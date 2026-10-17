Fordulat jön az időjárásban: ekkor érkezhet a várva várt eső Magyarországra

A legfrissebb meteorológiai modellek szerint a jövő hét folyamán nyugat, délnyugat felől ciklonális rendszer húzódik a térség fölé.

Ennek hatására szerdán és csütörtökön az ország több pontján is várható eső, illetve zápor.



Bár a légköri folyamatok kedvező fordulatot jeleznek, a csapadék területi eloszlását és pontos mennyiségét jelenleg még bizonytalanság övezi - írják.

A várható esőzés különösen a mezőgazdaság számára lenne meghatározó. Az elmúlt hétvégi csapadék hatására a talaj legfelső rétegei ugyan már átnedvesedtek, a mélyebben fekvő részek azonban továbbra is rendkívül szárazak. Ahhoz, hogy az aszályhelyzet érdemben és tartósan javuljon, további kiadós mennyiségű esőre van szükség. Amennyiben a jelenlegi előrejelzések beigazolódnak, a jövő heti időjárás jelentősen hozzájárulhat a talaj nedvességtartalmának rendeződéséhez.

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