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Úgy tűnik, léphet a világ egyik legerősebb országa: megindulhatnak az egységek a Hormuzi-szoros felé
Globál

Úgy tűnik, léphet a világ egyik legerősebb országa: megindulhatnak az egységek a Hormuzi-szoros felé

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A Korean Times jelentése szerint Dél-Korea határozottan fontolgatja, hogy kiterjeszti a kalózellenes tevékenységét a Közel-Kelet környéki vizekre.

Még nem született meg a döntés Szöulban, ugyanakkor komolyan felmerült a javaslat, hogy a távol-keleti ország kiterjeszti a Cshonghae kalózkodásellenes egység működési területét. Konkrétan megnevezték a bővítés irányát is: az Ádeni-öböltől egészen az Ománi-öbölig vetnék be őket, a Hormuzi-szoros bejárata közelében. Ahhoz, hogy az alakulat a rendkívül feszült térségben is tevékenykedhessen, a parlament jóváhagyására van szükség. A kormányzat egy járőrgéppel bővítené is a kalózellenes egységet a térségben, valamint a tevekénység meghosszabbítása is szóba került, a jelenlegi felhatalmazás december 31-ig szól.

A Cshonghae kalózellenes egység számára a terep nem ismeretlen, már 2009 óta Szomália partjainál állomásoznak. Jelenleg egy 4400 tonnás rombolóval, egy helikopterre, három merevtestű felfújható csónakkal igyekeznek a kalóztevékenységek ellen fellépni a térségben ez összesen 320 fős személyzetet jelent. A kormány javaslata alapján egy P-8A Poseidon tengeri járőrgép bevetése lehet reális a megfigyelési hatókör növelése érdekében.

Egyáltalán nem elhanyagolható szempont, hogy az Egyesült Államok vezetése igyekszik nyomást gyakorolni a szövetségeseire, hogy erősítsék a katonai jelenlétüket Irán körül, ezzel támogatva az amerikai katonai beavatkozást.

A téma rendkívül érzékenynek számít Dél-Koreában, mivel az elsődleges veszélyforrásnak továbbra is Észak-Koreát tartják, a világ más részein kifejezetten óvatos szerepet akarnak vállalni. Donald Trump amerikai elnök viszont azt is felvetette, hogy jelentősen csökkentse az amerikai katonai jelenlétet a távol-keleti országban, amennyiben nem érkezik valamilyen támogatás.

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Címlapkép forrása: Republic of Korea Armed Forces via Wikimedia Commons

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