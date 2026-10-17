Csatatérré változott az európai nagyváros főtere, rendőrökkel csaptak össze a tüntetők

Az utcai harc órákig tartott: a hatóságok vízágyúval és könnygázzal próbálták kiszorítani a dóm előtti térről a tüntetőket, akik kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket.
A korábban gyalogosokkal, turistákkal teli teret evakuálták, és még az esti órákban is zárva volt.
Az összecsapások a Dóm térhez közeli utcákra is átterjedtek.
Tüntetők csoportjai barikádokat emeltek az utcai terelőkordonokkal, társaik a teret övező árkádfolyosókat és a II. Viktor Emánuelről elnevezett galériát akarták elfoglalni, ahonnan gumibotos rohamrendőrosztag távolította el őket.
A tüntetők a tér közepén álló II. Viktor Emánuel-szobor talapzatára is felmásztak, és szemétkupacokat képeztek, amiket meggyújtottak.
A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésű országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.
A Milánó utcáin végigvonuló menetet ifjúsági szervezetek vezették.
A menetből kiváló, teljesen feketébe öltözött tüntetők csoportjai, miközben támadást indítottak a rendőrök ellen, kirakatokat törtek be, buszmegállókat vertek szét, az utcai teraszok székeit és asztalait dobálták.
Giuseppe Sala milánói polgármester azt hangoztatta, hogy "a tüntetés indokai teljesen érthetőek, a hatóságokkal szembeni erőszak és a város pusztítása viszont elfogadhatatlan".
Giorgia Meloni kormányfő a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben azt emelte ki, hogy nagy tisztelettel tekint az olaszországi utcákon békésen tüntetőkre,
de nem lehet elhallgatni, ami a tereken (...) a vandálok, kihasználva a megmozdulásokat, káoszt terjesztenek, megtámadják a biztonságot garantálókat, és egész városokat ejtenek túszul.
"A tüntetés jog. Nem számít jognak városaink tűzzel, vassal történő pusztítása" - írta az olasz kormányfő.
Meloni a balközép ellenzéket arra kérte, foglaljon "egyértelmű" állást, tétovázás nélkül ítélje el az erőszakot, és "tegyen jól érthető felhívást annak érdekében, hogy minden megmozdulás békés legyen. Minden késedelem igazolás, a csendes (beleegyezés) elfogadhatatlan".
Szombat délután Bolognában, a város központi pályaudvara előtt fiatalok kövekkel támadtak rendőrökre, akik vízágyúval válaszoltak, és Torinóban is összecsapásokra került sor.
Maurizio Landini, a CGIL főtitkára november 20-ára általános sztrájkot hirdetett meg a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány "alternatívája megépítésére".
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