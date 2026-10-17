Pattanásig feszült a helyzet a térségben, Kína nyílt erőfitogtatással üzent

Jing Quan kínai nagykövet csütörtökön, egy manilai iskolában tartott beszéde után beszélt helyi újságíróknak.

Szerencsésnek kellene éreznünk magunkat, hogy van egy olyan szomszédunk a térségben, mint Kína. Ha erőt akarnánk alkalmazni, könnyen nyerhetnénk. De nem, nem az erőszakot választjuk, mi szeretjük a békét

– fogalmazott.

A nagykövet egy nappal azután szólalt meg, hogy Gilberto Teodoro filippínó védelmi miniszter térségi „bajkeverőnek" nevezte Pekinget. Jing szerint ez a jelző „ostobaság", egyúttal azzal vádolta Manilát, hogy zaklatja a kínai munkavállalókat és tanárokat. Konkrét példát nem hozott.

A filippínó külügyminisztérium csütörtök késő este reagált. Közleményük szerint a megjegyzések „aligha segítőkészek" a két ország bonyolult kapcsolatai közepette. „Sajnálatos, hogy Jing Quan kínai nagykövet ma rosszul választotta meg a szavait, ami az erő alkalmazásának burkolt fenyegetéseként értelmezhető" – írták.

A parti őrség szóvivője ennél élesebben fogalmazott. Jay Tarriela ellentengernagy „közvetlen fenyegetésnek" nevezte a nagykövet kijelentését. „Senki nem érzi szerencsésnek magát, ha egy nagyobb szomszéd ismételten megsérti a törvényt, majd azt mondja neki, legyen hálás, hogy nem volt rosszabb" – írta az X-en.

Nem erőszakot alkalmazni egy olyan ország ellen, amelynek a jogait már most is sérted, az nem béke

– tette hozzá, megjegyezve, hogy a filippínó parti őrség tagjait gyakran érik nekiütközéses és vízágyús támadások.

A manilai kínai nagykövetség megerősítette Jing szavait, de azzal vádolta Tarrielát, hogy kiragadta őket a szövegkörnyezetből, és a kétoldalú kapcsolatok aláásására törekszik. A nagykövetség szerint Jing azt hangsúlyozta, hogy Kína a Fülöp-szigeteket tengeren túli szomszédnak és mély történelmi és kulturális szálakkal kötődő barátnak tekinti.

Peking a Dél-kínai-tenger nagy részére igényt tart, noha egy nemzetközi döntés szerint ennek nincs jogalapja. A filippínó és a kínai hajók között az elmúlt években ismétlődtek az összetűzések, néhány ütközéshez és sérülésekhez is vezetett.

A múlt héten a filippínó parti őrség azzal vádolta kínai társszervezetét, hogy akadályozta egy beteg filippínó katona orvosi kimenekítését egy vitatott zátony közelében. A feszültség a nyár óta magas a térségben. Júliusban egymásra támadtak a katonák a vitatott tengeren, az Egyesült Államok pedig a USS George Washington repülőgép-hordozót vezényelte a térségbe.

Teodoro szerdán a filippínó alelnök, Sara Duterte azon jellemzését vitatta, miszerint a Fülöp-szigetek lenne a bajkeverő Délkelet-Ázsiában. „Kína a bajkeverő, mert egészen a Csendes-óceán déli részéig beavatkozik. Még rakétákat is ledobnak" – mondta, utalva egy júniusi nagy hatótávolságú ballisztikusrakéta-tesztre, amely regionális tiltakozást váltott ki.

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