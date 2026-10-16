Megtörtént, amitől sokan rettegtek Ukrajnában: teljesen kiszolgáltatottá vált az ország

A CNN csütörtöki értesülései szerint
a legutóbbi orosz csapás során kilőtt ballisztikus rakéták többségét KIjev a rakétahiány miatt nem tudta megsemmisíteni.
Szerdára virradóan három kijevi erőművet ért találat, és Harkiv energiainfrastruktúrája is célponttá vált Kijevben négyen életüket vesztették, 25-en pedig megsérültek. Az ukrán légierő tájékoztatása alapján a támadás elhárításakor négy ballisztikus rakétát sikerült elfogni, feltehetően az utolsó, még rendelkezésre álló Patriot rakétákkal.
Feltehetően nem ez az első alkalom, hogy Kijev készlete kifogyott,
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig már hónapok óta figyelmeztet a fogyatkozó légvédelmi lőszerekre.
Még augusztusban nyilatkozta a CNN-nek, hogy Ukrajna mindössze az azonnal szükséges mennyiség tizedével rendelkezik. Szeptemberben ugyan bizakodóbb hangot ütött meg, bejelentve, hogy Kijev licencet kap az Egyesült Államoktól a Patriot rakéták gyártására, ám Donald Trump amerikai elnök végül ezt nem erősítette meg, így a gyártási megállapodás nem valósult meg.
A két ország közötti feszültség az elmúlt napokban tovább élesedett. Miközben Moszkva folyamatosan bombázza az ukrán energiainfrastruktúrát, Washington arra szólította fel Kijevet, hogy hagyjon fel az orosz üzemanyag-létesítmények elleni mélységi csapásokkal.
A Fehér Ház nemrég megállapodást kötött a Kremllel az orosz dízelüzemanyag amerikai importjáról.
Zelenszkij árulásnak nevezte a Trump és Putyin közötti alkut, és kijelentette, hogy Ukrajna folytatja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.
A Financial Timesnak adott interjújában leszögezte, hogy csak akkor hajlandó felfüggeszteni az energiainfrastruktúrát érő csapásokat, ha cserébe legalább további Patriot elfogórakétákat kap.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok a héten azzal fenyegetőzött, hogy felfüggeszti az európai országok amerikai fegyverbeszerzéseit, valamint az Ukrajnával folytatott hírszerzési együttműködést, amennyiben Kijev nem állítja le az orosz energetikai célpontok elleni támadásokat. A figyelmeztetéseket az amerikai külügy- és védelmi minisztérium a hétvégén küldte el az ukrán és az európai tisztségviselőknek.
Amennyiben Washington valóban befagyasztaná az úgynevezett PURL-mechanizmuson keresztül zajló fegyverszállításokat, az a jövőbeli Patriot-utánpótlást is teljesen ellehetetlenítené.
Az elfogórakéta-hiány mellett Ukrajna a Starshield rendszer váratlan korlátozásával is szembesült a héten. Az Elon Musk-féle SpaceX által üzemeltetett, katonai célú műholdas kommunikációs szolgáltatás kiesése megzavarta a műveleti irányítást, a logisztikát és a sugárhajtású drónok elleni védekezést. Csütörtökre a szolgáltatás részben helyreállt, ám ukrán tisztségviselők jelezték, hogy a nagy sebességű katonai alkalmazásoknál továbbra is akadozások tapasztalhatók.
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