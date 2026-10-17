Összeálltak Putyin erői Európa legerősebb hatalmában – Nagy ütést kapott a kormány, sikerülhet áttörni a tűzfalat?

Kisebb koalíciós válságot okozott a munkaügyi miniszter távozása
Bärbel Bas, aki Friedrich Merz kormányának munkaügyi minisztere, egyben a kisebbik koalíciós partner, a Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) női társelnöke volt, hétfőn váratlanul egy levélben tudatta pártja vezetőségével, hogy mindkét posztjáról lemond.
Mostohalányom halála után rájöttem, időre van szükségem a gyász feldolgozásához. Ezen felül sajnálatos módon azt kell megállapítanom, hogy a velem szembeni nyilvános támadások – sajnos a koalíciós partner soraiból is – ebben a számomra személyesen nehéz időszakban tovább fokozódtak
– fogalmazott hétfőn megjelent lemondólevelében Bas.
A kormánykoalícióban a hullámokat nem is annyira maga a lemondás verte, hanem az, hogy a volt miniszter nyíltan bírálta Merz kancellár pártját, a CDU-t, mint amelyik folyamatos támadásokat intézett ellene, ráadásul egy magánéletileg nehéz időszakában.
Lars Klingbeil, a másik szociáldemokrata társelnök, egyben pénzügyminiszter és alkancellár Bas lépése után úgy reagált az ellene irányuló, a kereszténydemokrata párt soraiból érkező támadásokra, hogy „ilyet nem illik tenni”. Klingbeil azt is bejelentette, hogy nemcsak új női társelnököt fognak választani, hanem az SPD teljes vezetése lemond, és az év végén tisztújítás lesz.
Manuela Schwesig, Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartomány szociáldemokrata miniszterelnöke még keményebben fogalmazott:
A CDU támadásai – amelyek annak ellenére történtek, hogy [Bas] nehéz személyes helyzetben volt – embertelenek és könyörtelenek voltak
– írta az X-en.
Schwesig pozíciója most különösen erős az SPD-n belül, hiszen bár pártja csak második lett a radikális jobboldali AfD után az északkeleti tartományban szeptember 20-án tartott választásokon, a 35,5 százalékos eredmény így is jóval magasabb, mint a párt 15 százalékos országos népszerűsége. Schwesig ráadásul a következő öt évben is miniszterelnök maradhat, miután a Zöldekkel és a radikális baloldali Die Linkével együtt megvan az abszolút többség. A politikusnőt esélyesnek tartják arra, hogy az SPD új női társelnöke legyen a tisztújítás után.
Schwesig szóvivője útján később elmondta, hogy maga Merz kancellár újságíróknak panaszkodott arról, hogy Bärbel Bas alig mutatkozik nyilvánosan, és nem terjeszt elő javaslatokat. A CDU berkein belül a volt munkaügyi minisztert „rossz választásnak”, „elfogadhatatlannak” és „akadályozónak” nevezték, amivel Schwesig szerint személyében becsmérelték Bast.
A lemondott munkaügyi miniszter és a kancellár pártja közötti feszültségek már régóta ismertek. A CDU Bast tette felelőssé azért, hogy a kormányprogramban megígért reformok nem haladnak előre többek között a nyugdíjak, a munkaidő rugalmasabbá tétele és az alapellátás terén. Merz 2025-ben először a „reformok őszét” hirdette meg, majd idén a „reformok tavaszát”, de részben a koalíciós partnerek egyet nem értése miatt a reformok alig haladnak előre, ami hozzájárult ahhoz, hogy a CDU/CSU és az SPD népszerűsége bezuhant, nem beszélve Merz személyes népszerűségéről, ami történelmi mélységekben van. A CDU-ban most abban reménykednek, hogy az új munkaügyi miniszterrel, Rajna-vidék–Pfalz korábbi miniszterelnökével, Alexander Schweitzerrel könnyebb lesz majd az együttműködés.
CDU-s szavazatokkal szerezhette meg az AfD Szász-Anhalt parlamentjét
A kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban tartott szeptember 6-i választásokon tarolt az AfD: 43,8 százalékával nagy fölénnyel szerezte meg az első helyet, míg a második CDU – amely eddig a tartomány miniszterelnökét adta – mindössze 17,2 százalékkal kellett beérje. Bár az abszolút többsége nincs meg, a radikális baloldali Sahra Wagenknecht Szövetsége (BSW) – amely gazdaság- és társadalompolitikájában baloldali, az AfD-hez hasonlóan azonban oroszpárti és migrációellenes – már két alkalommal is megmutatta, hogy hajlandó együttműködni a radikális jobboldali párttal.
Szász-Anhalt új parlamentje október 6-án ült össze, és megválasztotta házelnöknek az AfD-s Tobias Rauscht. Ezzel a 2013-ban alapított párt először adott tartományi parlamenti elnököt, sőt, a Német Szövetségi Köztársaság 1949 óta tartó történetében először történt, hogy szélsőjobboldali párt adja egy tartomány házelnökét. És még nincs vége: decemberben tartják a miniszterelnök-választást, ahol az AfD listavezetője, Ulrich Siegmund megszerezheti a többséget, habár a BSW egyelőre úgy nyilatkozott, tartózkodni fognak a szavazáson.
Már Tobias Rausch megválasztása is a BSW 5 képviselőjének támogatásával történt, a titkos szavazás azonban hozott még egy furcsaságot: az AfD és a BSW képviselőinek szavazatain túl négy másik képviselő is Rauscht támogatta. Hogy ki lehetett a négy „renitens”, a szavazás titkos jellege miatt nem tudható, de erős a gyanú, hogy a CDU-ból érkezett támogatás.
A többi tartományi parlamenti párt, az SPD, a Zöldek és a Die Linke keményen bírálta a CDU-t, amiért egyes képviselői a párt elé húzott „tűzfal” (Brandmauer) ellenére mégis egy AfD-s politikust támogattak. A CDU korábban határozatban is kimondta, hogy sem szövetségi, sem tartományi szinten nem hajlandó együttműködni az AfD-vel. (A Die Linkével szemben is van egy hasonló döntésük, a BSW-vel szemben azonban érdekes módon nem.)
Egyes határozottabban jobboldali CDU-s politikusok, főleg a volt NDK területén található tartományokban azonban már régóta szorgalmazzák, hogy nyitni kéne az AfD felé, és nem mindig a baloldali pártokkal próbálni meg összhangba hozni a konzervatív párt programját. A CDU vezetése azonban folyamatosan azt hangoztatja, hogy éppen hogy az AfD-vel és a szélsőségekkel szemben politizálnak.
Merz maga is szerdán a Bundestagban előadott programadó beszédében azt hangsúlyozta, hogy a szélsőségek térnyerését kell megakadályozni, ennek eszköze pedig a jó kormányzás lenne (amit a német társadalom felmérésekben megmutatkozó ítélete szerint eddig nem tudott nyújtani a Merz-kormány). A Financial Times-nak pedig ugyanaznap adott interjújában kijelentette, bár nem szereti a „tűzfal” kijelentést, de ha van ilyen, akkor ők maguk a tűzfal az AfD előretörésével szemben.
Nem meglepő ezek után, hogy a CDU számára nagyon kellemetlen volt, hogy négy képviselőjük is az AfD-s házelnökre szavazhatott. A konzervatív párt a december közepén esedékes, szintén titkos miniszterelnök-választáson úgy akarja most biztosítani, hogy ez a kínos epizód ne ismétlődhessen meg, hogy az egész frakció ki fog vonulni az ülésteremből.
Látványos lépéssel debütáltak az oroszbarát pártok Szász-Anhaltban
A tartományi parlament megalakulása után az oroszbarátként ismer AfD és BSW egyik első lépése volt egy indítvány elfogadása, amely az Oroszország elleni szankciók megszüntetését, illetve Ukrajna támogatásának leállítását (a humanitárius segélyeken kívül) követeli. A „Béketárgyalások az ukrajnai háború kiterjesztése helyett” címmel futó indítvány a jelenleg ügyvezető, a CDU-s Sven Schulze miniszterelnök vezette tartományi kormányt szólítja fel, hogy
minden rendelkezésére álló eszközzel, különösen a Bundesratban benyújtandó megfelelő kezdeményezés révén, tegyen erőfeszítéseket az ukrajnai helyzet további eszkalációjának megakadályozása és a béketeremtő politika megvalósítása érdekében.
A Bundesrat (Szövetségi Tanács) a Német Szövetségi Köztársaság parlamentjének második kamarája, ahol a 16 német tartomány képviselői képviseltetik magukat.
Az indítvány tartalmazza, hogy
az Oroszország ellen bevezetett gazdasági szankciókat haladéktalanul fel kell oldani, az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást – kivéve a humanitárius segítséget – haladéktalanul le kell állítani, az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat pedig fel kell függeszteni.
A többi párt, a CDU, az SPD, a Zöldek és a Die Linke közösen alternatív indítványokat nyújtottak be, de ezekről a tartományi parlament nem is szavazott.
Az elfogadott indítvány jelentősége csupán szimbolikus, ugyanis az Oroszország elleni szankciók és az Ukrajnának nyújtott támogatások ügye szövetségi, nem tartományi hatáskör. Ugyanakkor feltűnő, hogy a közismerten oroszbarát AfD és BSW pár nappal az új tartományi parlament megalakulása után máris egy Moszkvának tetsző indítványt fogad el.
Címlapkép: Az AfD rendezvénye Brandenburg tartományban. Forrás: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images
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