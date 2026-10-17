Az orvosok szombat reggeli tájékoztatása szerint a legfrissebb vérvizsgálatok és mellkasi képalkotó vizsgálatok alapján
a pápa állapota lehetővé teszi a hazatérést, és képes önállóan ellátni mindennapi teendőit.
Leó pápa kedden esett át a beavatkozáson, amelynek során eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét. A kórház elhagyásakor megállt elbeszélgetni egy Varvara nevű, 13 éves ukrán kislánnyal, akit szintén rákbetegséggel kezelnek Olaszországban.
Az egyházfőnél tüdő-adenokarcinómát, a tüdőrák leggyakoribb típusát diagnosztizálták. A hír megdöbbenést keltett, hiszen a 2025 májusában megválasztott Leó pápát kifejezetten fiatalos és energikus vezetőként ismerik. Orvosai szerint a műtét sikeres és szövődménymentes volt, ugyanakkor a daganat méretéről, valamint az esetleges nyirokcsomó-érintettségről egyelőre nem közöltek részleteket, pedig ezek a kórlefolyás és a kilátások szempontjából döntő tényezők.
A Vatikán pénteken jelezte, hogy a feszes munkatempójáról ismert egyházfő továbbra is tartani kívánja a vállalt programjait. Ennek jeleként Leó pápa még pénteken telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és tűzszünetet sürgetett, hogy az alapvető segélyszállítmányok eljuthassanak az orosz megszállás alatt álló ukrajnai Oleskibe.
A pápa vasárnap déli tizenkét órakor tartja első nyilvános szereplését a műtét óta: a hagyományos heti imádságot vezeti majd a zarándokok előtt a Szent Péter téren.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Maria Grazia Picciarella/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Négy nappal a műtétje után elhagyta a kórházat Leó pápa
Visszatért a Vatikánba.
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