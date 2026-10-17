Egyetlen lépéssel átrendezte Amerika az erőviszonyokat: új katonai szövetség formálódik a szuperhatalom árnyékában

A 21. században egyre inkább az indo-csendes-óceáni térség válik a globális versenyfutás elsődleges színterévé, ahol szinte minden szem az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségekre szegeződik. A háttérben azonban a regionális szereplők sem pihennek és várják, hogy majd a nagyhatalmak közötti rivalizálás egyértelműen eredményre vezessen, hanem az érdekeiknek megfelelően igyekeznek alakítani a saját védelmi-biztonsági hálózatukat. Ez egyáltalán nem elhanyagolható körülmény, mivel egy éles helyzetben akár az is dönthet, hogy a regionális szereplők hogyan viselkednek. A mozgolódás arra utal, hogy lassan létrejöhet egy védelmi tengely, de még igencsak sok a buktató az elképzelésben.

Problémás helyzet

Japán korábban büszkén viselhette a világ második legnagyobb gazdasága címet, mára azonban ezt a pozíciót átvette tőle a szomszédos rivális, Kína. Önmagában ez a helyzet jelentősen befolyásolta a távol-keleti erőviszonyokat, ám ennél is jelentősebb, hogy Pekingben a kereskedelemre épített erő mellett a hadsereget is drámai mértékben felfejlesztették. Ma már van saját építésű repülőgép-hordozójuk, ötödik generációs vadászgépük, számos olyan haditechnikai megoldásuk, amire világszerte számos katonai hatalom irigykedve néz. Itt nem is akarnak megállni, gőzerővel épül a negyedik, minden jel szerint a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, szinte naponta tűnnek fel az égen tesztelés közben a hatodik generációs vadászgépek prototípusai, egyre-másra bukkannak fel a drónos megoldások, és a mesterséges intelligencia terén elért fejlődést sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez a tempó arra utal, hogy

Kína nem állna meg a regionális ambícióknál, globális szinten is vezető szerepre tör.

A close-up footage of the new Chinese Chengdu J-36 sixth-generation combat aircraft descending to land somewhere in China. The airframe possesses the serial number — Status-6 (@Archer83Able) September 22, 2026

Nyilvánvalóan ez alaposan felbolygatja a világpolitikát, amit Tokióban sem szemlélnének tétlenül.

Ugyanakkor a szigetország több szempontból is kényes helyzetben van:

2025 vége óta mélypontra süllyedt a kapcsolata Kínával, mivel Takaicsi Szanae miniszterelnök egy esetleges katonai fellépésről beszélt, ha Tajvant támadás érné. Peking ezt rendkívül zokon vette, úgy vélik, hogy ezzel beleavatkoznak a belügyeibe, mivel a vitatott sziget területét magáénak követeli. Megoldást az jelenthetne, ha a japán kormányfő visszavonná a kijelentését, de erre egyelőre nem mutatkozik szándék. Általános várakozás, hogy a helyzet a közeljövőben nem is fog javulni szignifikánsan, mivel jövőre újra döntenek Pekingben az ország vezetőjének személyéről a következő ciklusra, és az engedékenység a gyengeség jelének tűnhetne.

Az Egyesült Államok izolacionista politikája a szigetországot is érzékenyen érinti, mivel a második világháborút követően szinte alapvetésnek számított, hogy a térségben állomásozó amerikai katonák garantálják a biztonságot. Donald Trump elnök viszont látványosan szakított ezzel a szemlélettel, és azt követeli, hogy Washington szövetségesei fordítsanak jóval nagyobb összeget a védelemre. Ez eddig rendben is lenne Tokió szempontjából, hiszen a puszta racionalitás is azt diktálta, hogy a híresen pacifista állásponttal szakítsanak, de azok a felvetések annál rosszabbul érintik, hogy csökkentsék az amerikai katonák jelenlétét az okinavai támaszponton.

Ez eddig rendben is lenne Tokió szempontjából, hiszen a puszta racionalitás is azt diktálta, hogy a híresen pacifista állásponttal szakítsanak, de azok a felvetések annál rosszabbul érintik, hogy A védelmi kiadások erőteljes növelését úgy kell megugrani, hogy közben Tokió aggasztó gazdasági problémákkal küzd, az idén többször is radikálisan be kellett avatkozni a jen védelme érdekében. Közben az sem elhanyagolható, hogy az elöregedés egyáltalán nem lassít, a lakosság egyre nagyobb százaléka 65 év feletti, jelenleg körülbelül 30 százalékos a ráta.

az idén többször is radikálisan be kellett avatkozni a jen védelme érdekében. Közben az sem elhanyagolható, hogy az elöregedés egyáltalán nem lassít, a lakosság egyre nagyobb százaléka 65 év feletti, jelenleg körülbelül 30 százalékos a ráta. Más térségi feszültséggócok sem szűntek meg, Tokiónak súlyosodó vitája van Oroszországgal a Kuril-szigetek egy részének ellenőrzése miatt, miközben Észak-Korea továbbra is komoly fenyegetést jelent a Távol-Keleten.

A Chinese diplomat threatened to cut off the Japanese Prime Minister's head China's Consul General in Osaka, Xue Jiang, wrote on X that he would — Visegrád 24 (@visegrad24) November 11, 2025

Ebben a helyzetben – a már említett fegyverkezésen túl – Japán igyekszik a középhatalmi pozícióját megerősíteni szövetségi kapcsolatok keresésével. Kézenfekvő, hogy az egyik legfontosabb partnere a szomszédos Tajvan – bár a fenti példák alapján ezt rendkívül óvatosan kell kezelnie –, valamint a nagyon hasonló helyzetben lévő Dél-Korea, bár utóbbival az évszázadok óta tartó rivalizálás beárnyékolja a közeledést. Opció ezen felül még a Fülöp-szigetek, ám a szigetország gazdaságilag alaposan le van maradva, a felzárkózás még hosszú évtizedeket vehet igénybe. Reménykeltő ugyanakkor, hogy Manila szintén Kínát jelöli meg a legnagyobb fenyegetésnek, kifejezetten a dél-kínai-tengeri területi viták miatt, és keresi ebben a potenciális partnereket. Kína felemelkedése ugyanakkor már nem kizárólag a Távol-Keleten jelent biztonsági / szuverenitási kihívást, ezért

Japán céljaihoz nagyobb régióban kereshet potenciális partnereket, vagy akár egyenesen szövetségeseket is.

Az elmúlt időszak látványosan bizonyította, hogy az egyik legfontosabb védelmi-biztonsági kapcsolatot Ausztrália jelentheti a jövőben.

Formálódó szövetség

2026 augusztusában Koizumi Sindzsiro japán védelmi miniszter Canberrába utazott, ahol Richard Charles kollégájával tárgyaltak. A nagyjából egy órás megbeszélést követően kijelentették, hogy az eddigieknél is szorosabbra szeretnék fűzni az együttműködést a két ország között. A legfontosabb döntések és bejelentések a következő témakörökben születtek:

A két ország a közös lézer- és rakétafejlesztési programjában számolt be „nagy előrelépésről”. Kiemelték a Boobook nagy energiájú lézer terepi eredményeit, amelyet szárazföldi és tengeri alkalmazásra terveztek, és a várakozások szerint „nagyobb védelmet és helyzetfelismerést kínál a lézer optikai úton történő beérkező fenyegetések észlelésével”.

számolt be „nagy előrelépésről”. Kiemelték a Boobook nagy energiájú lézer terepi eredményeit, amelyet szárazföldi és tengeri alkalmazásra terveztek, és a várakozások szerint „nagyobb védelmet és helyzetfelismerést kínál a lézer optikai úton történő beérkező fenyegetések észlelésével”. A közös fejlesztések tesztjei ausztrál földön lesznek, különös tekintettel a rakétákra. Bár itt nem fűztek különösebb magyarázatot a döntéshez, a feljebb vázolt geopolitikai aggályok miatt a lépés érthető, Tokió kevesebb kockázatot szeretne vállalni a hazai kilövésekkel, mivel ez azonnal Kína haragjával járhat a földrajzi közelség miatt. Ausztrália hatalmas területei jóval nagyobb terepet biztosítanak a nagyobb hatótávolságú fegyverek kipróbálására is, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek az elrettentés szempontjából. Az első, hajóelleni rakéták tesztjét 2023-ban végezték, tavaly pedig újabb gyakorlatok voltak.

Ausztrália hatalmas területei jóval nagyobb terepet biztosítanak a nagyobb hatótávolságú fegyverek kipróbálására is, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek az elrettentés szempontjából. Az első, hajóelleni rakéták tesztjét 2023-ban végezték, tavaly pedig újabb gyakorlatok voltak. Ausztrália 2026 tavaszán jelentette be, hogy elkötelezte magát Mogami-osztályú fregattok beszerzése mellett, méghozzá saját építésben, további fejlesztésekkel. A Lowy Institute elemzése szerint Canberra számára lehetnek nehézségek az elképzelés szempontjából, például a minisztériumi szintű szoros együttműködés tekintetében. Azt kiemelik, ha ez sikeres lesz, akkor példaértékű lehet a jövőbeli közös fejlesztési programok számára. Marles az augusztusi találkozó során ár arról beszélt, hogy „jó úton haladnak” afelé, hogy az első fregatt már az évtized végén az ország haditengerészetének szolgálatába álljon.

Japan and Australia agreed to deepen defence cooperation, with Japan planning to test hypersonic and other standoff missiles at Australian ranges over the next decade. The countries will also develop a laser-based system to detect threats, strengthening their military cooperation amid concerns over China. Source: Japan Today — Clash Report (@clashreport) August 18, 2026

A középhatalmak közötti gyorsan szorosodó kapcsolatot jól jellemzi, hogy a védelmi miniszterek fél éven belül második alkalommal is találkoztak. Mindez azt jelenti, hogy az eddigi „kvázi” jellegű együttműködésről egyre inkább a valódi szövetségesi állapot felé haladnak. A National Security College tanulmánya szerint

a gyorsan épülő kötelékek mellett nincsenek kötelező érvényű szerződések, ami valamelyest korlátozhatja a kilátásokat Canberra és Tokió közeledésében.

A célszerű megoldást is felvázolták azzal, hogy a kormányok közötti nyitottságot kihasználva most kellene ezt a hiányosságot pótolni, ezzel pedig hosszú távon is elkötelezni az országokat egymás mellett.

A helyzet geopolitikai szempontból Ausztrália számára is hasonló, mint Japánnak – a kontinensnyi ország aggódva figyeli a kínai befolyás rohamos növekedését, miközben az Egyesült Államok egyre kevésbé tűnik megbízható partnernek, ez igaz volt már az iráni háborút megelőző időszakra is. Az instabilitást jelzi a háromoldalú AUKUS helyzete is, amely már többször került veszélybe, elsősorban Washington bizonytalansága miatt. Az Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodását sokat túlméretezettnek vélik, ez különösen az tengeralattjáró-építő ipari kapacitások korlátok fényében okozhat problémát. A korábbi fennakadásokat 2026 őszére, az ötödik évfordulóra sikerül kiküszöbölni, az amerikai adminisztráció egyik fontos vezetője, Eldbridge Colby hadügyminiszter-helyettes hangzatos nyilatkozatokban erősíti meg, hogy „teljes gőzzel haladnak előre”.

Canberra másik komoly fejtörését Kína terjeszkedése okozza. Peking befolyásának növekedése nem áll meg a Dél-kínai-tenger térségében, egyre inkább a teljes indo-csendes-óceáni térségre hatás gyakorol, visszatérően a kisebb szigetországokban vetik meg a lábukat különböző szerződések és megállapodásokon keresztül, ezzel pedig megjelenhetnek a „rendfenntartó erők” a területen. Ennél direktebb módon jelentenek fenyegetést a feltűnő kémhajók, a kiberbiztonsági fenyegetések és az aggodalom, hogy Peking a választásokba is beleavatkozik, hogy számára kedvező erőket juttasson vezetői pozícióba. A legkonkrétabb fenyegetést az jelentette, amikor

2025-ben kínai hadihajók tartottak hadgyakorlatot a Tasmán-tengeren.

A globális bizalmatlanság hatására akár szélesebb szövetségre is lehetőség mutatkozik, Koziumi például már felvetette a lehetőségét, hogy egy háromoldalú megállapodás jöjjön létre Dél-Korea csatlakozásával. Szöul a fentiekhez nagyon hasonló kihívásokkal néz szembe, szintén az Egyesült Államok instabil külpolitikája következtében. A koncepció emlékeztet a korábbi, még Joe Biden amerikai elnök kormánya idején felvetődött ötlethez, amely egy védelmi-biztonsági szövetség felállítását fontolgatta Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok részvételével. Később Isiba Sigeru korábbi japán miniszterelnök intézményesítette volna a kezdeményezést amolyan „ázsiai NATO” jelleggel, de ez számos geopolitikai nehézség (alkotmányos problémák, ütközés egyes esetleges résztvevők regionális érdekeivel stb.) miatt végül elakadni látszott. Donald Trump amerikai elnök persze egészen érdekes álláspontot oszt meg a helyzetről:

Trump: I'm preventing, on a constant basis, a war between South Korea and North Korea, and Japan and North Korea, and China and Taiwan, and numerous other hotspots which have not been involved in wars only because of a gentleman known as President Donald J. Trump of the U.S.A. https://t.co/6aBGL16dYO — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

A mostani felvetés azt követően lett kifejezetten aktuális, hogy 2026 augusztusában Washington váratlanul bejelentette, hogy drasztikusan visszafogja a közös amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlatot. A magyarázat az volt, hogy Trump igyekezett a szomszédos Észak-Korea vezetőjével, Kim Dzsongunnal egy találkozót összehozni, ám a jelek szerint a diplomáciai manőver kettős vereséget jelent a Fehér Ház számára: semmi jele annak, hogy a diktatúra első embere nyitott lenne a találkozóra az amerikai elnökkel, miközben egy fontos szövetségesnél játszotta el a bizalmat. A japán védelmi minisztere ugyanakkor továbbra is hangsúlyozta a nyugati nagyhatalom fontos szerepét:

Mivel Japán a háború utáni korszak legsúlyosabb és legbonyolultabb biztonsági környezetével néz szembe, Japán, az Egyesült Államok és Dél-Korea közötti együttműködés kritikus fontosságú a régió békéje és stabilitása szempontjából

– mondta.

Egy negyedik potenciális partner Új-Zéland lehet, a szigetország régóta fontolgatja, hogy erősíti a haditengerészetét, Tokió pedig igyekszik a hadihajóit eladni. Bár előzetesen voltak arra tervek, hogy az augusztusi találkozón is jelen lesz már az ország védelmi minisztere, ez végül belpolitikai viták miatt meghiúsult, Chris Penk tárcavezető távozni kényszerült a pozíciójából. Koziumi a találkozó után Indiába utazott, hogy a világ legnépesebb országával szorosabb védelmi kapcsolatot alakítson ki, Újdelhi szintén potenciális bővülési irányt jelent, bár ez már érzékenyebb területet jelent a felek számára.

BREAKING: The Chinese Navy suddenly started live-fire drills in the Tasman Sea, 400 miles off Sydney, Australia. Several commercial flights had to suddenly change course mid-air. The Chinese Navy is starting to operate further and further away from Chinese waters https://t.co/BcApvl7XOi — Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2025

Egy nagyobb, erősebb regionális védelmi-biztonsági szövetségnek az alapjai megvannak az indo-csendes-óceáni térségben, ugyanakkor kérdéses a megvalósítás. A legszorosabb kapcsolat eddig Japán és Ausztrália között jött létre, de ez sem lépett még az erős intézményesítettség útjára, ami kulcsfontosságú lenne a stabil és hosszú távú együttműködés kialakításához. Ebben az esetben akár szélesebb szerveződés is létre lehetne hozni, olyan új tagokkal, mint Dél-Korea. A legfontosabb kérdést egyértelműen az Egyesült Államok szerepvállalása és Kína esetleges reakciója jelenti, ezért rendkívül óvatosan kell meghatározni a célokat, hogy ezzel ne vívják ki túlzottan Peking haragját, mivel egy eldurvuló helyzetben könnyen súlyos következményekkel nézhetnek szembe. Amerika továbbra sem megkerülhető szereplő a térség biztonsági mátrixában, ám láthatóan

lassan elkezdenek felkészülni a középhatalmak a lehetőségre, hogy Washington visszaszorul, ami teljesen felforgatja az erőviszonyokat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 15. Váratlan helyen bukkant fel a keleti nagyhatalom repülőgép-hordozója: riasztották a vadászgépeket

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