő.

A Wood Mackenzie szerint a gázturbinák ára 2027 végére kilowattonként 600 dollárra nőhet, ami 2019-hez képest 195 százalékos drágulás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images