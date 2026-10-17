A lengyel külügyminiszter súlyos bizonyítékokról beszél Oroszország és az Orbán-kormány viszonylatában

A Gazeta Wyborcza című lapnak adott interjúban a lengyel diplomácia irányítója az Oroszország által támogatott európai populista politikai erők működését értékelte. Ennek kapcsán külön kitért az Orbán Viktor vezette előző magyar kormányra, hangsúlyozva, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján Szijjártó Péter alárendelt szerepben egyeztetett az orosz külügyminiszterrel.
Sikorski nyilatkozata különösen annak fényében figyelemreméltó, hogy Szijjártó és Lavrov egyenlőtlen viszonya a 2026-os országgyűlési választási kampány véghajrájában került a hazai közvélemény érdeklődésének középpontjába.
Noha az idei kampányban kiszivárgott hangfelvételek széles körben ismertté váltak, a lengyel külügyminiszter jelzése új megvilágításba helyezi az ügyet.
Az oroszok támogatták és szorosan együttműködtek Orbán Viktor magyar kormányával.
Erre bizonyítékaink vannak átutalások és felvételek formájában,
amelyek alapján egykori magyar kollégám, Szijjártó Péter úgy beszél Szergej Lavrovhoz, mintha egy kisiskolás volna vagy legalábbis az orosz külügyminiszter alvállalkozója - mondta a lapnak a lengyel külügyi vezér, aki az interjúban nem részletezi az átutalások szereplőit, összegét vagy célját.
A banki átutalásokra vonatkozó kijelentés teljesen új elem, ami arra utalhat, hogy Varsó további, eddig nem publikált bizonyítékok birtokában van.
Az interjú további lényeges elemei:
Radosław Sikorski Moszkva céljának a Nyugat egységének megtörését tartja. Ebben szerinte szerepet játszanak azok az európai – köztük lengyel – politikusok, akik orosz narratívákat terjesztenek. Példaként említi, amikor a Lengyelországba berepülő orosz rakétákért vagy drónokért azonnal Ukrajnát teszik felelőssé.
Növekvő orosz hibrid fenyegetésről beszél, de különválasztja ezt egy katonai invázió veszélyétől. Állítása szerint Lengyelországban szinte hetente történik támadás: gyújtogatások, szabotázsakciók, kibertámadások, illetve drón- és rakétaincidensek. Ugyanakkor azt mondja: jelenleg nem látnak orosz inváziós előkészületeket, és a NATO-országok elleni nagyobb katonai művelet előkészületeit jó előre észlelnék.
Oroszország gyengébbnek bizonyult a vártnál, de felpörgött a hadiipara. Sikorski szerint az orosz haderőt leköti Ukrajna, a front lényegében áll, Moszkva viszont havonta 100–120 ballisztikus és cirkálórakétát gyárt. Úgy látja, Oroszország a háborús tapasztalatok alapján új típusú hadsereget épít, és bizonyos területeken gyorsabban modernizál, mint a Nyugat.
Európának szerinte fel kell hagynia a békeidőben látott gondolkodással. Gyorsabb hadiipari fejlesztést, korszerű fegyvereket, óvóhelyeket és lakossági riasztórendszereket sürget. A lengyel elnököt azért is támadja, mert szerinte akadályozta az uniós SAFE-programból a lengyel hadiiparnak elérhető 44 milliárd euró felhasználását.
Bírálja az Oroszország elleni szankciók amerikai lazítását. Az interjúban említett, orosz dízel amerikai importját lehetővé tevő döntéssel kapcsolatban azt mondja: minden szankciós rés elégedetlenséget vált ki Varsóban. Az Egyesült Államoktól különösen a háború finanszírozását korlátozó intézkedések fenntartását várja.
Az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás szerinte már jelentősen visszaesett, a fegyverekért Európa fizet.
Lengyelország mintegy 25 ezer ukrajnai Starlink-terminál használatát finanszírozza. Sikorski ezért megfelelő szolgáltatást és hiteles magyarázatot követel a minőségromlásról szóló hírekre.
Az ukrajnai választások ügyében oroszországi választást is javasol. Nemzetközi megfigyelés mellett, ugyanazon a napon tartana elnökválasztást mindkét országban. Felidézi: Volodimir Zelenszkij a választás megrendezéséhez 60 napos harcszünetet kér, míg az orosz fél csak a választás napjára ajánlott tűzszünetet, amit abszurdnak nevez.
Varsó egyszerre akar szoros amerikai szövetséget és önálló politikai mozgásteret. Sikorski üdvözli Lengyelország teljes G20-tagságának amerikai támogatását, és egy második állandó amerikai bázist is szeretne. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartaná, ha Washington a lengyel kormány összetételéhez kötne szövetségesi döntéseket, vagy beavatkozna a lengyel választásokba.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Radek Pietruszka
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