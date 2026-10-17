11°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS A bérlakásprogramnál a matek után kezdődik a nehezebb feladat
Fordulat jön az időjárásban: ekkor érkezhet a várva várt eső Magyarországra
Globál

Fordulat jön az időjárásban: ekkor érkezhet a várva várt eső Magyarországra

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A szárazabb napokat követően a jövő hét közepén, szerdán és csütörtökön ismét kiterjedt csapadék érkezhet hazánkba. Bár az eső pontos mennyisége egyelőre bizonytalan, a várható csapadék létfontosságú lenne a mélyebb talajrétegek regenerálódásához és az aszály enyhítéséhez - számolt be az Időkép.

A legfrissebb meteorológiai modellek szerint a jövő hét folyamán nyugat, délnyugat felől ciklonális rendszer húzódik a térség fölé.

Ennek hatására szerdán és csütörtökön az ország több pontján is várható eső, illetve zápor.

Bár a légköri folyamatok kedvező fordulatot jeleznek, a csapadék területi eloszlását és pontos mennyiségét jelenleg még bizonytalanság övezi - írják.

A várható esőzés különösen a mezőgazdaság számára lenne meghatározó. Az elmúlt hétvégi csapadék hatására a talaj legfelső rétegei ugyan már átnedvesedtek, a mélyebben fekvő részek azonban továbbra is rendkívül szárazak. Ahhoz, hogy az aszályhelyzet érdemben és tartósan javuljon, további kiadós mennyiségű esőre van szükség. Amennyiben a jelenlegi előrejelzések beigazolódnak, a jövő heti időjárás jelentősen hozzájárulhat a talaj nedvességtartalmának rendeződéséhez.

Még több Globál

Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: Trump visszakozott az Oroszországot sújtó kemény szankcióktól

Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról

Egy elnökválasztáson múlhat, hogy megmenekül-e a világ legnagyobb esőerdője

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Ennyi gond egyszerre még nem nagyon volt a világban - Aggódnunk kellene?
Megremegett a tőzsdén az AI-sztori - Van ok az aggodalomra?
Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility