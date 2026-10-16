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Trump megnevezte a következő katonai célpontot: szupervédett létesítményre mérnének csapást
Globál

Trump megnevezte a következő katonai célpontot: szupervédett létesítményre mérnének csapást

MTI
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Az Egyesült Államok újabb iráni atomlétesítmény megtámadását mérlegeli, de Donald Trump szerint ehhez nincs szükség atomfegyverre – derült ki az amerikai elnök Newsmax televíziónak csütörtök este adott interjújából.

Trump a Csákány-hegy (Pickaxe-mountain) nevű, mélyen a föld alatt kialakított létesítményt említette lehetséges célpontként. Mint mondta, az iráni atomprogram egyes létesítményeit több millió tonnányi szikla védi.

Most a Csákány-hegyet vizsgáljuk. Lehet, hogy ezt is meg kell támadnunk. Ha így döntünk, csapást mérünk rá, és gyorsan megsemmisítjük

– jelentette ki.

A Csákány-hegy a natanzi urándúsító központ közelében található, megerősített föld alatti létesítmény. Trump már korábban is felvetette a létesítmény megtámadásának lehetőségét.

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Az elnök hangsúlyozta, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez, mert ha megszerezné, be is vetné. Az Egyesült Államok részéről ugyanakkor nem tartja szükségesnek atomfegyver alkalmazását.

Nem vetnék be atomfegyvert. Nincs rá szükségünk

– mondta, hozzátéve, hogy amerikai szárazföldi csapatok Iránba küldését sem tartja valószínűnek.

Trumpot a GBU-43/B típusú, rendkívül nagy rombolóerejű hagyományos bomba alkalmazásáról is kérdezték. Az elnök nem árulta el, hogy engedélyezte-e a „minden bombák anyjának” (MOAB) is nevezett fegyver bevetését iráni energetikai és nukleáris létesítmények ellen, arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a MOAB nem atomfegyver.

A háború alakulásáról szólva Trump úgy vélekedett, hogy a harcok hamarosan véget érhetnek. Állítása szerint az iráni vezetés a támadások beszüntetését kérte az Egyesült Államoktól, Washington pedig a folyamatban lévő tárgyalásokra tekintettel eleget tett a kérésnek.

Trump méltatta a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott katonai együttműködést is. Arra a kérdésre azonban, hogy megbízik-e az izraeli kormányfőben, azt válaszolta:

Őszintén szólva senkiben sem bízom. A politika világában senkiben sem bízom.

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