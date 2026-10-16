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Történelmi fordulat a katolikusoknál: lehagyta a fekete kontinens az egyház egykori bölcsőjét
Globál

Történelmi fordulat a katolikusoknál: lehagyta a fekete kontinens az egyház egykori bölcsőjét

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A Vatikán által közzétett legújabb statisztikák szerint a katolikusok száma Afrikában már meghaladta az európai katolikusokét – írja a Reuters.

A Vatikán hírügynöksége, a Fides által készített statisztika szerint 2024 júniusában 1 milliárd 422 millió katolikus vallású élt a Földön. Ez a világ összlakosságának 17,8 százaléka, ami 0,1 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez képest.

2024-ben először az afrikai katolikusok száma megelőzte az egyház bölcsőjének számító Európa katolikusainak számát: az összes katolikus 20,3 százaléka élt Afrikában, 20,2 százaléka pedig Európában.

Az amerikai kontinensen él a katolikusok csaknem fele, 47,7 százaléka, míg Ázsiában 11, Ausztráliában és Óceániában 0,8 százalékuk.

2023 júniusában még a katolikusok 20,4 százaléka élt Európában, 20 százalékuk a fekete kontinensen.

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A Fides 5525 püspököt és 407 421 papot számolt össze, a papok száma öt év alatt első alkalommal nőtt.

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