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Megtörtént, amitől sokan rettegtek Ukrajnában: teljesen kiszolgáltatottá vált az ország
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Megtörtént, amitől sokan rettegtek Ukrajnában: teljesen kiszolgáltatottá vált az ország

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Ukrajna kifogyott az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszer elfogórakétáiból, ami kiszolgáltatottá teszi az országot az orosz ballisztikusrakéta-támadásokkal szemben - írja a CNN.

A CNN csütörtöki értesülései szerint

a legutóbbi orosz csapás során kilőtt ballisztikus rakéták többségét KIjev a rakétahiány miatt nem tudta megsemmisíteni.

Szerdára virradóan három kijevi erőművet ért találat, és Harkiv energiainfrastruktúrája is célponttá vált Kijevben négyen életüket vesztették, 25-en pedig megsérültek. Az ukrán légierő tájékoztatása alapján a támadás elhárításakor négy ballisztikus rakétát sikerült elfogni, feltehetően az utolsó, még rendelkezésre álló Patriot rakétákkal.

Feltehetően nem ez az első alkalom, hogy Kijev készlete kifogyott,

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig már hónapok óta figyelmeztet a fogyatkozó légvédelmi lőszerekre.

Még augusztusban nyilatkozta a CNN-nek, hogy Ukrajna mindössze az azonnal szükséges mennyiség tizedével rendelkezik. Szeptemberben ugyan bizakodóbb hangot ütött meg, bejelentve, hogy Kijev licencet kap az Egyesült Államoktól a Patriot rakéták gyártására, ám Donald Trump amerikai elnök végül ezt nem erősítette meg, így a gyártási megállapodás nem valósult meg.

A két ország közötti feszültség az elmúlt napokban tovább élesedett. Miközben Moszkva folyamatosan bombázza az ukrán energiainfrastruktúrát, Washington arra szólította fel Kijevet, hogy hagyjon fel az orosz üzemanyag-létesítmények elleni mélységi csapásokkal.

A Fehér Ház nemrég megállapodást kötött a Kremllel az orosz dízelüzemanyag amerikai importjáról.

Zelenszkij árulásnak nevezte a Trump és Putyin közötti alkut, és kijelentette, hogy Ukrajna folytatja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

A Financial Timesnak adott interjújában leszögezte, hogy csak akkor hajlandó felfüggeszteni az energiainfrastruktúrát érő csapásokat, ha cserébe legalább további Patriot elfogórakétákat kap.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok a héten azzal fenyegetőzött, hogy felfüggeszti az európai országok amerikai fegyverbeszerzéseit, valamint az Ukrajnával folytatott hírszerzési együttműködést, amennyiben Kijev nem állítja le az orosz energetikai célpontok elleni támadásokat. A figyelmeztetéseket az amerikai külügy- és védelmi minisztérium a hétvégén küldte el az ukrán és az európai tisztségviselőknek.

Amennyiben Washington valóban befagyasztaná az úgynevezett PURL-mechanizmuson keresztül zajló fegyverszállításokat, az a jövőbeli Patriot-utánpótlást is teljesen ellehetetlenítené.

Az elfogórakéta-hiány mellett Ukrajna a Starshield rendszer váratlan korlátozásával is szembesült a héten. Az Elon Musk-féle SpaceX által üzemeltetett, katonai célú műholdas kommunikációs szolgáltatás kiesése megzavarta a műveleti irányítást, a logisztikát és a sugárhajtású drónok elleni védekezést. Csütörtökre a szolgáltatás részben helyreállt, ám ukrán tisztségviselők jelezték, hogy a nagy sebességű katonai alkalmazásoknál továbbra is akadozások tapasztalhatók.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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