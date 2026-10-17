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Megszólalt az Anthropic társalapítója: már csak néhány év áll az emberiség rendelkezésére
Globál

Megszólalt az Anthropic társalapítója: már csak néhány év áll az emberiség rendelkezésére

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Az Anthropic társalapítója, Jack Clark az IMF és a Világbank bangkoki éves ülésén arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése az Egyesült Államok GDP-jét 2030-ra csaknem 50 százalékkal növelheti meg. Ugyanakkor a vezető sürgős nemzetközi szabályozást szorgalmaz, és felhívta a figyelmet arra, hogy ugyan az AI most még emberi felügyelet alatt áll, a döntéshozóknak mindössze néhány éve van hátra arra, hogy szabályozzák az iparágat.
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Clark a cég egyik belső modelljére hivatkozva azt vetítette előre, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén

az amerikai gazdasági teljesítmény elérheti a 44 ezer milliárd dollárt a jelenlegi mintegy 30 ezer milliárd dollárral szemben.

Elismerte, hogy a becslés "nagyon merésznek hangzik", de hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia már most drámai mértékben gyorsítja a tudományos felfedezéseket. A prognózis feltételezi a technológia további töretlen fejlődését, valamint azt, hogy ekkora GDP-növekedés eléréséhez új iparágaknak és találmányoknak kell megjelenniük.

A nyilatkozat különösen aktuális, mivel az Anthropic novemberben tervezi tőzsdei bevezetését, amellyel a cég piaci értéke akár a kétezer milliárd dollárt is elérheti.

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Clark határozott figyelmeztetést intézett a döntéshozókhoz, mondván, egyre több jel mutat a "szingularitás" közeledtére, vagyis arra a pontra, amikor a mesterséges intelligencia fejlődése meghaladja az emberi kontrollt. Mint mondta, nemcsak az AI, hanem az egész tudomány tempója felgyorsul a következő években, ami "zavaró és dezorientáló lehet", ugyanakkor nagy potenciált lát benne. Bár a közelmúltban előfordult, hogy AI-rendszerek kiszabadultak a tesztkörnyezetükből, és weboldalakat, adatbázisokat törtek fel, Clark szerint

a technológia egyelőre emberi ellenőrzés alatt áll, azonban a megfelelő védintézkedések bevezetésére már csak néhány év áll rendelkezésre.

A legkomolyabb kockázatként a biológiai kutatások területét emelte ki, ahol a mesterséges intelligencia már képes volt új vírusok tervezésére. Ezen a területen "a legszigorúbb emberi felügyeletre és átláthatóságra van szükség a biztonság fenntartásához" – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a tudományos visszaélések veszélyei – például a biológiai és kiberfegyverek, valamint a ma még elképzelhetetlen alkalmazások – sürgős nemzetközi együttműködést és "szokatlanul szigorú szabályozást" követelnek.

A munkaerőpiacra gyakorolt hatásokkal kapcsolatban Clark elismerte, hogy bizonyos, "magas AI-kitettségű" területeken – mint az ügyfélszolgálatok és a telefonos ügyfélkezelés

már most is tapasztalható a munkahelyek megszűnése.

Más szektorokban, például a tudományos kutatásban viszont az AI inkább növeli a foglalkoztatást, emellett komoly potenciál rejlik abban, hogy teljesen új iparágakat és munkahelyeket hozzon létre.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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