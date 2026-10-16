Rejtélyes mondatot ejtett el Zelenszkij: "néha ennek kettőnk között kell maradnia"

Lengyelország aktívan segíti Ukrajna légvédelmét, és egy újabb fegyverbeszerzési megállapodás is körvonalazódik a két ország között. Mindez azon a lengyel–ukrán egyeztetésen derült ki, amelyet az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozójának margóján tartottak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a Kyiv Independent cikke szerint. A megbeszélést követően az ukrán államfő elmondta, hogy a közelmúltbeli orosz légitámadások elhárítása során lengyel lőszereket is használtak a kijevi légvédelmi rendszerekben.

Zelenszkij emellett egyéb bizalmas jellegű lengyel segítségnyújtásra is utalt, ám ennek részleteit nem hozta nyilvánosságra.

Néha ennek kettőnk között kell maradnia

- mondta Zelenszkij.

Tusk a szolidaritásáról biztosította Ukrajnát, kijelentve:

Nem vagytok egyedül... számíthattok rám személyesen, Lengyelországra és az EU-ra is.

A lengyel kormányfő hozzátette, hogy brüsszeli tárgyalásai alapján Európa számára elfogadhatatlan minden olyan megoldás, amely Vlagyimir Putyinnak és Oroszországnak kedvezne ebben a háborúban. Zelenszkij megköszönte a lengyel nép és a kormány támogatását, kiemelve, hogy az orosz erők immár a nap 24 órájában támadják Ukrajnát.

Bár a találkozóra akkor került sor, amikor feszültségek pattantak ki Kijev és Washington között, a lengyel–ukrán viszony sem volt felhőtlen az utóbbi hónapokban. Májusban Ukrajna az Ukrán Felkelő Hadseregről nevezte el egyik katonai egységét, mire Karol Nawrocki lengyel elnök megvonta Zelenszkijtől a Fehér Sas-rendet. Ennek ellenére Lengyelország továbbra is Ukrajna egyik legfontosabb stratégiai partnere és fegyverszállítója maradt.

Mindeközben Varsóban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy

Ukrajna 2026 végéig további 125 millió euró értékben kíván lengyel fegyvereket vásárolni,

lengyel kormányhitelből finanszírozva a beszerzést.

Ukrajna jelenleg Lengyelország legnagyobb fegyverexport-piaca, 2025-ben a lengyel hadiipari termelés kétharmadát, 1,68 milliárd euró értékű fegyvert szállítottak Kijevnek. A kereskedelmi célú értékesítéseken felül Lengyelország jelentős mennyiségű haditechnikát – köztük harckocsikat, vadászgépeket és tüzérségi rendszereket – adományozott Ukrajnának.

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