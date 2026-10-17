Az ukrán fenyegetés miatt leálltak a legnagyobb repülőterek az orosz fővárosban

Az orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség (Roszaviacija) október 16-án késő este közölte, hogy
Moszkva négy nagy repülőteréből három – Vnukovo, Domogyedovo és Zsukovszkij – biztonsági okokból felfüggeszti működését.
A seremetyjevói repülőtéren a hatóságok kezdetben nem jelentettek korlátozásokat, ám a Flightradar24 légi közlekedési adatai ott is jelentős fennakadásokat mutattak. A szakportál adatai szerint a seremetyjevói légikikötő jelenleg a világ ötödik leginkább érintett repülőtere, ahol súlyos fennakadásokat regisztrálnak. A Roszaviacija végül hajnali két óra körül erre a repülőtérre is kiterjesztette a korlátozásokat.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint október 17-én hajnali fél kettőig közel 30 drónt fogtak el a főváros térségében. A városvezető korábban azt állította, hogy október 13. és 15. között csaknem 500 ukrán drónt, a rákövetkező éjszaka pedig további mintegy százat lőttek le Moszkva felett. Az orosz közlekedési minisztérium bejelentette, hogy a kialakult helyzet miatt pótlólagos személyzetet vezényelnek a fővárosi repülőterekre.
A légtérkorlátozások sorozata egybeesik azzal, hogy Zelenszkij október 15-én bejelentette, Ukrajna többé nem tartja vissza magát az orosz olajfinomítók elleni támadásoktól. Kijev korábban három napra felfüggesztette az ilyen csapásokat, hogy eleget tegyen Donald Trump amerikai elnök követelésének, aki egyoldalúan energetikai tűzszünetet hirdetett Kijev és Moszkva között. Trump azzal érvelt, hogy a finomítók elleni ukrán csapások világszerte felhajtják az olaj- és dízelárakat.
A szünet ideje alatt azonban Oroszország nagyszabású támadásokkal sújtotta az ukrán városokat és az energetikai infrastruktúrát. Zelenszkij ezt követően lezártnak nyilvánította a moratóriumot, kijelentve, hogy a szünetnek vége.
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