Napokon belül Budapestre érkezhet Volodimir Zelenszkij: meghívást kapott a magyar kormánytól az ukrán elnök

Meghívást kaptunk. Október 23-án az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulójára szerveznek megemlékezést

- mondta Zsovkva, hozzátéve, hogy

bár tervezik az utat, az ukrán elnök jelenlétét még nem véglegesítették.

A látogatás szimbolikus súllyal bírna, hiszen Zelenszkij részvétele a szovjet elnyomás elleni magyar forradalomról történő megemlékezésen óhatatlanul párhuzamot vonna az orosz-ukrán háborúval. A terv szerint Emmanuel Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke is Budapestre látogat az évforduló alkalmából.

Az Euronews szerint a mai brüsszeli találkozóra Kijev lehetőségként tekint, hogy a két ország diplomáciai közeledése kézzelfogható eredményekkel szolgáljon.

Nagyon bizakodóak vagyunk

- nyilatkozta Zsovkva. Az elnöki kabinetfőnök-helyettes szerint Kijev hálás, amiért Magyarország támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

Az ukrán parlament hétfőn fogadta el a nemzeti kisebbségek oktatási jogait megerősítő törvényt, amelyet Zelenszkij aláírt. A jogszabály célja a kárpátaljai magyarság helyzetét övező, évek óta húzódó vita rendezése.

Az ukrán lépésre válaszul Magyarország visszavonta korábbi kifogásait, így az Európai Unió kedden két újabb csatlakozási fejezetcsoportot nyitott meg Ukrajna számára, a hatból immár négyben folynak a tárgyalások.

Biztosak vagyunk benne, hogy Magyarország álláspontja továbbra is olyan konstruktív marad, mint eddig volt

- vélekedett Zsovkva.

Magyar Péter csütörtökön Brüsszelben történelmi áttörésként értékelte az ukrán kisebbségi törvényt. A magyar kormányfő jelezte, hogy

ősszel a kárpátaljai Beregszászon is találkozhat Zelenszkijjel.

Pénteken Brüsszelben, Zelenszkij és Magyar első hivatalos kétoldalú megbeszélésén az európai integráció lesz az egyik központi téma, de Kijev a kapcsolatok szélesebb körű javításában is érdekelt.

Valóban itt az ideje, hogy leüljünk és beszéljünk

- fogalmazott Zsovkva az Euronews-nak, aki azt is jelezte, hogy az ukrán fél szívesen látná a magyar miniszterelnököt Kijevben, ahol "mindig szívesen látott vendég volt".

Címlapkép forrása: MTI