Úgy látszik, bebizonyosodott a sejtés: kiderült, ki adott parancsot Ukrajna elgáncsolására

A Fehér Házból érkezett az utasítás az Ukrajna által harctéri kommunikációra és drónműveletekre használt SpaceX Starshield műholdas rendszer korlátozására - értesült róla a Reuters hírügynökség amerikai és nyugati tisztségviselőktől.

Névtelenséget kérő tisztviselők szerint az amerikai védelmi minisztérium vezetői egyszer csak üzenetet kaptak arról, hogy az ukrán hadsereg számára biztosított Starshield szolgáltatást le kell lassítani.

Az érintettek nem pontosították, hogy a Fehér Házon belül ki hozta meg a döntést.

A Pentagon a Starshield legnagyobb megrendelője, a rendszer a polgári célú Starlink katonai változata.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő cáfolatában azt közölte a Reutersszel, hogy Trump soha nem fogalmazott meg ilyen kérést, a Fehér Ház azonban nem válaszolt arra a kérdésre, hogy más adminisztrációs tisztségviselők adhattak-e ki ilyen utasítást.

A Starshield korlátozását követően az ukrán fél kedden és szerdán a Fehér Ház, az amerikai külügyminisztérium és a Pentagon magas rangú tisztségviselőitől próbált választ kapni. Egy ukrán vezető szerint Kijev végül azt a tájékoztatást kapta, hogy fehér házi döntésről van szó.

Ukrán tisztviselők a héten arról szánoltak be, hogy a katonai célú Starlink-vevőegységek a gyorsan mozgó eszközökre szerelve nem működnek, ami súlyosan befolyásolja az ukrán drónok teljesítményét, mivel azok a fedélzeti navigációhoz erre a rendszerre támaszkodnak. Az ukrán védelmi tárca csütörtöki tájékoztatása szerint a vevőegységek mozgás közben ismét működnek, de csak legfeljebb 160 km/órás sebességig.

A korlátozás aközben érkezett, hogy Donald Trump nyomást gyakorol Kijevre, hogy hagyjon fel az orosz finomítók elleni csapásokkal.

Trump ezeket teszi felelőssé az energiaárak emelkedéséért, ami rontja a Republikánus Párt esélyeit a novemberi félidős választásokon. Szakértők szerint ugyanakkor az energiaárak elszabadulásáért elsősorban az amerikai–izraeli–iráni konfliktus felelős, amely az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokhoz és a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárásához vezetett.

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