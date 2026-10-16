Újabb országot ért el a diáktüntetések hulláma: több olasz nagyvárosban erőszakba fulladtak a demonstrációk

Rómában füstbombákkal ostromolták az oktatási minisztérium épületét, Torinó utcáin egy papírtankot égettek el a diáktüntetések résztvevői, akiknek több csoportja a rendőrséggel is összecsapott pénteken a több olaszországi várost érintő megmozdulásokon.

A „No Meloni Day” című demonstrációk célja a Giorgia Meloni vezette kormány oktatási reformja elleni tiltakozás volt, de a fiatalok a szerintük megemelkedett lakásbérleti díjak ellen is tüntettek, valamint a megmozdulást a palesztin nép melletti szolidaritási akciónak is szánták.

Többségében gimnazisták és egyetemisták vonultak utcára. A transzparensek többségére az „Iskolára költsetek, ne háborúra!” feliratot írták, más táblákon az „El a kezekkel az oktatástól!” volt olvasható.

A szlogenek egy része a francia rendőröknek szólt a szomszédos országban tüntető diákok elleni fellépésük miatt.

Az északnyugat-olaszországi Torinóban egy kartonpapírból készült tankot égettek el a tanfelügyelőség előtt, majd be akarták venni a prefektúra épületét, amire a rendőrök több alkalommal vízágyúkkal válaszoltak. A rendőrök és a diákok között a tanárok és a szülők vontak kordont a fiatalok védelmében.

Momenti di forte tensione a Torino durante il corteo studentesco: dopo il passaggio davanti alla sede di Intesa San Paolo, la polizia ha utilizzato idranti e lacrimogeni in Piazza Castello, sotto la prefettura, per disperdere i manifestanti. #sciopero #Torino #Cronaca https://t.co/3zQ10HFet1 — LaPresse (@LaPresse_news) October 16, 2026

Torinó polgármestere, Stefano Lo Russo arra szólította fel a tüntetőket, dobják ki soraikból az erőszakos elemeket, miután egyesek Giorgia Meloni, Giuseppe Valditara oktatási miniszter, Guido Crosetto védelmi miniszter és a baloldali Demokrata Párt főtitkára, Elly Schlein fényképét vörös festékkel kenték be, mintha véres volna.

Összecsapások voltak Bolognában is a központi vasútállomásnál. A bolognai egyetem rektori hivatala előtt a hallgatók sátortábort vertek, hogy így tiltakozzanak a magas lakásbérleti díjak miatt.

Rómában a diákok egyszerre több helyszínen tüntettek: a Santa Maria Maggiore pápai bazilika előtt Palesztinát éltették, a Colosseumnál amerikai és izraeli zászlókat égettek el, utcai hulladéktárolókkal torlaszolták el az utcákat, az oktatási minisztérium előtt tiltakozók pedig füstbombákkal, petárdákkal indítottak ostromot, amelynek során összecsaptak a rendőrökkel.

Hasonló tüntetések voltak Nápolyban, Bariban, Firenzében, Veronában és Velencében is.

A diákok október 30-ra újabb országos megmozdulást hirdettek meg.

A Digos terrorellenes nyomozó igazgatóság bejelentette, hogy a térkamerák és más hatósági felvételek segítségével megkezdődött az arcukat eltakaró szélsőséges tüntetők azonosítása.

Európán valóságos diáktüntetés-hullám-söpör végig: Franciaországban már hetek óta tartanak a diákok demonstrációi, amelyek erőszakba fulladtak. Ugyancsak erőszakossá váltak a Belgiumban, Spanyolországban és Albániában kitört diákmegmozdulások.

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